Mới đây, cư dân mạng xôn xao tin đồn Trung Quốc sẽ làm lại tác phẩm kinh điển Yêu Tinh (Goblin) của Hàn Quốc. Được biết, Yêu Tinh phiên bản Trung Quốc sẽ được phát sóng vào cuối tháng 12 năm nay với tổng cộng 36 tập và sẽ phát sóng độc quyền trên Netflix.

Dàn cast chính của phim 'Goblin' bản Hàn Quốc - Ảnh: Internet

“Yêu Tinh” còn có tên gọi khác là "Vị thần cô độc rực rỡ", là một bộ phim viễn tưởng lãng mạn do đài truyền hình tvN phát sóng lần đầu tiên vào tháng 12/2016 với sự tham gia của Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na, Yook Sung Jae. Phim được chấp bút bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook và chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Heung Bok.