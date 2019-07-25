Sau scandal ‘quỵt tiền’ từ thiện, Dương Mịch lặng lẽ quyên góp 1,6 tỷ đồng cho trẻ em nghèo vùng núi

Sao quốc tế 25/07/2019 17:30

Mạng xã hội Weibo đang lan truyền thông tin nữ diễn viên Dương Mịch “mạnh tay” chi 500 nghìn NDT (khoảng 1,6 tỷ VNĐ) để quyên góp cho trẻ em nghèo vùng núi.

Năm 2015, nữ diễn viên Dương Mịch vướng vào scandal “quỵt tiền” từ thiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng. Cụ thể, Dương Mịch từng hứa sẽ quyên góp cho trường khiếm thị ở Thành Đô 100 chiếc gậy và 50 chiếc máy đánh chữ nhưng đến năm 2018, việc này vẫn chưa được thực hiện.

dien vien duong mich 1
Dương Mịch trong sự kiện tại Thành Đô - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, phía Dương Mịch phủ nhận mọi cáo buộc và lên tiếng xin lỗi về những hiểu lầm không đáng có. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn nhận về sự chỉ trích của công chúng. Bên cạnh đó, Lý Manh – người tố cáo Dương Mịch đã đâm đơn kiện nữ diễn viên tội xúc phạm danh dự và muốn cô bồi thường. Tuy nhiên, người thắng kiện lại là Dương Mịch.

dien vien duong mich 2
Lý Manh khởi kiện Dương Mịch nhưng lại thua kiện - Ảnh: Internet

Theo truyền thông xứ Trung, scandal này đã khiến hình ảnh của Dương Mịch trong mắt công chúng trở nên xấu đi. Sau những rắc rối không đáng có, những tưởng nữ diễn viên sẽ “không dám” làm từ thiện nữa nhưng ngược lại, Dương Mịch càng tích cực hơn trong việc tham gia các chương trình công ích.

dien vien duong mich 3
Cô cùng các ngôi sao khác đến Hồ Nam để làm công ích - Ảnh: Internet

Mới đây, trang cá nhân của “Xóa đói giảm nghèo Trung Quốc” đã đăng tải thông tin Dương Mịch quyên tặng 500 nghìn NDT (khoảng 1,6 tỷ VNĐ) cho trẻ em vùng núi. Nữ diễn viên cũng đã nhận được bằng danh dự của tổ chức này.

dien vien duong mich 4
Dương Mịch quyên góp 1,6 tỷ cho trẻ em vùng núi - Ảnh: Internet
dien vien duong mich 5
Nữ diễn viên còn nhận được bằng danh dự - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phía Dương Mịch lại giữ im lặng và không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề này trên Weibo. Hành động này của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự khen ngợi của cư dân mạng. Nhiều người còn nhận xét Dương Mịch thực sự là người có tấm lòng lương thiện, nhiệt huyết.

Nửa năm sau ly hôn, Dương Mịch ngày càng thăng hạng nhan sắc, loạt ảnh mới tiếp tục khiến netizen xứ Trung điên đảo

Nửa năm sau ly hôn, Dương Mịch ngày càng thăng hạng nhan sắc, loạt ảnh mới tiếp tục khiến netizen xứ Trung điên đảo

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Mịch tại sự kiện mỹ phẩm Estee Lauder được Gia Hành Studio đăng tải đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xuất sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

Nửa năm sau ly hôn, Dương Mịch ngày càng thăng hạng nhan sắc, loạt ảnh mới tiếp tục khiến netizen xứ Trung điên đảo

Nửa năm sau ly hôn, Dương Mịch ngày càng thăng hạng nhan sắc, loạt ảnh mới tiếp tục khiến netizen xứ Trung điên đảo

Cố gắng khoe chân thon nhưng Dương Mịch lại khiến fan 'xịt máu mũi' khi để lộ vòng 3 nhạy cảm

Cố gắng khoe chân thon nhưng Dương Mịch lại khiến fan 'xịt máu mũi' khi để lộ vòng 3 nhạy cảm

Người đàn ông bí mật khiến Dương Mịch dùng cả thanh xuân để theo đuổi

Người đàn ông bí mật khiến Dương Mịch dùng cả thanh xuân để theo đuổi

Hôn nhân đổ vỡ khiến Dương Mịch dè dặt với chuyện tình cảm sau khi ly hôn

Hôn nhân đổ vỡ khiến Dương Mịch dè dặt với chuyện tình cảm sau khi ly hôn

Không chấp nhận là cái bóng phía sau Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby học Dương Mịch tự làm bà chủ

Không chấp nhận là cái bóng phía sau Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby học Dương Mịch tự làm bà chủ

Hết cặp kè với Lưu Khải Uy, tình địch của Dương Mịch lại bị bắt gặp tay trong tay với Vương Khải

Hết cặp kè với Lưu Khải Uy, tình địch của Dương Mịch lại bị bắt gặp tay trong tay với Vương Khải

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới