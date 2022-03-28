P.O (Tân Tây Du) Ký khiến fan "đứng ngồi không yên" với mái tóc ngắn cũn chuẩn bị nhập ngũ

Sao quốc tế 28/03/2022 17:11

Mới đây, P.O xuất hiện với mái tóc ngắn và bộ quân phục chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Được biết, nam nghệ sĩ sẽ trở thành lính thủy đánh bộ sau 7 tuần huấn luyện cơ bản.

P.O đã xuất hiện với mái tóc cắt ngắn cũn cùng chiếc mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang màu trắng. Khi được hỏi: “P.O có phải không?”, anh ấy chỉ cười mà không nói gì cả.

P.O (Tân Tây Du) Ký khiến fan 'đứng ngồi không yên' với mái tóc ngắn cũn chuẩn bị nhập ngũ - Ảnh 1
P.O (Tân Tây Du) Ký khiến fan 'đứng ngồi không yên' với mái tóc ngắn cũn chuẩn bị nhập ngũ - Ảnh 2

Ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Block B (năm 2011), anh chàng còn góp mặt trong các bộ phim truyền hình như "Boyfriend", "Hotel Del Luna" và "Mouse".

Anh cũng tích cực tham gia các chương trình giải trí khác nhau như "New Journey to the West", "Doremi Market", "Kang's Kitchen" và "Great Escape".

Vào cuối năm ngoái, P.O đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý nghệ sĩ do Lee Jung-jae và Jung Woo-sung thành lập, như một thông báo khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất của anh. K.Phụng

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Từ khóa:   P.O Tân Tây Du Ký sao Hàn Quốc

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