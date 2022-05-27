Sao nam Hoa Ngữ vướng những lùm xùm không đáng có trong sự nghiệp chỉ vì đã có vợ?

Nhậm Gia Luân từng được khán giả hết lời khen ngợi là một người chồng mẫu mực bởi anh chàng dám đối diện với áp lực dư luận, kết hôn ngay lúc mới bắt đầu nổi tiếng.

Nhậm Gia Luân là diễn viên theo đuổi trường phái thực lực và nói không với scandal. Trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, anh bất ngờ công bố kết hôn cùng bà xã Nhiếp Hoan. Nhiếp Hoan là một diễn viên không hề có tên tuổi. Nhưng vì nghĩ cho Nhiếp Hoan và đứa con với cô, anh chấp nhận gần như 50% số fan của mình quay lưng khi sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Sau đó, Nhậm Gia Luân cũng vô cùng kín tiếng về bà xã, thậm chí để tìm được một bức ảnh hiện tại của vợ Nhậm Gia Luân là vô cùng khó khăn. Mặc dù đã kín tiếng về cuộc hôn nhân của mình như vậy, nhưng cứ mỗi lần phim phát sóng là Nhậm Gia Luân lại nhận về vô số ý kiến trái chiều vì dư luận trách móc anh thiếu chuyên nghiệp, hay sử dụng yêu sách đối với những cảnh thân mật với bạn diễn nữ.

Đỉnh điểm là thời gian khi Ngự Giao Ký đang chiếu, mặc cho lời khẳng định của đạo diễn trước đó rằng Nhậm Gia Luân sẽ có cảnh hôn và hậu trường cũng được quay lại rõ ràng. Nhưng các fan quá khích vẫn cho rằng Nhậm Gia Luân sử dụng thế thân khi quay cảnh thân mật với Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nam diễn viên nhận về nhiều lời nhận xét không hay.

Cùng thời điểm đó, do hiệu ứng “áo cơ bắp” được lan truyền mạnh mẽ khắp các diễn đàn mạng xã hội từ Trung Quốc đến Việt Nam càng khiến danh tiếng của Nhậm Gia Luân bị tổn hại nghiêm trọng. Vô số bình luận để lại đều chê trách nam diễn viên thiếu chuyên nghiệp, không kính nghiệp, coi thường bạn diễn, khán giá.

Đậu Kiêu

Đậu Kiêu và vợ Hà Siêu Liên - Ảnh: Internet

Cũng giống như Nhậm Gia Luân, mặc dù chưa chính thức kết hôn nhưng chuyện tình của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã quá nổi tiếng đối với khán giả rồi. Gần đây, khi bộ phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ của Đậu Kiêu và Trần Đô Linh lên sóng, nam diễn viên cũng phải chịu một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía khán giả xem phim.

Cụ thể, vào ngày sinh nhật bạn gái, Đậu Kiêu đăng bài chúc mừng nàng trên Weibo, nhưng hôm đó đúng ngày bộ phim đang chiếu đến cảnh nam chính đang kết hôn, nên các fan quá khích liền “tổng tấn công” bài viết của Đậu Kiêu.

Sau đó, Đậu Kiêu đăng bài tạm biệt phim nhưng không đăng ảnh chụp chung với nữ chính cũng khiến một số fan tức giận mà mắng anh chàng muốn tránh hiềm nghi, sợ Hà Siêu Liên ghen nên mới làm vậy. Ồn ào này lớn đến nỗi hiện tại các từ khóa như “Ở Rể”, “Hà Siêu Liên”, “Tránh Nghi Ngờ” vẫn lượt lượt “leo dốc” đứng ở vị trí lần lượt là no.1 - no.2 - no.3 hot search.

Không chỉ có Đậu Kiêu bị mang tiếng xấu, đến Hà Siêu Liên vốn nổi tiếng với EQ cao cũng bị lôi vào những câu chuyện không hồi kết này. Trong một lần, Hà Siêu Liên từng trả lời dân mạng khen “Tiêu Bắc Thần, chồng chị đẹp trai quá”, cô đã bày tỏ lại rằng: “Xem phim anh ấy đừng nhớ chị, nhớ Tiêu Bắc Thần là của Lâm Hàng Cảnh thôi”, nhưng không hiểu sao một câu nói ý tứ như vậy lại bị xuyên tạc khiến Hà Siêu Liên bị fan cho là “trà xanh”.

Hay trong bài viết Đậu Kiêu tạm biệt phim vừa qua, Hà Siêu Liên chỉ vì là người đầu tiên bình luận khen bộ phim cũng như các diễn viên mà bị fan mỉa mai là muốn đánh dấu chủ quyền, tìm cảm giác tồn tại.