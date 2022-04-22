Sơ hữu điều mà mọi chị em phụ nữ ao ước, 'Mỹ nhân 4000 năm' khiến netizen mê mệt trước vẻ đẹp thuần khiết trong mọi khung ảnh

Sao quốc tế 22/04/2022 10:57

Cúc Tịnh Y sở hữu đặc điểm cơ thể đáng ngưỡng mộ giúp cô luôn trở nên nổi bật trong mọi tấm ảnh, bất chấp mọi loại trang phục.

Trong những năm gần đây, bờ vai góc vuông đang là “hot trend” đối với phái đẹp. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng may mắn sở hữu điều này cả, đặc biệt khi bạn là ngôi sao nổi tiếng thì việc luôn muốn bản thân trở nên nổi bật trước ống kính là việc hoàn toàn dễ hiểu. 

Sơ hữu điều mà mọi chị em phụ nữ ao ước, 'Mỹ nhân 4000 năm' khiến netizen mê mệt trước vẻ đẹp thuần khiết trong mọi khung ảnh - Ảnh 1
Bờ vai hoàn hảo của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm có một", Cúc Tịnh Y nhiều lần gây bất ngờ vì nhan sắc. Cúc Tịnh Y không sở hữu chiều cao "khủng" cũng như body bốc lửa nhưng điểm nổi bật ở cô nàng là vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp toát ra thần thái sang chảnh.

Sơ hữu điều mà mọi chị em phụ nữ ao ước, 'Mỹ nhân 4000 năm' khiến netizen mê mệt trước vẻ đẹp thuần khiết trong mọi khung ảnh - Ảnh 2
Sơ hữu điều mà mọi chị em phụ nữ ao ước, 'Mỹ nhân 4000 năm' khiến netizen mê mệt trước vẻ đẹp thuần khiết trong mọi khung ảnh - Ảnh 3
Không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng Cúc Tịnh Y vẫn rất biết cách phát huy điểm mạnh của mình để thu hút sự chú ý của truyền thông mỗi khi đi sự kiện - Ảnh: Internet

Vốn là nữ diễn viên đang nổi lên trong những năm gần đây, khi liên tiếp xuất hiện trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng tại xứ Trung. Cô nàng được netizen đánh giá là tuy hạn chế về chiều cao nhỏ bé nhưng sao nữ Vân Tịch truyện vẫn luôn đẹp trong các bộ ảnh đăng tải và chìa khóa giúp cho người đẹp luôn lung linh trên những tấm ảnh chính là nhờ vào bờ vai quá đỗi hoàn hảo của nữ diễn viên. 

Đặc biệt là khi cô nàng chọn những mẫu áo để hở phần vai của mình, Cúc Tịnh Y có bờ vai ngang như móc áo, đẹp chẳng kém gì các mỹ nhân vai đẹp như Jennie (BLACKPINK). Không chỉ trong ảnh do studio tung ra mà ảnh chụp trực tiếp sân khấu cũng cho thấy bờ vai Cúc Tịnh Y mảnh mai, netizen khi nhìn vào chỉ biết phát sốt trước vẻ đẹp tựa như tiên nữ của nữ diễn viên.

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Thông tin cặp đôi "trai tài gái sắc" Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y chuẩn bị "nên duyên" trong dự án phim mới khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   sao chau a Cúc Tịnh Y mỹ nhân 4000 năm nhan sắc Cúc Tịnh Y Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Thay thế Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y lần đầu sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án phim tình cảm mới

Loạt sao đình đám Cbiz giảm cân, nhưng sao lại biến thành 'thảm họa' thế này: La Vân Hi ‘da bọc xương’, Cúc Tịnh Y lộ khuôn mặt biến dạng

Loạt sao đình đám Cbiz giảm cân, nhưng sao lại biến thành 'thảm họa' thế này: La Vân Hi ‘da bọc xương’, Cúc Tịnh Y lộ khuôn mặt biến dạng

Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn

Điểm mặt những sao Hoa ngữ được mệnh danh là 'diễn viên hạng A' nhưng lại bị chỉ trích vì lạm dụng người đóng thế: Angela Baby chắc xuất có mặt, Cúc Tịnh Y cũng không khá hơn

Pha tự 'dìm' nhan sắc đi vào lịch sử của Cúc Tịnh Y, netizen nhìn vào chỉ muốn 'té ngửa'

Pha tự 'dìm' nhan sắc đi vào lịch sử của Cúc Tịnh Y, netizen nhìn vào chỉ muốn 'té ngửa'

Đòi hỏi quá 'vô lý', Cúc Tịnh Y lại tự khiến bản thân vướng vào lùm xùm không đáng có, netizen 'phẫn nộ': 'Riết rồi chẳng còn miếng tôn trọng bạn diễn luôn á'

Đòi hỏi quá 'vô lý', Cúc Tịnh Y lại tự khiến bản thân vướng vào lùm xùm không đáng có, netizen 'phẫn nộ': 'Riết rồi chẳng còn miếng tôn trọng bạn diễn luôn á'

Cuối cùng Cúc Tịnh Y chịu dỡ “sương sa hạt lựu” , nhan sắc thăng hạng một cách bất ngờ: 'Tạo hình bớt dây nhợ rườm rà cái thấy đẹp lên hẳn'

Cuối cùng Cúc Tịnh Y chịu dỡ “sương sa hạt lựu” , nhan sắc thăng hạng một cách bất ngờ: 'Tạo hình bớt dây nhợ rườm rà cái thấy đẹp lên hẳn'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?