Nữ diễn viên 'Mỹ Nhân Tâm Kế' bất ngờ phải ngồi xe lăn trong thời gian bầu bí khiến dân tình xót xa

Sao quốc tế 30/12/2022 17:30

Thích Vy phải ngồi xe lăn khi bầu bí khiến fan vô cùng lo lắng.

Mới đây, Thích Vy đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ lại quá trình sinh nở con trai thứ hai. Nữ diễn viên cho biết, cơ thể cô đang hồi phục rất tốt nhờ vào sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ bác sĩ, y tá.

Khi sinh con gái đầu lòng, Thích Vy và ông xã Lý Thừa Huyễn dành trọn thời gian ở nhà để chăm con.Tuy nhiên, khi đang mang thai người con thứ hai, do tính chất công việc bận rộn nên cô buộc phải ở lại trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dẫu vậy không may cho cô nàng khi chấn thương mắt cá của cô đã bị tái phát. 

Nữ diễn viên 'Mỹ Nhân Tâm Kế' bất ngờ phải ngồi xe lăn trong thời gian bầu bí khiến dân tình xót xa - Ảnh 1
Chấn thương của Thích Vy khiến dân tình lo lắng - Ảnh: Internet

"Đây là vết thương cũ trong khi quay phim, đã tái phát rất nhiều lần. Mặc dù không đến mức gãy xương nhưng đối với phụ nữ mang thai mà nói, vết thương khá nghiêm trọng", Thích Vy bày tỏ.

Trong thời gian ở cữ, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian trên xe lăn điều làm cho khả năng hồi phục sau khi sinh nở của mỹ nhân này bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Bằng chứng là Thích Vy cho biết bản thân đã sụt khoảng 8kg sau khi sinh con. 

Nữ diễn viên 'Mỹ Nhân Tâm Kế' bất ngờ phải ngồi xe lăn trong thời gian bầu bí khiến dân tình xót xa - Ảnh 2
Thích Vy và ông xã - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Thích Vy sinh năm 1984 và từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Mỹ Nhân Tâm Kế, Tú Lệ Giang Sơn, Cổ Kiếm Kỳ Đàm,... Trong khi đó Lee Seung Hyun từng là thành viên trong nhóm nhạc Hàn Quốc T.A.K.E sau đó anh quyết định "Trung tiến" để phát triển sự nghiệp.

Nữ diễn viên 'Mỹ Nhân Tâm Kế' bất ngờ phải ngồi xe lăn trong thời gian bầu bí khiến dân tình xót xa - Ảnh 3
Cả 2 khiến người hâm mộ ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp như mơ - Ảnh: Internet

Vào năm 2012, cả hai nên duyên với nhau từ sau khi tham gia bộ phim Một Tôi Khác Trên Thế Giới Này. Hôn lễ của Thích Vy - Lee Seung Hyun được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) và khiến cho truyền thông Trung - Hàn được dịp sốt sắng. Hiện tại cả hai đã có cô con gái tên Lucky được cho là "sao y bản chính" từ mẹ.

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