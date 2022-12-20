Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi: Hé lộ dàn diễn viên chất lượng, Dương Dương - Vương Sở Nhiên đẹp đôi trong từng phân cảnh

Sao quốc tế 20/12/2022 17:40

Cuối cùng bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đã chính thức tung ra teaser và giới thiệu về dàn diễn viên.

Dương Dương

Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi: Hé lộ dàn diễn viên chất lượng, Dương Dương - Vương Sở Nhiên đẹp đôi trong từng phân cảnh - Ảnh 1
Dương Dương - Ảnh: Internet

Tuy Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi là một trong những bộ phim đang được ngóng chờ nhất trong vài tháng trở lại đây. Dù đang là nam diễn viên có được sức hút khủng tại Cbiz nhưng Dương Dương lại bất ngờ không nhận được nhiều sự ủng hộ để đóng vai Tống Diệm lắm bởi hình tượng mà anh ấy mang đến rất khác với nhân vật này. Nhưng khi teaser được tung ra, nam diễn viên 9x nhận được khá nhiều lời khen, dù chưa trải nghiệm bộ phim nhưng nhìn vào những tấm ảnh Dương Dương trong teaser không khỏi khiến mọi người cảm thấy háo hức ngóng chờ. 

Bởi Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi chưa chắc đã là một lựa chọn tồi vì nhân vật Tống Diệm này khá thú vị, lại còn dưới bàn tay của đạo diễn Lý Mộc Qua nữa chắc sẽ tạo ra ấn tượng lớn. Nói thật là mình rất hy vọng vào vai diễn này của Dương Dương đó.

Vương Sở Nhiên

Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi: Hé lộ dàn diễn viên chất lượng, Dương Dương - Vương Sở Nhiên đẹp đôi trong từng phân cảnh - Ảnh 2
Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi là dự án lớn đầu tiên mà Vương Sở Nhiên được đảm nhận vai nữ chính. So với Tống Diệm thì vai Hứa Thấm dễ tìm diễn viên hơn hẳn, mà “tiểu Lưu Diệc Phi” khi khoác lên áo blouse trắng thật sự rất ấn tượng và đẹp mắt. Chưa kể khi lên hình cùng với Dương Dương khả năng cặp đôi này tạo nên một cú hích thật mạnh đối với những người yêu quý cả 2 là rất cao. 

Vương Sở Nhiên là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt Nam thông qua những bộ phim như Tướng Quân Tại Thượng, Thanh Bình Nhạc và Yến Vân Đài. Mặc dù phần lớn người đẹp 23 tuổi này chỉ đảm nhận vai nữ phụ nhưng phần phim nào cô nàng cũng đều gây ấn tượng với nhan sắc thần thánh. Ngoài ra nếu thành công trong bộ phim này đây sẽ là bước đệm hoàn hảo để mỹ nhân này đưa tên tuổi của mình vươn ra xa hơn nữa trong tương lai. 

Dương Siêu Việt

Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi: Hé lộ dàn diễn viên chất lượng, Dương Dương - Vương Sở Nhiên đẹp đôi trong từng phân cảnh - Ảnh 3
Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet

Kể từ khi Dương Siêu Việt bắt đầu đi đóng phim đến nay, netizen cho biết cô ấy nhận khá ít phim hiện đại và Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi cũng được coi như là một lần cô ấy thay đổi phong cách đi. Quả thật, một số fan còn cho biết khi nhìn thấy Dương Siêu Việt xuất hiện tại trường quay Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi là đã bất ngờ rồi, chắc vai diễn của cô ấy sẽ ấn tượng lắm đây.

Ngoài 3 cái tên đình đám kể trên, dàn diễn viên của phim còn có những cái tên ấn tượng khác như Trương Bân Bân, Ngụy Đại Huân ,Vương Ngạn Lâm. Tất cả hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên một Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi cực kỳ mãn nhãn dành cho người xem. 

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