Nhan sắc khó tin của diva Trần Tuệ Lâm ở tuổi 50, thì ra trẻ đẹp mãi là vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 22/08/2022 15:55

Xuất thân "trâm anh thế phiệt" nên dễ hiểu khi mà nữ diva người Hong Kong Trần Tuệ Lâm lại có thể giữ gìn nhan sắc trẻ lâu như vậy.

Trang Sohu đưa tin, mới đây một cư dân mạng đã vô tình gặp được Trần Tuệ Lâm khi đi ăn tối vào ngày 20/8. Người này cho biết thật khó tin đây là sự thật bởi đây là lần đầu được thấy nữ ca sĩ ở ngoài đời thật. Người này còn nói thêm, nhan sắc của Trần Tuệ Lâm thật sự rất trẻ trung, không hề giống với một người phụ nữ 50 tuổi.

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Một fan đã vô tình gặp được Trần Tuệ Lâm vào ngày 20/8 vừa qua - Ảnh: Internet

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Dưới bài đăng, nhiều netizen cũng đã cảm thán bởi sắc vóc của Trần Tuệ Lâm. Có ý kiến cho rằng, nữ diva luôn giữ được sự trẻ trung và khí chất như vậy là bởi vì cô có xuất thân trâm anh thế phiệt.

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Theo đó, cha của Trần Tuệ Lâm là "vua đá quý" Hong Kong Trần Tông Vỹ sở hữu gia tài lên đến 80 tỷ NDT (khoảng 285 nghìn tỷ đồng). Chú ruột của nữ ca sĩ là Trần Huệ Mẫn - "ông trùm" của bang hội 14k lừng danh và có máu mặt trong giới giang hồ ở Hong Kong. Với gia thế hiển hách như vậy, có thể nói Trần Tuệ Lâm là nhân vật không phải ai cũng có thể động tới được.

Sinh năm 1972, Trần Tuệ Lâm là diva hàng đầu Hong Kong trong những năm 1990 đến 2000. Cô cũng từng là ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất tại Hong Kong. Năm 1996, album tiếng Quan Thoại đầu tiên cô là I Don't Think So đã bán ra được tới hơn 150.000 bản.

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Gia đình hạnh phúc của Trần Tuệ Lâm và Lưu Kiến Hạo - Ảnh: Internet

Đến tháng 10/2008, Trần Tuệ Lâm kết hôn với doanh nhân Lưu Kiến Hạo sau 16 năm quen biết và yêu nhau. Hiện tại, gia đình nhỏ đã có hai con trai là Chace và Riley, cặp đôi sở hữu hàng chục bất động sản với giá trị khổng lồ.

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