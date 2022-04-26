'Nữ thần thanh xuân' Irene (Red Velvet) và 'visual thế hệ mới' Karina (aespa): Ai là người hợp với mái tóc tím mộng mơ hơn?

Dạo gần đây, netizen sôi nổi tranh luận xem Irene hay Karina để tóc tím đẹp hơn, được biết cả hai đều sở hữu visual đỉnh cao và đều hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Vào ngày 25 tháng 4, một cư dân mạng đã lên một diễn đàn cộng đồng trực tuyến bài đăng với chủ đề: "Irene vs Karina ... ai hợp hơn?", "Màu tím là màu các idol nhuộm lên trông xinh nhất. Vậy ai trông đẹp hơn?". Sau đó những bức ảnh của Irene và Karina trong mái tóc tím được đăng tải lên, netizen kéo nhau hào hức nhận xét, bình chọn xem ai thật sự là 'nữ thần trong màu tóc tím'.

Irene trong màu tóc tím huyền thoại

Karina trông vô cùng hợp với màu tóc tím mộng mơ

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Cả hai người họ đều xinh đẹp nên không thể so sánh được. Nhưng đúng là Irene nổi tiếng hơn nhờ mái tóc màu tím đó."



"Concept của cả hai đều rất khác nhau. Một là kiểu vẻ đẹp tiêu chuẩn, còn một lại là vẻ đẹp hợp thời trang."



"Cả hai người họ đều đẹp theo những cách khác nhau."



"Irene siêu xinh, nhưng Karina thì lại mang vẻ đẹp trội hơn một chút."



"Khuôn mặt của Irene đúng là vẻ đẹp tiêu chuẩn, nên cô ấy diện gì cũng đẹp. Cô ấy còn rất ngầu nữa."



"Cả hai người họ đều xinh đẹp, nhưng mà so sánh thế này thì có ích lợi gì?"



"Irene hợp với [tóc tím] theo cách sang trọng, còn Karina thì hợp theo kiểu nhẹ nhàng, quyến rũ."



" Cả hai đều rất hợp với màu này. Nhưng tóc tím của Irene là huyền thoại rồi."

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-than-thanh-xuan-irene-red-velvet-va-visual-the-he-moi-karina-aespa-ai-la-nguoi-hop-voi-mai-toc-tim-mong-mo-hon-464601.html