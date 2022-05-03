Những sao nữ bị 'ném đá' không thương tiếc vì vào vai mỹ nhân nhưng lại 'xấu phát hờn'

Lâm Đại vai Điêu Thuyền

Khi vào vai Điêu Thuyền, nữ diễn viên Lâm Đại đã bị khán giả "ném đá" không thương tiếc vì tạo hình già nua và thô kệch

Điêu Thuyền là một nhân vật trong thời kỳ Tam Quốc được đánh giá là có nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn" và tài trí hơn người khiến bao vị anh hùng phải đấu đá để tranh giành. Tuy nhiên, khi vào vai Điêu Thuyền trong bộ phim cùng tên vào năm 1958, nữ diễn viên Lâm Đại đã bị khán giả "ném đá" không thương tiếc vì tạo hình già nua và thô kệch. Dù đã trôi qua nhiều năm, Lâm Đại vẫn bị coi là Điêu Thuyền xấu nhất màn ảnh.

Dương Quân Quân vai Tiểu Long Nữ

Khán giả từng phải "khóc thét" bởi tạo hình Tiểu Long Nữ của Dương Quân Quân khi đã 51 tuổi

Trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp, nhân vật Tiểu Long Nữ sở hữu nhan sắc tựa như thần tiên. Tuy vậy, vào năm 1984, khán giả từng phải "khóc thét" bởi tạo hình Tiểu Long Nữ của Dương Quân Quân khi đã 51 tuổi. Vì diễn xuất không ổn định, cộng thêm cả việc "cưa sừng làm nghé" khiến cho vai diễn này của bà được gán cho danh xưng "Tiểu Long Nữ già xấu nhất lịch sử".