Những quý cô tuổi dần của Hoa ngữ sở hữu nhanh sắc xinh đẹp nhưng thị phi 'bủa vây'

Sao quốc tế 13/02/2022 20:00

Trong làng giải trí Hoa ngữ, nhiều mỹ nhân tuổi Dần đều có tài sắc vẹn toàn như Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Dương Siêu Việt,...nhưng lại vướng nhiều thị phi.

Dương Mịch

Nhắc đến Dương Mịch chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nàng tiểu hoa đán hoàng kim của làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ gương mặt xinh xắn và lối diễn tự nhiên, Dương Mịch trở sao nhí được nhiều đạo diễn yêu thích và mời đóng phim. Cô được góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Hầu Oa ...

duong mich

Tuy sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên lại vô cùng không được thuận lợi. Từng có cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy nhưng sau khi sinh con gái đầu lòng, nữ diễn viên đã ly hôn trong hòa bình. Dù đã ly hôn nhưng Dương Mịch lại được coi là mỹ nhân đào hoa của Cbiz bởi bất kể hợp tác với diễn viên nào, cô đều vướng tin đồn hẹn hò với người đó. Người duy nhất chưa từng hợp tác nhưng lại liên tục bị đồn hẹn hò chính là tình trẻ Ngụy Đại Huân. 

Triệu Lộ Tư

Sự nghiệp vẫn chưa lên đỉnh cao thì đời tư của Triệu Lộ Tư lại gặp khá nhiều thị phi. Không chỉ nhận chỉ trích vì hay "cạ nhiệt" theo những ngôi sao nổi tiếng như ăn theo Triệu Lệ Dĩnh, tỏ tình Tiêu Chiến, hẹn hò Dương Dương... Thậm chí, cô nàng còn bị mắng là "trà xanh" vì dùng những chiêu trò như "thả like" những bài viết nói xấu đồng nghiệp khiến cô hứng chịu nhiều "gạch đá" của dân mạng.

trieu lo tu

Hiện tại, Triệu Lộ Tư cũng là một trong những tiểu hoa đán 9x nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Dù không theo học về diễn xuất nhưng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong sáng, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn nổi tiếng. Đặc biệt, cô nàng còn được dân mạng đặt cho biệt danh "thánh nữ xuyên không" vì tạo hình vô cùng xinh đẹp.

Tống Tổ Nhi

Nhắc đến Tống Tổ Nhi sẽ nghĩ ngay đến sao nhí vô cùng quen thuộc với khán giả trong vai diễn Na Tra trong "Bảo Liên Đăng Tiền Truyện" năm 2009. Với nhan sắc đáng yêu cùng diễn xuất tự nhiên đã giúp Tống Tổ Nhi một bước thăng hoa thành sao. Song, quá trình trưởng thành và loạt thị phi đã khiến Tống Tổ Nhi phải tạm rời khỏi làng giải trí.

Cô nàng bị tố cáo là em họ Thư Sướng mới nhận được vai diễn Na Tra thậm chí còn cho rằng cô chảnh chọe sau khi thành sao. Điều này khiến nữ diễn viên nhí này phải rời khỏi làng giải trí để đi du học.

tong to nhi

Chưa dừng lại ở đó, du học ở nơi "đất khách quê người", Tống Tổ Nhi vẫn bị đồn học kém rồi đến việc cặp kè với thiếu gia nhà giàu. Tuy nhiên, đến năm 2016, Tống Tổ Nhi về nước và bắt đầu lại sự nghiệp nghệ thuật và đang dần nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Dương Siêu Việt

Mỹ nhân 9x này xuất thân từ nhóm nhạc nhưng ca hát, nhảy múa đều không tốt. Đến khi lấn sân sang diễn xuất càng khiến khán giả hoảng hốt hơn vì biểu cảm đơ cứng. Do đó, Dương Siêu Việt gây ấn tượng với công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp nhưng lại không ít lần vướng vào scandal với phát ngôn gây sốc, bị gán mác bất tài.

Thế nhưng, nhờ nhan sắc xinh đẹp, Dương Siêu Việt lại lập tức trở thành ngôi sao Hoa Ngữ mới nổi có nhan sắc tuyệt vời. Thậm chí, cô còn đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất Trung Quốc do trang TC Candler châu Á bình chọn.

duong sieu viet

Bên cạnh đó, có thường gây chú ý với những màn đáp trả anti-fan khéo léo hay việc lo lắng cho người hâm mộ sẽ tiêu tiền phung phí vì mình nên lựa chọn tắt chức năng tặng quà trên livestream. Nhờ vậy, Dương Siêu Việt đang dần chiếm được cảm tình của công chúng nhờ tính cách hoạt bát, đáng yêu. Khán giả cũng tin rằng chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, kĩ năng diễn xuất của nữ thần tượng sẽ dần cải thiện và được công chúng đón nhận.

Những người bạn 'gắn bó keo sơn' với Dương Mịch trong làng giải trí Cbiz

Những người bạn 'gắn bó keo sơn' với Dương Mịch trong làng giải trí Cbiz

Ở đỉnh cao sự nghiệp, những người bạn thân thiết của Dương Mịch cũng cực kỳ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lộ Tư Tống Tổ Nhi Dương Siêu Việt sao Hoa ngữ

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