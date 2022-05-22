Nóng: Facebook cố diễn viên Tangmo Nida bất ngờ đăng loạt bài viết 'ám chỉ' 'hội bạn du thuyền' gây dậy sóng cộng đồng mạng

Sao quốc tế 22/05/2022 09:47

Cộng đồng mạng đã được phen "dậy sóng" khi Facebook cá nhân của cố diễn viên Chiếc lá cuốn bay bất ngờ chia sẻ hình ảnh của cô bên nhóm bạn thân bên du thuyền

Ngày 24/2, nữ diễn viên Tangmo Nida gặp nạn khi đi dạo trên sông cùng một nhóm bạn. Bạn bè đi cùng khai với cảnh sát, nữ diễn viên trượt chân ngã xuống sông khi cố gắng đi vệ sinh cuối đuôi thuyền. Ngày 26/2, thi thể của nữ diễn viên được tìm thấy. Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng trôi qua, cơ quan điều tra vẫn chưa khép lại vụ án của mỹ nhân ‘Chiếc lá cuốn bay’.

Nóng: Facebook cố diễn viên Tangmo Nida bất ngờ đăng loạt bài viết 'ám chỉ' 'hội bạn du thuyền' gây dậy sóng cộng đồng mạng - Ảnh 1
Tangmo Nida - Ảnh: Internet

 

Mới đây, cộng đồng mạng đã được phen "dậy sóng" khi Facebook cá nhân của cố diễn viên Chiếc lá cuốn bay bất ngờ chia sẻ hình ảnh của cô bên nhóm bạn thân bên du thuyền kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi chưa đi đâu cả. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi sự thật từ miệng của 5 người. Nhưng nếu họ không nói sự thật, chúng tôi sẽ tiết lộ sự thật cho tất cả các bạn biết cùng lúc những gì xảy ra trên tàu. Xóa dữ liệu di động, đừng tưởng không khôi phục được nhé bạn thân".

Nóng: Facebook cố diễn viên Tangmo Nida bất ngờ đăng loạt bài viết 'ám chỉ' 'hội bạn du thuyền' gây dậy sóng cộng đồng mạng - Ảnh 2
Bài viết cùng hội bạn gây dậy sóng cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

 

Một bài đăng này xoay quanh chuyện cố diễn viên không thể đi vệ sinh ở cuối con thuyền như những gì mà những thành viên có mặt trên du thuyền đã kể lại với cảnh sát "Chúng ta không thể đi vệ sinh ở phía sau thuyền. Đến thuyền bị sóng đánh cũng phải ôm hai vòng tay trai. 'Tôi không thể nói chuyện, vậy nên đừng trách tôi, anh bạn'".

Nóng: Facebook cố diễn viên Tangmo Nida bất ngờ đăng loạt bài viết 'ám chỉ' 'hội bạn du thuyền' gây dậy sóng cộng đồng mạng - Ảnh 3
Bài viết có đề cập đến 'nhóm bạn du thuyền' - Ảnh: FBNV

 

Theo suy đoán từ cư dân mạng, rất có thể Facebook cá nhân của Tangmo đã được gia đình quản lý và những bài đăng này rất có thể là của các thành viên trong gia đình của Tangmo. Bên cạnh đó, nghi vấn những fan của cố diễn viên nhận quyền kiểm soát và cho đăng đàn các bài viết này cũng không ngoại lệ.

 

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