Sơ hữu điều mà mọi chị em phụ nữ ao ước, 'Mỹ nhân 4000 năm' khiến netizen mê mệt trước vẻ đẹp thuần khiết trong mọi khung ảnh

Cúc Tịnh Y sở hữu đặc điểm cơ thể đáng ngưỡng mộ giúp cô luôn trở nên nổi bật trong mọi tấm ảnh, bất chấp mọi loại trang phục.
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Trong những năm gần đây, bờ vai góc vuông đang là “hot trend” đối với phái đẹp. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng may mắn sở hữu điều này cả, đặc biệt khi bạn là ngôi sao nổi tiếng thì việc luôn muốn bản thân trở nên nổi bật trước ống kính là việc hoàn toàn dễ hiểu.
Được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm có một", Cúc Tịnh Y nhiều lần gây bất ngờ vì nhan sắc. Cúc Tịnh Y không sở hữu chiều cao "khủng" cũng như body bốc lửa nhưng điểm nổi bật ở cô nàng là vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp toát ra thần thái sang chảnh.
Vốn là nữ diễn viên đang nổi lên trong những năm gần đây, khi liên tiếp xuất hiện trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng tại xứ Trung. Cô nàng được netizen đánh giá là tuy hạn chế về chiều cao nhỏ bé nhưng sao nữ Vân Tịch truyện vẫn luôn đẹp trong các bộ ảnh đăng tải và chìa khóa giúp cho người đẹp luôn lung linh trên những tấm ảnh chính là nhờ vào bờ vai quá đỗi hoàn hảo của nữ diễn viên.
Đặc biệt là khi cô nàng chọn những mẫu áo để hở phần vai của mình, Cúc Tịnh Y có bờ vai ngang như móc áo, đẹp chẳng kém gì các mỹ nhân vai đẹp như Jennie (BLACKPINK). Không chỉ trong ảnh do studio tung ra mà ảnh chụp trực tiếp sân khấu cũng cho thấy bờ vai Cúc Tịnh Y mảnh mai, netizen khi nhìn vào chỉ biết phát sốt trước vẻ đẹp tựa như tiên nữ của nữ diễn viên.