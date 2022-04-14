Johnny Depp đã phủ nhận tất cả các cáo buộc lạm dụng và trình bày trong đơn kiện rằng những tuyên bố của Amber Heard là một "trò lừa bịp tinh vi nhằm gây dựng sự ủng hộ từ dư luận và thăng tiến sự nghiệp cho bản thân Heard".

Người biên soạn bài viết không chỉ đích danh Johnny Depp , nhưng các luật sư của nam diễn viên cho biết rõ ràng Heard đang ám chỉ anh và bài viết này đã làm hỏng sự nghiệp điện ảnh và danh tiếng mà Johnny đã tốn công gây dựng.

Phiên tòa ở Mỹ diễn ra chưa đầy 2 năm sau khi Depp thua kiện trong vụ kiện cáo buộc tờ The Sun của Anh vì gán mác nam diễn viên là "kẻ đánh vợ". Thẩm phán của Tòa án Tối cao London đã phán quyết rằng Depp đã nhiều lần hành hung Heard và khiến cô cảm thấy sợ hãi cho tính mạng của mình.

Elon Musk, James Franco có mặt trong danh sách nhân chứng

Johnny Depp và Amber Heard đều đã đệ trình danh sách gồm nhiều nhân vật có thể giúp họ làm chứng trong vụ kiện ở Mỹ.

Danh sách của Heard bao gồm bạn trai cũ của cô và Elon Musk - giám đốc điều hành Tesla, người mà cô đã nhắn tin về chuyện xảy ra giữa cô và Depp. Danh sách các nhân chứng tiềm năng này còn có nam diễn viên James Franco - người được nhắc đến trong vụ án ở London khi Heard trả lời tra khảo về những vết bầm tím trên mặt sau vụ việc Depp bị cáo buộc bạo hành.

Johnny Depp và Amber Heard gặp nhau khi đóng chung phim "The Rum Diary" (tạm dịch: Cuốn Nhật Ký Kỳ Lạ) vào năm 2011 và kết hôn 4 năm sau đó. Mối quan hệ của họ được chú ý vào năm 2015 khi Bộ trưởng Nông nghiệp là Barnaby Joyce đe dọa sẽ hạ gục những con chó Pistol và Boo của họ sau khi chúng được nhập lậu vào Úc.

Không lâu sau, Amber Heard cáo buộc Johnny Depp bao lực gia đình sau khi đệ đơn ly hôn vào năm 2016. Trong bằng chứng của mình trước Tòa án Tối cao London, Heard nói rằng Depp sẽ biến thành một kẻ ghen tuông mù quáng và trở thành một "con quái vật", sau khi nghiện ma túy, say rượu và đã đe dọa giết cô.

Cô kể lại 14 lần bị bạo hành tột độ khi nói nam diễn viên bóp cổ, đấm, tát, húc vào đầu và đá cô. Thẩm phán London đã chấp nhận 12 lần bị bạo hành của Heard là đúng.

Heard kiện Depp vì đã gọi nữ diễn viên là kẻ nói dối

Johnny Depp trở thành ngôi sao Hollywood vào những năm 1990 với nhiều vai diễn ấn tượng, sau đó trở thành một cái tên nổi tiếng khi thủ vai Jack Sparrow trong loạt phim kinh điển của Disney "Pirates of the Caribbean" (tạm dịch: Cướp biển vùng Caribbean).

Amber Heard, 35 tuổi, được biết đến với các vai diễn trong Aquaman và Justice League.

Trong vụ kiện ở Anh, Depp cho biết những cáo buộc bạo lực gia đình là không đúng sự thật và cáo buộc đã khiến sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên khó khăn hơn trước rất nhiều.

Depp phải chứng minh cho bồi thẩm đoàn thấy những bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng Heard cố ý đưa ra những tuyên bố sai sự thật. Theo luật về tội phỉ báng của Anh, người bị kiện có trách nhiệm chứng minh những tuyên bố của họ là đúng sự thật.

Về phần mình, Heard lập luận rằng cô được bảo vệ hay "miễn nhiễm" khỏi trách nhiệm pháp lý vì ấn bản năm 2018 của cô về bạo lực gia đình đề cập đến một vấn đề được công chúng quan tâm. "Tôi chưa bao giờ nêu tên anh ta. Thay vào đó, tôi đã viết về cái giá mà phụ nữ phải trả khi lên tiếng chống lại những người đàn ông nắm quyền."

"Tôi sẽ phải tiếp tục trả giá, nhưng hy vọng khi vụ này kết thúc, tôi có thể bước tiếp và Johnny cũng vậy."

Cô cũng đã đưa ra tuyên bố kiện lại Depp và đòi khoản bồi thường 134 triệu đô la, nói rằng nam diễn viên đã bôi nhọ cô bằng cách gọi cô là kẻ nói dối. Yêu cầu phản tố của Heard sẽ được quyết định như một phần của phiên tòa và có thể kéo dài trong 6 tuần.

Theo ABC news