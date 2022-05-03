Những sao nữ bị 'ném đá' không thương tiếc vì vào vai mỹ nhân nhưng lại 'xấu phát hờn'

Để đảm nhận các vai diễn như Tây Thi, Điêu Thuyền, Đát Kỷ,... thì các sao nữ trước tiên phải sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ. Nhưng những diễn viên nữ dưới đây lại không đáp ứng được điều này, khiến khán giả phản đối và chỉ trích.
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Lâm Đại vai Điêu Thuyền
Điêu Thuyền là một nhân vật trong thời kỳ Tam Quốc được đánh giá là có nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn" và tài trí hơn người khiến bao vị anh hùng phải đấu đá để tranh giành. Tuy nhiên, khi vào vai Điêu Thuyền trong bộ phim cùng tên vào năm 1958, nữ diễn viên Lâm Đại đã bị khán giả "ném đá" không thương tiếc vì tạo hình già nua và thô kệch. Dù đã trôi qua nhiều năm, Lâm Đại vẫn bị coi là Điêu Thuyền xấu nhất màn ảnh.
Dương Quân Quân vai Tiểu Long Nữ
Trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp, nhân vật Tiểu Long Nữ sở hữu nhan sắc tựa như thần tiên. Tuy vậy, vào năm 1984, khán giả từng phải "khóc thét" bởi tạo hình Tiểu Long Nữ của Dương Quân Quân khi đã 51 tuổi. Vì diễn xuất không ổn định, cộng thêm cả việc "cưa sừng làm nghé" khiến cho vai diễn này của bà được gán cho danh xưng "Tiểu Long Nữ già xấu nhất lịch sử".
An Dĩ Hiên vai Tây Thi
Theo thống kê, tính đến hiện tại thì nhân vật Tây Thi đã trải qua 23 lần hóa thân khác nhau, tuy nhiên không phải lần hóa thân nào cũng được khen ngợi. Trong bộ phim Nằm Gai Nếm Mật (2007), nhân vật Tây Thi đã được nữ diễn viên An Dĩ Hiên đảm nhận, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy nhan sắc của cô chỉ phù hợp với các bộ phim hiện đại mà thôi vì chỉ tính riêng làn da ngăm thì cô đã "phá nát bét" hình tượng một Tây Thi đẹp "nghiêng nước nghiêng thành".
Vương Lệ Khôn vai Đát Kỷ
Đát Kỷ vốn là một cô gái có nhan sắc tuyệt trần đến mức có thể sai khiến cả Trụ Vương dẫn đến việc nước mất nhà tan. Vì vậy, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, nhân vật Đát Kỷ do Vương Lệ Không đảm nhận đã không được lòng khán giả bởi nhan sắc của cô được đánh giá là chưa đạt và hoàn toàn không phù hợp. Thay vì một Đát Kỷ mưu mô và sắc sảo, người xem chỉ thấy một nữ nhân quá đoan trang và trong sáng mà thôi.
Ảnh: Internet