Sau scandal ‘quỵt tiền’ từ thiện, Dương Mịch lặng lẽ quyên góp 1,6 tỷ đồng cho trẻ em nghèo vùng núi

Mạng xã hội Weibo đang lan truyền thông tin nữ diễn viên Dương Mịch “mạnh tay” chi 500 nghìn NDT (khoảng 1,6 tỷ VNĐ) để quyên góp cho trẻ em nghèo vùng núi.
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Năm 2015, nữ diễn viên Dương Mịch vướng vào scandal “quỵt tiền” từ thiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng. Cụ thể, Dương Mịch từng hứa sẽ quyên góp cho trường khiếm thị ở Thành Đô 100 chiếc gậy và 50 chiếc máy đánh chữ nhưng đến năm 2018, việc này vẫn chưa được thực hiện.
Thời điểm đó, phía Dương Mịch phủ nhận mọi cáo buộc và lên tiếng xin lỗi về những hiểu lầm không đáng có. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn nhận về sự chỉ trích của công chúng. Bên cạnh đó, Lý Manh – người tố cáo Dương Mịch đã đâm đơn kiện nữ diễn viên tội xúc phạm danh dự và muốn cô bồi thường. Tuy nhiên, người thắng kiện lại là Dương Mịch.
Theo truyền thông xứ Trung, scandal này đã khiến hình ảnh của Dương Mịch trong mắt công chúng trở nên xấu đi. Sau những rắc rối không đáng có, những tưởng nữ diễn viên sẽ “không dám” làm từ thiện nữa nhưng ngược lại, Dương Mịch càng tích cực hơn trong việc tham gia các chương trình công ích.
Mới đây, trang cá nhân của “Xóa đói giảm nghèo Trung Quốc” đã đăng tải thông tin Dương Mịch quyên tặng 500 nghìn NDT (khoảng 1,6 tỷ VNĐ) cho trẻ em vùng núi. Nữ diễn viên cũng đã nhận được bằng danh dự của tổ chức này.
Tuy nhiên, phía Dương Mịch lại giữ im lặng và không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề này trên Weibo. Hành động này của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự khen ngợi của cư dân mạng. Nhiều người còn nhận xét Dương Mịch thực sự là người có tấm lòng lương thiện, nhiệt huyết.