Quy định nghiêm ngặt của Quảng Điện vô tình đẩy những bộ phim đam mỹ rơi vào tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc'

Trước những quy định khó khăn của Quảng Điện, liệu có đường nào cho phim đam mỹ tại cbiz tiếp tục phát triển?

Cách đây không lâu, nam diễn viên Trương Triết Hạn đã đăng tải lên tài khoản Instagram của mình một đoạn clip tâm sự giãi bày với các fan về khoảng thời gian khó khăn của mình. Ngoài ra anh chàng còn sẵn sàng bóc phốt Cung Tấn với nhiều câu từ không hay dành cho đồng nghiệp.

Nam diễn viên Trương Triết Hạn - Ảnh: Internet

Nam diễn viên cũng cho rằng các fan hâm mộ yêu thích phim thể loại đam mỹ là không sai, nhưng các bạn nên thức tỉnh và dành tình yêu thương đó cho người thân gia đình mình thay vì đắm chìm vào những ảo tưởng không có thật.

Những chia sẻ của Trương Triết Hạn ngay lập tức khiến cho cộng đồng mạng ngay lập tức dậy sóng. Phần lớn khán giả chỉ trích thái độ "không ăn được thì đạp đổ" của anh chàng đối với đồng nghiệp và với thể loại phim mà anh từng nhận lời đóng chính.

Sau sự việc của Trương Triết Hạn nhiều netizen lo lắng thể loại phim đam mỹ sẽ rơi vào tình thế ''ngàn cân treo sợi tóc'' khi những quy định của Quảng Điện trước đó đã rất nghiêm ngặt khiến cho nhà sản xuất phim đam mỹ phải cực kỳ tỉ mỉ trong cách quay và lên kịch bản sao cho không gây ảnh hưởng xấu đến khán giả.

Loạt phim đam mỹ đứng trước nguy cơ bị cấm chiếu - Ảnh: Internet

Đứng trước thông tin này, cộng đồng mạng hiện nay đang thi nhau buồn bã, nhiều người quá khích còn kêu gào muốn lập đoàn đội đi tìm Trương Triết Hạn “tính sổ”, tịch thu điện thoại của anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-dinh-nghiem-ngat-cua-quang-dien-vo-tinh-day-nhung-bo-phim-dam-my-roi-vao-tinh-the-ngan-can-treo-soi-toc-468760.html