Nữ diễn viên gốc Á - Dương Tử Quỳnh lên chức mẹ ở tuổi 61, nghi vấn mang thai hộ để có 1 đứa con chung với tỷ phú

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt yêu nhau gần 20 năm. 2 người chính thức thông báo kết hôn và tổ chức lễ cưới riêng tư ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 7/2023. Jean Todt là từng là chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 ,được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số 1 thế giới". Cô có 1 sự nghiệp thành công với các bộ phim gây tiếng vang lớn như Tomorrow Never Dies, Ngọa hổ tàng long, Hồi ức một Geisha, Sunshine, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Reign of Assassins … Đặc biệt với vai diễn trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once (2022), Dương Tử Quỳnh đã giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Dương Tử Quỳnh là nghệ sĩ gốc Á đầu tiên thắng giải thưởng này. Chiến thắng trên giúp Dương Tử Quỳnh trở thành niềm tự hào mới của điện ảnh châu Á.