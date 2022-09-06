Cư dân mạng xôn xao tin đồn Trung Quốc sẽ làm lại tác phẩm kinh điển Yêu Tinh (Goblin) của Hàn Quốc. Được biết, Yêu Tinh phiên bản Trung Quốc sẽ được phát sóng vào cuối tháng 12 năm nay với tổng cộng 36 tập và sẽ phát sóng độc quyền trên Netflix.
- Châu Đông Vũ đứng cạnh Vương Nhất Bác trên thảm đỏ, CĐM hú hét 'Vương Nhất Bác đẹp trai quá, lần này tạo hình của Châu Đông Vũ cũng xinh, mới đầu còn sợ lạc quẻ, mà giờ phải quay xe gấp'
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2022: Cảnh Điềm suy sụp sau lùm xùm phạt tiền quảng cáo, Châu Đông Vũ thay thế Dương Tử làm đại diện nền tảng Tencent?
Mới đây, cư dân mạng xôn xao tin đồn Trung Quốc sẽ làm lại tác phẩm kinh điển Yêu Tinh (Goblin) của Hàn Quốc. Được biết, Yêu Tinh phiên bản Trung Quốc sẽ được phát sóng vào cuối tháng 12 năm nay với tổng cộng 36 tập và sẽ phát sóng độc quyền trên Netflix.
“Yêu Tinh” còn có tên gọi khác là "Vị thần cô độc rực rỡ", là một bộ phim viễn tưởng lãng mạn do đài truyền hình tvN phát sóng lần đầu tiên vào tháng 12/2016 với sự tham gia của Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na, Yook Sung Jae. Phim được chấp bút bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook và chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Heung Bok.
Dù chưa công bố dàn cast chính thức, thế nhưng, trước đó, khi có thông tin bộ phim ‘Goblin’ được Trung Quốc remake, đông đảo người hâm mộ đã bắt đầu tranh nhau đề cử dàn diễn viên nước nhà vào những nhân vật kinh điển của phim.
Cụ thể, Châu Đông Vũ được đề cử đóng nữ chính Ji Eun Tak vì vóc dáng nhỏ nhắn cũng như gương mặt có nét giống Kim Go Eun. Diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1992 cũng nhận được lòng tin nên mọi người hy vọng cô nàng có thể đảm nhận thành công nhân vật đang yêu lanh lợi này.
Còn về phần nam chính, dân tình nhiệt liệt xướng tên Hồ Ca vào vai "ông chú" Kim Shin. Ở bản Hàn, tài tử Gong Yoo đã tạo nên nét chấm phá đặc biệt cho nhân vật này nên ở bản Trung chỉ có Hồ Ca mới khiến khán giả yên tâm theo dõi.
Dự án dự kiến sẽ bắt đầu quay vào tháng 12 với công ty văn hoá truyền thông Hàm Điểm Nhi Diệc Tư kết hợp với phía Hàn Quốc sản xuất. Được biết, bộ phim sẽ quay trong vòng 75 ngày, phim sẽ gồm 36 tập mỗi tập 45 phút .