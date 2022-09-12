Những lần chung khung hình hiếm hoi của 2 sao nam đình đám từng nhận nhau 'huynh đệ' bị "đào" lại khiến dân tình xôn xao bởi độ trung thực

Sao quốc tế 12/09/2022 18:04

Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm đều là những ngôi sao đình đám hạng A được hàng triệu người yêu mến và săn đón. Những lần hiếm hoi của cả hai khi chung khung hình bất ngờ được dân mạng đào lại, gây sốt bởi độ trung thực.

Lý Dịch Phong nổi tiếng với nhiều phim như Thiên kim quy lai, Cổ kiếm kỳ đàm, Lão pháo nhi, Cây dành dành nở hoa, Xin chào Lý Hoán Anh... Ngoài đóng phim, Dịch Phong làm còn là một nhà sản xuất kiêm ca sĩ. 

Những lần chung khung hình hiếm hoi của 2 sao nam đình đám từng nhận nhau 'huynh đệ' bị 'đào' lại khiến dân tình xôn xao bởi độ trung thực - Ảnh 1
Từng là sao nam được nhiều người yêu mến, nam diễn viên hiện tại vô cùng lao đao vì sắp bị gạch tên khỏi làng giải trí Hoa ngữ 

Lý Dịch Phong đang là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau khi nghi án liên quan đến tình dục, cụ thể là môi giới mại dâm bùng nổ.

Sau khi tin đồn bùng nổ, Ngô Diệc Phàm cũng nhanh chóng bị cộng đồng mạng réo gọi. Netizen cho rằng sự việc lần này của Lý Dịch Phong diễn ra không thể không khiến cho mọi người nhớ tới vụ lùm xùm của Ngô Diệc Phàm thời gian trước đó. Những hình ảnh và video phỏng vấn của cả hai cũng nhanh chóng được đào lại. Được biết, cả hai gặp gỡ và bắt đầu trở nên thân thiết sau khi cùng nhau tham gia diễn xuất trong dự án điện ảnh Lão Pháo Nhi năm 2015. 

Bất ngờ hơn là Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong đã từng đăng Weibo với ảnh chụp cùng 1 tư thế, mặc áo giống nhau kèm caption "huynh đệ". Trên áo của Ngô Diệc Phàm có ghi "Huynh @Lý Dịch Phong" còn trên áo Lý Dịch Phong lại ghi "Đệ @Ngô Diệc Phàm". Cả hai cũng từng bị bắt gặp cùng tham dự party cùng với Seungri (Big Bang) trước khi bê bối của cả ba nổ ra. 

Những lần chung khung hình hiếm hoi của 2 sao nam đình đám từng nhận nhau 'huynh đệ' bị 'đào' lại khiến dân tình xôn xao bởi độ trung thực - Ảnh 2

Nhiều khán giả đang mỉa mai mối quan hệ của Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm, cho rằng hai nam diễn viên này thân thiết với nhau vì cùng có một tật xấu, dẫn dắt và tạo điều kiện cho nhau làm điều khuất tất. Tuy nhiên, Ngô Diệc Phàm không may mắn lại bị phát giác quá sớm, trong khi người "huynh đệ" của anh ta là Lý Dịch Phong lại "gặp hạn" muộn hơn.

Những lần chung khung hình hiếm hoi của 2 sao nam đình đám từng nhận nhau 'huynh đệ' bị 'đào' lại khiến dân tình xôn xao bởi độ trung thực - Ảnh 3 Những lần chung khung hình hiếm hoi của 2 sao nam đình đám từng nhận nhau 'huynh đệ' bị 'đào' lại khiến dân tình xôn xao bởi độ trung thực - Ảnh 4

 

Bê bối của Ngô Diệc Phàm lộ ra sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc - người tự nhận là bạn gái cũ tố nhân phẩm tồi tệ, bắt cá nhiều tay khi nam diễn viên cùng lúc quan hệ với nhiều người. Không những vậy, Ngô Diệc Phàm còn lợi dụng fanclub làm nơi tìm kiếm, lựa chọn những cô gái trẻ đẹp (sinh năm 2005 trở lên) để liên hệ, tán tỉnh, hẹn hò. Ngay sau đó, hàng chục cô gái khác đã đồng loạt lên tiếng tố Ngô Diệc Phàm lừa tình, chuốc say để phát sinh quan hệ, trong đó có cả trẻ vị thành niên.

Ngày 31/7/2021, Ngô Diệc Phàm bị bắt. Hình tượng nam thần lưu lượng sụp đổ. Ngô Diệc Phàm còn bị cáo buộc sử dụng, buôn bán chất cấm, hiếp dâm tập thể cùng nhiều tội danh khác khiến khán giả choáng váng.

Những lần chung khung hình hiếm hoi của 2 sao nam đình đám từng nhận nhau 'huynh đệ' bị 'đào' lại khiến dân tình xôn xao bởi độ trung thực - Ảnh 5
 Ngô Diệc Phàm từng bị cáo buộc sử dụng, buôn bán chất cấm, hiếp dâm tập thể cùng nhiều tội danh khác

Bê bối của Lý Dịch Phong bắt đầu từ khoảng tháng 5/2022, khi có nguồn tin về việc mua dâm của nam diễn viên. Đầu tháng 9/2022, hình ảnh và bài viết liên quan đến Lý Dịch Phong bất ngờ bị xóa bỏ khỏi các tài khoản lớn có tick xanh trên Weibo. Tiết mục biểu diễn của anh tại CCTV nhân dịp Tết Trung thu cũng bị xóa bỏ vào phút chót khiến nhiều người nghi ngờ Lý Dịch Phong là cái tên tiếp theo "nằm trong tầm ngắm", chuẩn bị "bay màu" khỏi ngành giải trí xứ Trung.

Những lần chung khung hình hiếm hoi của 2 sao nam đình đám từng nhận nhau 'huynh đệ' bị 'đào' lại khiến dân tình xôn xao bởi độ trung thực - Ảnh 6
Lý Dịch Phong là cái tên tiếp theo chuẩn bị "bay màu" khỏi ngành giải trí xứ Trung do những bê bối những ngày qua. 

Từ những ngôi sao hạng A, Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong lần lượt phơi bày những góc tối trong đời sống thật. Họ không còn đẹp như hình ảnh được tạo dựng vốn để mua chuộc tình cảm của khán giả, để kiếm ra danh tiếng, tiền bạc ở showbiz.

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