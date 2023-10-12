Rộ ảnh thời thanh xuân vườn trường của 'Ân Giao' Trần Mục Trì khiến dân tình mê đắm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh thời học cấp 3 của nam thần Trần Mục Trì . Đáng chú ý, dù chỉ là hình chụp thoáng qua nhưng nhan sắc của anh chàng thuộc hàng cực phẩm chốn học đường. Nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của Trần Mục Trì ngày ấy và bây giờ không thay đổi quá nhiều mà ngày càng thăng hạng theo thời gian.

Thời gian gần đây, Trần Mục Trì gây chú ý khi vào vai thái tử Ân Giao, con trai Trụ Vương trong bom tấn điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc. Anh chàng được khen ngợi có diễn xuất tốt, ngoại hình rắn rỏi và nhan sắc tràn đầy nam khí khiến dân tình mê đắm. Dù đây là tác phẩm đầu tay nhưng anh chàng vẫn nhập vai rất tốt, diễn ra nét ngây ngô vì quá hiếu thảo mà đi sai đường của nhân vật này.

Trong phim, Trần Mục Trì thủ vai thái tử Ân Giao vì phẫn nộ vì cái chết của mẹ là Khương hoàng hậu mà muốn giết Đát Kỷ nhưng bị giá họa là hành thích vua. Ân Giao bị Trụ Vương ra lệnh xử trảm nhưng được vị thần tiên là Quảng Thành Tử cứu mạng, nhận làm đồ đệ, lên núi Côn Lôn học phép thuật. Sau khi thành tài, Ân Giao được giao xuống núi giúp nhà Chu phạt Trụ nhưng lại bị Thân Công Báo thuyết phục về phò trợ vua cha, đồng thời trả thù cho em trai là Ân Hồng trước đó bị giết.

Trần Mục Trì có ngoại hình rắn rỏi, đôi mắt cuốn hút nên được dân tình gọi là ‘tiểu Bành Vu Yến’. Phong Thần Tam Bộ Khúc được xem là tác phẩm đầu tay đánh dấu bước chân vào giới nghệ thuật của Trần Mục Trì.

Số lượng phim của Trần Mục Trì không nhiều trong đó có phim chuyển thể đam mỹ Sơn Hà Biểu Lý khó lên sóng do lệnh cấm. Trần Mục Trì còn được biết đến nhiều với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, lên sóng vào đầu năm 2023.