Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Chiều 1/12, truyền thông Trung Quốc cho biết đoạn video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của 1 cặp đôi được cho là Angelababy - Trần Quán Hy bỗng gây bàn tán xôn xao.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền hình ảnh Angelababy - Trần Quán Hy không ngần ngại dành cho đối phương những cử chỉ vô cùng tình tứ như khoác tay thân mật, vuốt má nhau...

Từ đây, tin đồn cánh paparazzi “tóm dính” Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò đã lan nhanh “như tên bắn”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 bộ phận khán giả còn tỏ ra ngơ ngác vì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi Angelababy - Trần Quán Hy bỗng dính nghi vấn tình ái

Ngay lập tức, “thánh soi” đã chỉ ra hàng loạt điểm bất thường trong đoạn video nghi Angelababy - Trần Quán Hy yêu đương.

Đầu tiên, chất lượng hình ảnh trong clip khá tốt, hoàn toàn khác xa với những bức hình mờ căm do truyền thông Hoa ngữ chụp được mỗi khi tóm dính các cặp sao hẹn hò. Chưa dừng lại ở đó, diện mạo trẻ trung của nhân vật được cho là Trần Quán Hy trong clip cũng khiến công chúng phải đặt ra dấu hỏi to đùng, bởi lẽ tài tử họ Trần ở thời điểm hiện tại không hề giống như vậy.

Thì ra đoạn video nói trên vốn ghi lại những hình ảnh của 1 cặp đôi ngoài ngành giải trí có ngoại hình khá giống với Angelababy - Trần Quán Hy.

Được biết, cặp đôi này đang đu trend hiện rất hot ở Trung Quốc - đó là thuê trạm tỷ (fan có tầm ảnh hưởng lớn trong fandom) hoặc paparazzi chụp ảnh cho mình. Nói tóm lại, video gây xôn xao mới đây hoàn toàn không liên quan tới Angelababy - Trần Quán Hy và chẳng hề có chuyện 2 ngôi sao đang hẹn hò với nhau.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy Chủ đề tái hợp bất ngờ bùng lên sau khi em họ của Huỳnh Hiểu Minh đăng tải bài viết đặc biệt nhắc đến Angelababy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ram-ro-lo-khoanh-khac-angelababy---tran-quan-hy-hen-ho-747793.html