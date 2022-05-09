Phong Khởi Lũng Tây với sự tham gia của Trần Khôn và Bạch Vũ đã được ra mắt. Rating của bộ phim này bị rơi đến thảm thương và trong tập 6 của bộ phim này có sự xuất hiện của Angela Baby, người được coi như một nữ anh hùng khi kéo rating của bộ phim. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô đã từng bị chế giễ vì chỉ có thể nhìn chằm chằm và bĩu môi. Nhưng trên thực tế, diễn xuất của Angela Baby trong bộ phim này không vì thế mà đi xuống, nhưng "đôi môi cười" của cô ấy đã khiến người ta phải bất ngờ. Với một nụ cười nhạt, ai nhìn vào cũng mang một cảm giác khó chịu xen lẫn sợ hãi.

Trong vai một mỹ nữ gián điệp Liễu Oánh, khuôn mặt của Angela Baby không phải là không hợp để vào vai một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, nhưng màu sắc của bộ phim khá u ám, Angela Baby trang điểm quá quyến rũ, nhưng trên miệng không có một nụ cười nào, một số netizen còn cho rằng cô rất thích hợp đóng phim kinh dị, đôi khi trông rất đáng sợ.

Trong khi bộ phim Phong Khởi Lũng Tây phát sóng trên CCTV rating rơi đến thảm hại, thì ngay khi Angela Baby xuất hiện rating lại vực dậy nhanh chóng nhưng sau khi không còn sự xuất hiện của cô rating lại lần nữa rơi xuống. Điều này không có nghĩa là Angela Baby là một ngôi sao may mắn về rating mà phần lớn là do kỹ năng diễn xuất của cô bị chê khá nhiều trong những bộ phim trước đó, nhiều người muốn xem cô ấy có thể diễn tệ đến mức nào nhưng hóa ra cũng không đến nỗi tệ như tưởng tượng. Phải nói rằng hiện tại kỳ vọng về mặt diễn xuất của khán giả dành cho cô quá thấp.

Và tài năng đóng phim kinh dị của cô cũng được phát huy trong bộ phim Người Bạn Thật Sự Của Tôi cùng với sự tham gia với vai trò vai chính của Chu Nhất Long. Lúc đó cô trong trạng thái tóc ướt mưa, lên xe ngồi nhìn nam chính thứ hai mà mình thích, trợn mắt ngoác mồm cười toe toét, nếu kèm theo nhạc nền ảm đạm thì thật không biết là có phải đang xem một bộ phim kinh dị hay không.

Dương Dĩnh sở hữu gương mặt xinh đẹp và đôi mắt to tròn, bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô ấy hơi "thô", cảm xúc đôi khi cũng đơ. Nếu có một hình ảnh ma nữ quyến rũ thì Nhiếp Tiểu Thiện cũng khá hợp với cô.

2 Lưu Hạo Tồn

Đường nét trên khuôn mặt của Lưu Hạo Tồn có chút trắng như hoa, làn da trắng trẻo, đường nét khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt trái xoan, tuy nhiên đôi khi "cảm giác giả tạo" mà Lưu Hạo Tồn mang đến cho mọi người khiến người ta không khỏi thấy khó chịu khi nhìn vào.

Nhiều khi Lưu Hạo Tồn cười rất tươi, nhưng cũng có lúc nhìn chẳng khác gì ​​là "nụ cười công nghiệp". Vì khi cười nhiều người không kiềm chế được sẽ khiến các cơ quanh mắt căng lên, kích thước của đôi mắt cũng sẽ thay đổi, và Lưu Hạo Tồn thường “cười như không cười”, miệng thì cười nhưng mắt thì trống rỗng, cư như đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó.

Lưu Hạo Tồn gần đây đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi vì một cảnh trong phim Tứ Hải, khiến nhiều người cho rằng đôi mắt của cô hơi đáng sợ. Trong phim Tứ Hải, cảnh Lưu Hạo Tồn đang nhìn thẳng vào Lưu Hạo Nhiên, biểu cảm của Lưu Hạo Tồn trông rất lãnh đạm. Giống như nhìn thẳng vào một loại con mồi nào đó, khiến mọi người cảm thấy mình chính là con mồi. Đôi mắt của Lưu Hạo Tồn rất to và tròn, nếu trong ánh mắt không mang cảm xúc thì khi nhìn chằm chằm vào người khác, không truyền tải được niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn và niềm vui cho đối phương, có cảm giác khuôn mặt này như bị tê liệt và biểu cảm thờ ơ.

