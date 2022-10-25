Nhạc Hoa làm thế nào để giữ chân 'gà đẻ trứng vàng' Vương Nhất Bác?

Những thông tin xoay quanh việc Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa đã nhận được sự quan tâm của công chúng.

Gần đây, thông tin Vương Nhất Bác tiếp tục gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa thay vì tách ra hoạt động độc lập đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Cụ thể, một blogger xứ Trung tiết lộ lãnh đạo của Nhạc Hoa đã bỏ tiền túi ra tặng Vương Nhất Bác một chiếc moto rất đắt tiền.

Từ khi ra mắt cho tới nay, sự nghiệp nghệ thuật của Vương Nhất Bác "như hình với bóng" cùng Nhạc Hoa. Ban đầu, anh hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc UNIQ, sau đó, lấn sân sang phim ảnh. Nhờ sự nâng đỡ hết mình của công ty cùng lượng fan nhất định, Vương Nhất Bác không mất quá nhiều thời gian để nâng cao địa vị, đặc biệt là khi siêu phẩm đam mỹ Trần Tình Lệnh (2019) lên sóng.

Thành công của phim đã mang Vương Nhất Bác trở thành đỉnh lưu hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ và là "gà đẻ trứng vàng" của Nhạc Hoa, cũng vì lẽ đó mà danh xưng "Thái tử Nhạc Hoa" ra đời. Ngoài ra, có thông tin đồn thổi, Vương Nhất Bác bên cạnh là nghệ sĩ hoạt động dưới trướng Nhạc Hoa, còn là cổ đông lớn của công ty.

Một vài năm trở lại đây, ai tinh ý đều nhận ra Vương Nhất Bác đang dần từ bỏ con đường lưu lượng, đóng phim thương mại, thần tượng mà chuyển hướng tấn công sang màn ảnh rộng với "tham vọng" chuyển hình. Song, hạn chế lớn nhất của anh lại đến từ kỹ năng diễn xuất còn non tay, thiếu linh hoạt, dù liên tục hợp tác với nhiều minh tinh tên tuổi trong nghề.

Sắp tới, Vương Nhất Bác sẽ có màn ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh Vô Danh, kết hợp cùng "Ảnh đế" Lương Triều Vỹ, Đại hoa đán Châu Tấn,... Đây cũng là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau "Bác sĩ Trung Hoa" và "Hồ Trường Tân" với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước. Phim do Trình Nhĩ làm đạo diễn kiêm biên kịch.

Vậy nên, nhiều người đã vô cùng kì vọng và mong chờ tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Vương Nhất Bác.

Phim mới của Vương Nhất Bác bất ngờ gặp 'biến cố' ngay sát thềm công chiếu Gần đây, Vương Nhất Bác liên tục được hợp tác cùng những ngôi sao gạo cội của màn ảnh rộng Hoa ngữ như Ảnh đế Lương Triều Vỹ, Hoàng Bột, Hồ Quân…

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