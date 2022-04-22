Sơ hữu điều mà mọi chị em phụ nữ ao ước, 'Mỹ nhân 4000 năm' khiến netizen mê mệt trước vẻ đẹp thuần khiết trong mọi khung ảnh

Trong những năm gần đây, bờ vai góc vuông đang là “hot trend” đối với phái đẹp. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng may mắn sở hữu điều này cả, đặc biệt khi bạn là ngôi sao nổi tiếng thì việc luôn muốn bản thân trở nên nổi bật trước ống kính là việc hoàn toàn dễ hiểu.

Bờ vai hoàn hảo của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm có một", Cúc Tịnh Y nhiều lần gây bất ngờ vì nhan sắc. Cúc Tịnh Y không sở hữu chiều cao "khủng" cũng như body bốc lửa nhưng điểm nổi bật ở cô nàng là vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp toát ra thần thái sang chảnh.