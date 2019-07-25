Sau scandal ‘quỵt tiền’ từ thiện, Dương Mịch lặng lẽ quyên góp 1,6 tỷ đồng cho trẻ em nghèo vùng núi

Năm 2015, nữ diễn viên Dương Mịch vướng vào scandal “quỵt tiền” từ thiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng. Cụ thể, Dương Mịch từng hứa sẽ quyên góp cho trường khiếm thị ở Thành Đô 100 chiếc gậy và 50 chiếc máy đánh chữ nhưng đến năm 2018, việc này vẫn chưa được thực hiện.

Dương Mịch trong sự kiện tại Thành Đô - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, phía Dương Mịch phủ nhận mọi cáo buộc và lên tiếng xin lỗi về những hiểu lầm không đáng có. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn nhận về sự chỉ trích của công chúng. Bên cạnh đó, Lý Manh – người tố cáo Dương Mịch đã đâm đơn kiện nữ diễn viên tội xúc phạm danh dự và muốn cô bồi thường. Tuy nhiên, người thắng kiện lại là Dương Mịch.