Cư dân mạng xôn xao tin đồn Trung Quốc sẽ làm lại tác phẩm kinh điển Yêu Tinh (Goblin) của Hàn Quốc. Được biết, Yêu Tinh phiên bản Trung Quốc sẽ được phát sóng vào cuối tháng 12 năm nay với tổng cộng 36 tập và sẽ phát sóng độc quyền trên Netflix.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao tin đồn Trung Quốc sẽ làm lại tác phẩm kinh điển Yêu Tinh (Goblin) của Hàn Quốc. Được biết, Yêu Tinh phiên bản Trung Quốc sẽ được phát sóng vào cuối tháng 12 năm nay với tổng cộng 36 tập và sẽ phát sóng độc quyền trên Netflix. Dàn cast chính của phim 'Goblin' bản Hàn Quốc - Ảnh: Internet “Yêu Tinh” còn có tên gọi khác là "Vị thần cô độc rực rỡ", là một bộ phim viễn tưởng lãng mạn do đài truyền hình tvN phát sóng lần đầu tiên vào tháng 12/2016 với sự tham gia của Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na, Yook Sung Jae. Phim được chấp bút bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook và chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Heung Bok.

Thông tin về phim 'Goblin bản Trung - Ảnh: Internet Dù chưa công bố dàn cast chính thức, thế nhưng, trước đó, khi có thông tin bộ phim ‘Goblin’ được Trung Quốc remake, đông đảo người hâm mộ đã bắt đầu tranh nhau đề cử dàn diễn viên nước nhà vào những nhân vật kinh điển của phim.

Cụ thể, Châu Đông Vũ được đề cử đóng nữ chính Ji Eun Tak vì vóc dáng nhỏ nhắn cũng như gương mặt có nét giống Kim Go Eun. Diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1992 cũng nhận được lòng tin nên mọi người hy vọng cô nàng có thể đảm nhận thành công nhân vật đang yêu lanh lợi này. Châu Đông Vũ được đề cử đóng nữ chính Ji Eun Tak - Ảnh: Internet Còn về phần nam chính, dân tình nhiệt liệt xướng tên Hồ Ca vào vai "ông chú" Kim Shin. Ở bản Hàn, tài tử Gong Yoo đã tạo nên nét chấm phá đặc biệt cho nhân vật này nên ở bản Trung chỉ có Hồ Ca mới khiến khán giả yên tâm theo dõi. Hồ Ca được đề cử vào vai "ông chú" Kim Shin - Ảnh: Internet Dự án dự kiến sẽ bắt đầu quay vào tháng 12 với công ty văn hoá truyền thông Hàm Điểm Nhi Diệc Tư kết hợp với phía Hàn Quốc sản xuất. Được biết, bộ phim sẽ quay trong vòng 75 ngày, phim sẽ gồm 36 tập mỗi tập 45 phút .

Châu Đông Vũ bất ngờ xuất hiện với tạo hình bỏng mắt trên một tạp chí nổi tiếng khiến netizen 'tròn mắt dẹt' Một tạp chí nổi tiếng bất ngờ đăng tải gương mặt đại diện của tháng 9/2022 không ai khác chính là Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đẹp sinh năm 1992 này không lộ diện trong outfit “cực cháy”.

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