Nhiều ngôi sao bị điều tra vì liên quan đến việc kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình

Vì có liên quan đến việc kinh doanh đa cấp của vợ chồng diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương mà nhiều nghệ sĩ khác cũng bị điều tra.

Thời gian qua, vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Trương Đình - Lâm Thoại Dương đã bị điều tra gắt gao về hành vi kinh doanh đa cấp trái phép của mình. Ngoài hai diễn viên, nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Hoa ngữ liên quan đến vụ án này cũng bị tiến hành điều tra, trong đó của nữ minh tinh Đào Hồng. Nhiều ngôi sao từng hợp tác kinh doanh với vợ chồng Trương Đình - Ảnh: Internet Đào Hồng đã bị điều tra vào đầu tháng 4/2022 vì từng đầu tư vào công ty đa cấp của vợ chồng Trương Đình - Ảnh: Internet Theo truyền thông Trung Hoa, diễn viên Đào Hồng đã bị điều tra vào đầu tháng 4/2022 vì từng đầu tư vào công ty đa cấp của vợ chồng Trương Đình. Trong suốt 3 năm hợp tác, Đào Hồng đã nhận lãi hàng chục triệu USD từ công ty của vợ chồng Trương Đình. Vì vậy, dù hiện tại đã rút khỏi công ty trên nhưng cô cũng không thể tránh khỏi việc liên quan.

Trước đó, vào ngày 4/11 phiên xét xử vụ án của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương được diễn ra tại quận Dụ Hoa, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Hoa. Phiên tòa này còn có sự tham gia của diễn viên Đào Hồng và 19 bị cáo khác. Tuy nhiên, hiện hình thức xử phạt cho vụ án chưa công bố.

Trang The Paper ghi nhận, có tới 30 vị luật sư được thuê để bào chữa cho các bị cáo trong vụ việc này. Đội ngũ trên được đích thân vợ chồng Trương Đình chi trả phí khách sạn và ăn uống. Có tới 30 vị luật sư được thuê để bào chữa cho các bị cáo trong vụ việc này - Ảnh: Internet Cuối năm 2021 vừa qua, công ty Dowell của vợ chồng Trương Đình đã bị bị Cục Quản lý, Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh phong tỏa khối tài sản trị giá 94 triệu USD. Vào tháng 4/2022, diễn viên Trương Đình tiếp tục bị tịch thu thêm tổng cộng 96 bất động sản ở Thượng Hải với tổng giá trị hơn 266 triệu USD. Được biết, các tài sản bị tịch thu là để phục vụ cho công tác điều tra và đền bù tổn thất cho hàng chục nghìn nạn nhân bị hại vì mô hình kinh doanh đa cấp của cặp đôi nổi tiếng.

Đứng trước án phạt nặng vì kinh doanh đa cấp, vợ chồng Trương Đình thuê hơn 30 luật sư bào chữa để cứu vớt tài sản Vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương hầu tòa ngày 4/11 vì liên quan đến đường dây lừa đảo, trục lợi bất chính. Hơn 30 luật sư đến tòa bào chữa cho các bị cáo.

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