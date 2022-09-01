Phim của Triệu Lệ Dĩnh đạt top 1 lượt xem ở cả 3 đài lớn tại Trung Quốc, xứng đáng danh xưng 'nữ hoàng rating'

Sao quốc tế 01/09/2022 20:45

Thành tích của bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" được đánh giá là “hiếm có khó tìm” đối với một dự án nữ chủ như phim của Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, truyền thông đưa tin về bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" của Triệu Lệ Dĩnh đã đứng đầu 3 đài lớn tại Trung Quốc trong năm 2022 về lượt người xem. 

Cụ thể, phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng đang giữ ngôi vị quán quân về rating ở cả 3 đài đã phát sóng bao gồm: Đông Phương, Bắc Kinh và Quảng Đông. Dữ liệu trên được tính đến tháng 8/2022 bao gồm những trường hợp phim chiếu lại lần 2.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh đạt top 1 lượt xem ở cả 3 đài lớn tại Trung Quốc, xứng đáng danh xưng 'nữ hoàng rating' - Ảnh 1

Thành tích trên khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và vô cùng khâm phục sức mạnh cũng như tài năng của Triệu Lệ Dĩnh và phần nào khẳng định sức hút to lớn của phim. Ngay khai thành tích trên được công bố, đa phần khán giả đã đồng ý rằng kết quả này rất xứng đáng với những gì mà Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện cũng như nội dung vô cùng chất lượng của bộ phim.

Trong quá khứ, không khó để một bộ phim đạt No 1 trên các nền tảng chiếu. Nhưng đa phần những dự án đó đều được đầu tư quy mô lớn với dàn diễn viên đình đám, lưu lượng cao. Tuy nhiên, đối với bộ phim chủ yếu khai thác câu chuyện về thân phận của người phụ nữ, lấy nhân vật nữ làm chủ như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, đây là thành tích rất đáng tự hào.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh đạt top 1 lượt xem ở cả 3 đài lớn tại Trung Quốc, xứng đáng danh xưng 'nữ hoàng rating' - Ảnh 2

Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh đang trở lại dòng phim cổ trang với dự án Dữ Phượng Hành. Đây là phim đánh dấu màn “tái hợp” của Triệu Lệ Dĩnh với Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Với sự đầu tư kỹ càng về nội dung cũng như việc quy tụ dàn cast hàng đầu màn ảnh, đây là một trong những phim cổ trang được mong đợi nhất trong thời gian tới.

"Dữ phượng hành" là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phim Trung Quốc

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