Dù là tham gia phỏng vấn hay diễn xuất thì mọi người không thể hiểu hay nắm bắt được cô đang nghĩ gì và nói gì. Trong lúc phỏng vấn cũng mang một cảm giác mơ hồ, cảm thấy cô đang che dấu rất sâu một điều gì đó, loại không rõ này sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

3 Trần Dao

Trần Dao khác với hai người trên, cô ấy có kỹ năng diễn xuất và ngoại hình đẹp, cũng ngọt ngào và có khí chất. Vai diễn Nhạc Ỷ La của Trần Dao trong Pháp Sư Vô Tâm đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người, và cũng trở thành vai diễn được yêu thích nhất của Trần Dao đến bây nay, một vai diễn không thể phá vỡ, vai diễn này đã khiến cô trở nên nổi tiếng, nhưng vì tài nguyên không được đổi mới, sự nghiệp của Trần Dao trông buồn tẻ trong mấy năm nay.

Nhạc Ỷ La do Trần Dao thủ vai, mặc dù cô ấy mang một khuôn mặt trẻ con, nhưng đã bị phong ấn hơn 100 năm sau khi luyện ma khí để giữ cho linh hồn của mình tồn tại. Trần Dao đã lột tả nhân vật vô cùng nhạy bén và sống động. Mặc dù Nhạc Ỷ La đã làm rất nhiều điều ác, nhưng với diễn xuất xuất sắc và ngoại hình vừa vặn đã khiến vai diễn này nổi tiếng hơn cả nam nữ chính của Pháp Sư Vô Tâm 1.

Trần Dao thực sự rất thích hợp với tính cách hắc ám và lạnh lùng này, bởi vì độ tương phản lớn, ngoại hình ngọt ngào, tính cách ngược lại không quá tình cảm. Đôi mắt to đen láy của Trần Dao nhìn bạn chằm chằm, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, người xem sẽ không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy.

Và Trần Dao khi mặc đồ đỏ rất đẹp, không chỉ áo choàng đỏ của Nhạc Ỷ La, mà khi cô mặc váy đỏ trong phim cổ trang cũng rất đẹp, cộng thêm khí chất của cô, nếu Trần Dao vào vai một ma nữ quyến rũ, hoàn toàn tạo nên một cảm giác u ám đến đáng sợ.

4 Mao Hiểu Đồng

Mao Hiểu Đồng cũng đi theo con đường giống như Trần Dao, cô cũng có một đôi mắt rất to tròn, tưởng rằng cô mang kính áp tròng làm đẹp, nhưng thật ra Mao Hiểu Đồng là đôi mắt to tự nhiên, đôi mắt đó khi nhìn vào một ai cũng không khỏi phải siêu lòng. Vào vai Lý Thường Như đáng thương trong Cẩm Tú Vị Ương thực sự khiến mọi người tức giận khó chịu.

Khi Lý Thường Như lấy gáo nước và đánh nữ chính và người hầu, thực sự sợ hãi, nhìn cô ấy giống như một người tốt, nhưng chỉ cần ánh mắt của cô tập trung vào một người nào đó, thì ngay lập tức khiến mọi người lo lắng vì không biết ai đó sẽ sắp chết. Ánh mắt biến hóa dữ tợn hung ác trên khuôn mặt đã thổi qua một cảm giác ảm đạm, thật sự là ánh mắt có thể làm cho người ta sợ hãi.

Mao Hiểu Đồng ngoại hình rất ngọt ngào, đáng yêu, tính tình cũng rất độc lập, mặc dù cuộc đời trải qua không ít nỗi đau nhưng Lý Thượng Như lại cho người ta cảm giác là người rất thanh thuần, cho nên khi đóng vai này mới mang được cảm giác nham hiểm đến vậy.

Điều đáng nói là cho dù đóng một vai như vậy thì Mao Hiểu Đồng cũng sẽ không khiến khán giả chán ghét, bởi vì Mao Hiểu Đồng lúc bình thường ngoài đời rất khác, cô ấy là một người rất dễ thương và tỏa nắng Điều này cũng cho thấy Mao Hiểu Đồng có kỹ năng diễn xuất khiến người xem phải ngạc nhiên.

Thực tế thì với diễn xuất của Angela Baby khán giả không kỳ vọng quá nhiều, suy cho cùng, thật sự ít có bộ phim nào có sự tham gia của cô. Nhưng so với những vai diễn “đơ” như tượng của cô trước đây thì trong bộ phim mới gần đây có vẻ tiến bộ một chút. Đương nhiên nếu diễn xuất tốt hơn trước sẽ được khen ngợi, nhưng thực tế thì so với các diễn viên thực lực thông thường thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn.

Mà diễn xuất của Lưu Hạo Tồn cũng không tránh khỏi những bàn tán chê bai của mọi người, nhưng so về kỹ năng diễn xuất có kém tới đâu thì tài nguyên của cô vẫn dồi dào.

Còn Trần Dao và Mao Hiểu Đồng là một loại tương phản kích thích khán giả, tuy ngoại hình ngọt ngào nhưng lại có thể dùng kỹ năng diễn xuất khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Những bộ phim mang kịch bản như này khá là thú vị, xét cho cùng thì chủ đề này hiện nay đã quá phổ biến, khi một chủ đề trở nên phổ biến thì có thể sẽ được làm lại liên tục, và đề tài kinh dị có thể sẽ mang đến cho họ những vai diễn không ít thú vị.