Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay

Sao quốc tế 08/12/2025 15:30

Thời gian qua, mối quan hệ của Lý Long Cơ và tình trẻ Vương Thanh Hà liên tục bị đem ra bàn tán. Sau khi Thanh Hà ra tù, cả hai bị cho là gặp trục trặc tình cảm. Lý Long Cơ hay được hỏi khi nào sẽ kết hôn với bạn gái kém 37 tuổi, nhưng ông liên tục lảng tránh.

Gần đây, Lý Long Cơ thời gian qua cũng bị bắt gặp lẻ bóng tại các sự kiện công khai, không hề có bạn gái đi cùng như trước kia. Tại một buổi tiệc mới đây, diễn viên ngồi một mình, tỏ ra buồn chán và liên tục bấm điện thoại để giải khuây. Điều này càng làm tin đồn hai người đường ai nấy đi lan rộng.

Một số nguồn tin còn cho hay kể từ khi hoàn thành án tù, Thanh Hà về thẳng đại lục, không quay lại Hong Kong và hẹn hò Lý Long Cơ. Còn có tin đồn người đẹp chuyển sang quen một thiếu gia trong giới cờ bạc Macau.

 

Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay - Ảnh 1Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay - Ảnh 2

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Lý Long Cơ vẫn khẳng định mối quan hệ của ông và tình trẻ không rạn nứt như dân mạng đồn thổi.

“Tôi hiểu YouTuber sống nhờ lượt xem, nên họ phải bịa chuyện cho thật sốc. Họ còn thông minh khi dùng AI chứ không lộ mặt thật. Nhưng những nội dung như vậy quá hoang đường. Họ nói cô ấy quen người khác, nói cô ấy thân mật với một thiếu gia giới cờ bạc ở Macau. Thật sự đừng nói những chuyện vô lương tâm như vậy, đừng kiếm tiền bằng cách bôi nhọ người khác", diễn viên bày tỏ bức xúc.

Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay - Ảnh 3

Vương Thanh Hà kém Lý Long Cơ 37 tuổi. Họ gặp nhau vào năm 2018 khi đi bộ trên sân ga tàu điện ngầm ở Hong Kong và yêu ngay lần đầu gặp mặt. Mối tình "đũa lệch" giữa Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà thu hút sự chú ý của công chúng.

Vương Thanh Hà từng bị kết án 25 tháng tù giam vì tội khai man và sử dụng tài liệu giả, mới mãn hạn tù vào đầu tháng 7 năm nay. Khi người yêu ra tù, Lý Long Cơ mang theo 60 bông hồng đến đón. Sau khi được trả tự do, Vương Thanh Hà bị trục xuất về Trung Quốc đại lục. Cặp đôi dự định bắt đầu cuộc sống mới tại Châu Hải. Trước đó, Lý Long Cơ từng nhiều lần khẳng định sẽ kết hôn với Vương Thanh Hà ngay khi cô ra tù, song tới nay vẫn im ắng.

Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ cầu hôn bạn gái kém 36 tuổi trong tù

Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ cầu hôn bạn gái kém 36 tuổi trong tù

Xuất hiện trong chương trình Thung lũng tình yêu, Lý Long Cơ xúc động kể về chuyện tình với Vương Thanh Hà. Tài tử còn mang tới một vali, đựng hơn 400 bức thư tình của Vương Thanh Hà viết cho ông khi đang trong tù.

