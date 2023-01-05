Quan Hiểu Đồng 'đốt mắt' khán giả với trang phục xuyên thấu tại sự kiện

Sao quốc tế 05/01/2023 16:12

Tại lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển, Quan Hiểu Đồng trở thành mỹ nhân gây được nhiều sự chú ý nhất với nhan sắc xinh đẹp và trang phục ấn tượng.

Từng bị chê ăn mặc có phần sến súa, kém duyên nhưng gần đây tiểu Hoa đán - Quan Hiểu Đồng có màn "lột xác". Xuất hiện tại sự kiện, mỹ nhân họ Quan nhanh chóng ''đốt mắt'' khán giả với nhan sắc vô cùng xinh đẹp, bên cạnh đó bộ váy xuyên thấu của cô nàng cũng giúp nữ diễn viên dễ dàng trở thành tâm điểm tại buổi sự kiện. 

Quan Hiểu Đồng 'đốt mắt' khán giả với trang phục xuyên thấu tại sự kiện - Ảnh 1
Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng sở hữu gương mặt đẹp cùng chiều cao đáng mơ ước trên 1m7, cô dễ dàng "cân" mọi loại trang phục từ dịu dàng, cá tính, bụi bặm. Xuất hiện ở các sự kiện, người đẹp chuộng các thiết kế đầm dài cúp ngực hoặc trễ vai thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ.

Quan Hiểu Đồng 'đốt mắt' khán giả với trang phục xuyên thấu tại sự kiện - Ảnh 2
Cô nàng nổi bật trong bộ vãy xuyên thấu - Ảnh: Internet

Không chỉ là diễn viên trẻ tài năng và triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ, Quan Hiểu Đồng còn được quan tâm vì nhan sắc nổi bật. Nữ diễn viên không ngại đổi mới bản thân với những tạo hình cá tính.

Quan Hiểu Đồng 'đốt mắt' khán giả với trang phục xuyên thấu tại sự kiện - Ảnh 3
Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

 

Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ, MC người Trung Quốc thuộc dòng họ Qua Nhĩ Giai thị, dân tộc Mãn Châu. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi, đã tham gia hơn 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Hiện nay cô là nghệ sĩ của công ty quản lý Quang Tuyến Ảnh Thị.

Ngoài ra chuyện tình của cô nàng với nam thần Lộc Hàm cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giải, không ít fan vẫn đang ngóng chờ ngày cặp đôi về chung 1 nhà. 

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