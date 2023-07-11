Sau khi bạn trai tỷ phú vỡ nợ, cuộc sống của siêu mẫu Ngô Bội Từ hiện giờ ra sao?

Sao quốc tế 11/07/2023 09:13

Cuộc sống của siêu mẫu xứ Đài Ngô Bội Từ hiện gặp không ít khó khăn. Cô phải thế chấp hai căn hộ cao cấp để vay ngân hàng nhằm có tiền chi tiêu và thanh toán nợ nần.

Từ năm 2018, doanh nhân Kỳ Hiểu Ba, bạn trai của Ngô Bội Từ, gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Đại gia họ Kỳ được cho là vỡ nợ với số tiền 820 triệu USD (hơn 19 nghìn tỷ đồng). Không có khả năng trả nợ, Kỳ Hiểu Ba phải lẩn trốn suốt thời gian qua.

Sau khi bạn trai tỷ phú vỡ nợ, cuộc sống của siêu mẫu Ngô Bội Từ hiện giờ ra sao? - Ảnh 1
Gia đình siêu mẫu Ngô Bội Từ 

Năm 2021, siêu mẫu xứ Đài và Kỳ Hiểu Ba bị chủ nhà ở Hong Kong bóc mẽ và kiện ra tòa vì không chịu thanh toán 645.000 USD (15 tỷ đồng) tiền thuê nhà. Ngô Bội Từ và các con cũng không còn sinh sống thường xuyên tại các khách sạn cao cấp ở Hong Kong như những năm trước. 

Từ giữa năm 2020, khi bạn trai dính tin đồn nợ nần, Ngô Bội Từ ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng như cập nhật hình ảnh cuộc sống gia đình lên trang cá nhân.

Sau khi bạn trai tỷ phú vỡ nợ, cuộc sống của siêu mẫu Ngô Bội Từ hiện giờ ra sao? - Ảnh 2
Từ giữa năm 2020, khi bạn trai dính tin đồn nợ nần, Ngô Bội Từ ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông

Theo Ettoday, siêu mẫu xứ Đài phải bán 2 căn hộ hạng sang trị giá 45 triệu USD nhưng vẫn không đủ tiền cho bạn trai doanh nhân trả nợ hay trang trải chi phí cho các con. 

Mới đây vào ngày 5/7, HK01 đưa tin khu vực Tsim Sha Tsui (Hong Kong) xuất hiện lượng lớn tờ rơi in hình Ngô Bội Từ và doanh nhân Kỷ Hiểu Ba. Nội dung tờ giấy tố cáo siêu mẫu và người tình vay nợ nhưng không trả, trốn biệt tăm. Chủ nợ còn gọi cặp đôi là kẻ lừa đảo, yêu cầu họ sớm gom tiền thanh toán nợ nần.

Sau khi bạn trai tỷ phú vỡ nợ, cuộc sống của siêu mẫu Ngô Bội Từ hiện giờ ra sao? - Ảnh 3
Ngô Bội Từ và Kỳ Hiểu Ba xuất hiện trên tờ rơi đòi nợ 

Truyền thông vẫn chưa liên hệ được với Ngô Bội Từ để xác nhận về việc cô và bạn trai bị dán giấy đòi nợ đầy đường.

Theo QQ, cuộc sống của siêu mẫu và 4 người con hiện rất khó khăn. Cô buộc phải sống tằn tiện, không còn sinh sống tại các khách sạn hạng sang như trước. Cô phải vay tín dụng để trang trải phí sinh hoạt. Người đẹp giờ ăn mặc giản dị, không có vệ sĩ hay bảo mẫu tháp tùng. 

Sau khi bạn trai tỷ phú vỡ nợ, cuộc sống của siêu mẫu Ngô Bội Từ hiện giờ ra sao? - Ảnh 4
Cuộc sống của siêu mẫu và 4 người con hiện rất khó khăn

Ngô Bội Từ sinh năm 1978, từng thuộc top người mẫu hàng đầu Đài Loan trong những năm 2000. Cô và đại gia Kỷ Hiểu Ba bên nhau từ năm 2011. Hai người có với nhau 4 con nhưng chưa chính thức kết hôn.

Hậu vỡ nợ, siêu mẫu Ngô Bội Từ cùng bạn trai đại gia bị dán ảnh đầy đường phố Hồng Kông

Hậu vỡ nợ, siêu mẫu Ngô Bội Từ cùng bạn trai đại gia bị dán ảnh đầy đường phố Hồng Kông

Ngô Bội Từ từng mang hai căn hộ cao cấp đi thế chấp ngân hàng để có tiền chi tiêu và thanh toán nợ nần sau khi bạn trai đại gia Kỷ Hiểu Ba vỡ nợ từ năm 2018.

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