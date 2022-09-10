Quá khứ đầy nước mắt của Triệu Lệ Dĩnh: Bị chế giễu giống heo, cả đêm bị bỏ rơi trên núi.

Sao quốc tế 10/09/2022 07:35

Để có thể vươn đến vị trí như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã phải trải qua chuỗi ngày cực khổ và bị người ta coi thường.

Showbiz Hoa ngữ hào nhoáng và rất nhiều người đều ngưỡng mộ những ngôi sao ở đó bởi họ xinh đẹp, tỏa sáng và luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. 

Quá khứ đầy nước mắt của Triệu Lệ Dĩnh: Bị chế giễu giống heo, cả đêm bị bỏ rơi trên núi. - Ảnh 1

Nhưng mọi người gần như chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, danh tiếng của các ngôi sao ấy, ít ai để ý họ đã phải trải qua những gì để đạt được những điều đó. Ví dụ như Triệu Lệ Dĩnh, cô nổi tiếng và giàu có nhưng để đi được đến địa vị hôm nay đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Showbiz Hoa ngữ hào nhoáng và rất nhiều người đều ngưỡng mộ những ngôi sao ở đó bởi họ xinh đẹp, tỏa sáng và luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. 

 

 

Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, mặc dù điều kiện tài chính của gia đình không mấy dư dả nhưng có được một tuổi thơ hạnh phúc. 

Khi trưởng thành, Triệu Lệ Dĩnh phải đối diện với áp lực cơm - áo - gạo - tiền, không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ trở thành một tiếp viên hàng không. Cô gái trẻ chưa đầy 20 tuổi ấy đã phải đi làm rất nhiều công việc khác nhau, từ bán hàng cho đến nhân viên phục vụ và văn thư, điều mà cô mong muốn chỉ đơn giản là kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.

Quá khứ đầy nước mắt của Triệu Lệ Dĩnh: Bị chế giễu giống heo, cả đêm bị bỏ rơi trên núi. - Ảnh 2

Sau này, Triệu Lệ Dĩnh tham gia cuộc thi Ngôi sao tìm kiếm và giành thắng lợi chung cuộc. May mắn mỉm cười với cô lúc đạo diễn Phùng Tiểu Cương giúp nữ diễn viên thỏa thuận với doanh nghiệp tiêu khiển hàng đầu Hoa Nghị Huynh Đệ vào năm 2006. Triệu Lệ Dĩnh còn được đóng quảng cáo cùng đàn chị kỳ cựu là Châu Tấn.

Quá khứ đầy nước mắt của Triệu Lệ Dĩnh: Bị chế giễu giống heo, cả đêm bị bỏ rơi trên núi. - Ảnh 3

Nhưng lúc này, Triệu Lệ Dĩnh mới phát hiện con đường thành minh tinh nổi tiếng của mình thật sự quá chông gai. Cô là một người mới, không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhan sắc không nổi bật, cũng chẳng có người đứng sau chống lưng và giúp đỡ cho. Trong suốt mấy năm liền, Triệu Lệ Dĩnh gần như ở tại phim trường Hoành Điếm, cô đóng phim liên tục nhưng chỉ được giao cho các vai phụ với thân phận thấp kém như a hoàn, cung nữ. 

Quá khứ đầy nước mắt của Triệu Lệ Dĩnh: Bị chế giễu giống heo, cả đêm bị bỏ rơi trên núi. - Ảnh 4

Khi quay phim, cô thường xuyên bị đạo diễn mắng vì diễn xuất kém, còn chê cô có khuôn miệng như heo và chắc chắn tương lai sẽ không thể đóng vai chính được. Thậm chí có lần, Triệu Lệ Dĩnh còn bị đoàn phim bỏ quên trên núi, đêm đó cô đã dùng chiếc áo khoác bộ đội làm chăn và dựa vào một tảng đá để ngủ. 

Dù việc trở thành một diễn viên có khổ sở như thế nào thì cô cũng không hề bỏ cuộc và còn nói: "Đừng để tôi nắm được cơ hội, một khi đã có, tôi sẽ liều mạng để giữ lấy".

Sau này, với lần Triệu Lệ Dĩnh còn bị đoàn làm phim chẳng chú ý trên núi. Cả đêm nàng Tiểu Cốt ở trên núi, sử dụng áo khoác lính làm chăn, dựa vào tảng đá để ngủ. Triệu Lệ Dĩnh đã lấy nước mắt rửa mặt và sau lần đó cô tự hứa với bản thân: “Đừng để tôi nắm được thời cơ, một lúc đã với, tôi sẽ quyên sinh để giữ lấy”.

Quá khứ đầy nước mắt của Triệu Lệ Dĩnh: Bị chế giễu giống heo, cả đêm bị bỏ rơi trên núi. - Ảnh 5

Được biết, lúc đóng Tân Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh còn phải đóng Tết một mình. Cô chẳng với người nào kế bên vì ko người nào muốn chơi với một người chẳng với thế gia như nàng Tiểu Cốt. Năm đó chỉ với “Ngũ A Ca” Trương Duệ là đối tốt với cô nên tới giờ cô vẫn hàm ơn.

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