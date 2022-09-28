Nổi tiếng si tình 'mọc rễ', dàn nam thần ngôn tình bất ngờ bị đưa lên danh sách 'gian gian díu díu mập mờ'

Mới đây mạng xã hội xứ Trung lại xuất hiện một chủ đề rất thú vị về: "Nam chính trong phim thần tượng ngôn tình nào dễ vụng trộm bên ngoài nhất?". Ngay lập tức chủ đề này đã thu hút đông đảo ý kiến thảo luận từ netizen.

Nếu bạn là mọt phim Hoa ngữ, chắc hẳn sẽ không thể nào quên hình bóng của những chàng soái ca ngôn tình. Hình tượng "nhất kiến chung tình" với nữ chính hoàn hảo tới mức khiến người xem nghĩ chẳng bao giờ có ngoài đời thực.

Nhắc đến phim cổ trang Trung Quốc chắc hẳn ai cũng sẽ biết đến nam thần Dạ Hoa trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa. Trong phim Dạ Hoa cùng nữ chính Bạch Thiển (Dương Mịch) trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thậm chí lịch kiếp 3 lần mới đến được với nhau. Thế nhưng nhân vật này vẫn khiến fan không ưng về tính cách còn một chút khuyết điểm.

Đáng chú ý, theo kết quả khảo sát cho thấy, những thần tượng nổi tiếng sắt son chung thủy trên phim lại "chễm chệ" trên bảng bình chọn. Trong đó, top đầu thuộc về Dạ Hoa, Lý Thừa Ngân, thậm chí, những quý ông "mê vợ số 1" như Châu Sinh Thần, Hà Dĩ Thâm, Vu Đồ cũng được netizen điểm tên.

Cụ thể là chàng Thái tử của Cửu Trùng Thiên đã không thể chống lại Thiên quân vì Tố Tố. Từ đó khiến cho nữ chính Tố Tố rơi vào cảnh khốn khổ, bị thương, bỏ lại con trai, nhảy xuống tru thiên đài. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng sau này, Dạ Hoa rất có thể sẽ phải thỏa hiệp với Thiên quân nếu như bị ông chỉ hôn hoặc vì một vài trách nhiệm đạo nghĩa nào đó.

Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) - Đông Cung

Khi Đông cung được phát sóng, điều làm khán giả nhớ nhất chính là mặt “tra nam” của nam chính do Trần Tinh Húc đảm nhận. Nhân vật Lý Thừa Nhân trong Đông Cung thực sự tồi tệ đến "cạn lời". Ngoài miệng nói yêu Tiểu Phong, thế nhưng lại ra tay diệt cả nhà nàng. Lòng tham, dã tâm của hắn đã che lấp tình yêu dành cho Tiểu Phong. Để thỏa mãn dã tâm, hắn sẵn sàng lấy bất kỳ người con gái nào làm vợ nhằm củng cố địa vị.

Phong Đằng (Trương Hàn) - Sam Sam Đến Rồi

Trong bộ phim Sam Sam Đến Rồi, nhân vật nam chính Phong Đằng đã có một cô bạn thanh mai trúc mã tên Nguyên Lệ Trữ luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh. Mặc dù không yêu và cũng biết tình cảm Lệ Trữ dành cho mình nhưng nam chính lại không nói ra rõ ràng vì nể tình bạn thuở ấu thơ. Cũng từ đó dẫn đến nhiều lần khiến Sam Sam tận mắt chứng kiến cảnh Phong Đằng bị Lệ Trữ cưỡng hôn. Chính vì thế mà trong danh sách nam thần dễ vụng trộm bên ngoài nhất không thể thiếu tên Phong Đằng .

Điều bất ngờ nhất là trong danh sách bình chọn còn xuất hiện những nam chính "si tình mọc rễ" là Hà Dĩ Thâm, Vu Đồ và Châu Sinh Thần. Ngay lập tức dân tình đồng loạt phản bác vì cho rằng với cốt truyện và hình tượng nhân vật được xây dựng, 3 nam thần này đều có tỷ lệ “gian gian díu díu mập mờ” bằng 0.

Châu Sinh Thần - Nhất Sinh Nhất Thế (Châu Sinh Như Cố phần 2)

Ở phần 2, kể về mối lương duyên giữa diễn viên lồng tiếng hàng đầu Thời Nghi (Bạch Lộc) dịu dàng, hiền lành, khiêm tốn và giáo sư hóa học lịch lãm Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân). Dù mới gặp nhau lần đầu tại sân bay nhưng họ như đã quen biết từ lâu. Để cứu sản nghiệp gia đình, Châu Sinh Thần đồng ý điều kiện với mẹ và đề nghị đính hôn với Thời Nghi, người anh có cảm tình. Hai người dần nảy sinh tình cảm. Châu Sinh Thần chỉ nhất kiến dành trọn cuộc đời mình cho Thời Nghi và cống hiến cho khoa học. Cuối cùng, cặp đôi đã có một cái kết ngọt ngào chứ không bi thảm Châu Sinh Như Cố phần 1.

Vu Đồ - Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Em Làm Niềm Kiêu Hãnh Của Anh kể về chuyện tình yêu giữa nữ minh tinh xinh đẹp Kiều Tinh Tinh và kỹ sư hàng không vũ trụ Vu Đồ. Mặc dù không thuộc kiểu nam chính “nguyện bỏ thế giới bảo vệ em”, tình yêu của Vu Đồ dành cho Tinh Tinh có cả hiện thực khốc liệt. Trong chuyện tình của Vu Đồ và Tinh Tinh, mỗi người họ đều cùng cố gắng vun vén, nỗ lực và dìu dắt nhau. Ở nhân vật Vu Đồ có một tình yêu cuồng nhiệt nhưng cũng có một lý trí kiên định, hướng về tương lai của cả hai. Nam thần này chính là hình mẫu người đàn ông lý tưởng được yêu thích nhất phim hiện đại.

Hà Dĩ Thâm - Bên Nhau Trọn Đời

Cho đến hiện tại, có lẽ chưa một nam thần phim hiện đại lãng mạn nào có thể vượt qua "bức tượng đài" chung thủy như Hà Dĩ Thâm trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời. Thậm chí, đến hiện tại, nhiều khán giả cũng cho rằng ở ngoài đời thật, hiếm có chàng trai nào như Hà Dĩ Thâm khi cố chấp đợi chờ Mặc Sênh suốt 7 năm. Chính sự kiên trì "không muốn tạm bợ" của chàng luật sư khiến khán giả đặt trọn niềm tin vào sự chung thủy của nhân vật này. Nhiều người khẳng định, khả năng Hà Dĩ Thâm "vụng trộm" gần như bằng 0.