Sau tin đồn tái hợp, Triệu Lễ Dĩnh dứt khoát từ chối tái hôn với chồng cũ Phùng Thiệu Phong

Trang Ettoday đã đưa tin về việc chồng cũ của người đẹp đã theo đuổi lại cô vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh để ngỏ ý hàn gắn làm lại từ đầu, thế nhưng câu trả lời của nữ diễn viên chính là thẳng thừng từ chối.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vào năm 2018. Có thể nói đây là cuộc hôn nhân hàng triệu fan mong mỏi và mơ ước. Tưởng chừng sẽ đi hết một đoạn đường dài, nhưng đến tháng 4/2021 thì cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Con trai của họ thì được gửi cho ông bà nội chăm sóc vì cả hai đều rất bận rộn trong buổi quay phim. Khi có ngày nghỉ thì người đẹp tranh thủ bay đến Thượng Hải để thăm con. Cả hai đều mong sẽ cho con trai mình đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Do đó, họ luôn duy trì liên lạc, gặp gỡ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vào năm 2018 - Ảnh: Internet Tuy nhiên vào ngày 20/4 mới đây, trang Ettoday đã đưa tin về việc chồng cũ của người đẹp đã theo đuổi lại cô vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh để ngỏ ý hàn gắn làm lại từ đầu, thế nhưng câu trả lời của nữ diễn viên chính là thẳng thừng từ chối. Cũng với buổi phỏng vấn với tạp chí nổi tiếng Harper's Bazaar Trung Quốc, cô nàng cũng thể hiện thái độ khá dứt khoác trong chuyện tình cảm.

Triệu Lệ Dĩnh từ chối tái hợp - Ảnh: Internet Được biết, trong tình yêu Triệu Lệ Dĩnh là cô gái mang cho mình sự "nữ quyền" mạnh mẽ, người đẹp không phải là người ỷ lại vào đối phương và độc lập. Tôi cảm thấy sự tự tin của phụ nữ cũng bao gồm 'buông bỏ', không phải lo lắng đánh mất một điều gì đó thì sẽ để lại vết thương lòng". Trong cuộc hôn nhân với chồng cũ, cả hai đã chia tay rất văn minh và hoà bình. Cả hai đặt sự tôn trọng của đối phương lên hàng đầu và không một lời bình luận tiêu cực về nhau, kể cả khi gặp nhau trong công việc thì họ cũng không tránh né nhau. Những nhân viên trong đoàn làm phim còn nhận xét về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong rằng: "Họ là cặp nghệ sĩ hiếm hoi sau khi ly hôn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và không ngại hợp tác với nhau", một nhân viên bình luận.

Cặp đôi ly hôn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Internet Sau khi ly hôn, cả hai tập trung hoàn toàn cho công việc và con cái và không bị bắt gặp tin đồn tình ái nào. Trước đó có thông tin rằng cặp đôi có thể sẽ "nên duyên" trong một dự án phim mới. Bộ phim này vốn dĩ ấn định diễn viên là Lý Băng Băng và Phùng Thiệu Phong, nhưng diễn viên họ Lý từ chối và ngỏ lời giới thiệu Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù đây là những thông tin chưa được xác nhận nhưng người hâm mộ phần nào cảm thấy vui mừng và vô cùng mong chờ sự tái hợp của Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh. Sau tin đồn này, người hâm mộ cặp đôi cũng "khui" một loạt những bằng chứng cho thấy cả hai dường như vẫn còn tình cảm với đối phương và có ý định tái hợp. Có tin đồn cặp đôi sẽ tái hợp - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là tiểu hoa đán 8X hàng đầu Trung Quốc. Cô được biết tới với các tác phẩm như Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện,... Phùng Thiệu Phong hơn Triệu Lệ Dĩnh 9 tuổi, nổi tiếng với vai Bát A Ca trong loạt phim Cung tỏa tâm ngọc. Anh còn được biết đến qua Lan Lăng Vương, Tây du ký: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Vương Quốc Ảo, Địch Nhân Kiệt... Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng đóng chung trong phim truyền hình Minh Lan truyện.

Hậu ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tỏa rõ ý muốn quay lại, nhưng phản ứng của nàng 'én nhỏ' khiến mọi người đều ngạc nhiên Những ai yêu mến cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn mong một ngày cả hai có thể quay lại với nhau. Tuy nhiên, e rằng ngày đó sẽ còn rất lâu nữa mới có thể thành sự thật.

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