Người đẹp TVB Diệp Tuyền bị chỉ trích vì lố lăng và kém duyên trên sóng livestream

Sao quốc tế 18/02/2023 22:07

Những hành động của Diệp Tuyền khi livestream bán hàng mới đây khiến khán giả không khỏi khó chịu.

Trang Sina đưa tin, lần xuất hiện mới đây của nữ diễn viên Diệp Tuyền gây chú ý bởi sự khác lạ của mình. Cô không những có ngoại hình xuề xòa mà còn thực hiện nhiều hành động khá khó hiểu.

Người đẹp TVB Diệp Tuyền bị chỉ trích vì lố lăng và kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 1

Theo đó, cách đây không lâu, Diệp Tuyền đã livestream bán hàng trên mạng, cô xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm, tóc buộc hai bên và trang phục thiếu chỉn chu. Không những vậy, trong suốt buổi phát sóng trực tuyến, cô vừa nói vừa ăn, liên tục ngoáy mũi và chỉnh lại quần áo rất vô tư.

Loạt hành động trên của Diệp Tuyền khiến có khán giả không khỏi khó chịu và phê bình cô. Nhiều người còn nhận xét nữ diễn viên đang cố tình diễn nét phản cảm, lố lăng và vô duyên để được nổi tiếng.

Người đẹp TVB Diệp Tuyền bị chỉ trích vì lố lăng và kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 2

Người đẹp TVB Diệp Tuyền bị chỉ trích vì lố lăng và kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 3

Bên cạnh những cử chỉ kém duyên của Diệp Tuyền, khán giả cũng khá hoang mang bởi nhan sắc hiện tại của cô. Tuy không thể giữ được phong độ của thời trẻ nữa nhưng việc một sao nữ tăng cân chóng mặt, để lộ vòng 2 ngấn mỡ lớn như vậy thật sự khó chấp nhận được.

Sinh năm 1980, Diệp Tuyền từng đạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều tại New York. Tuy nhiên do Hoa hậu từ chối đại diện tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế, còn Á hậu 1 từ chối danh hiệu nên cô được chọn để tham gia vào cuộc thi này và giành ngôi vị cao nhất.

Người đẹp TVB Diệp Tuyền bị chỉ trích vì lố lăng và kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 4

Người đẹp TVB Diệp Tuyền bị chỉ trích vì lố lăng và kém duyên trên sóng livestream - Ảnh 5

Sau khi chiến thắng cuộc thi sắc đẹp trên, Diệp Tuyền được chiêu mộ vào TVB và có bộ phim đầu tay là Phong Thần Bảng, hợp tác với Trần Hạo Dân. Cô nhanh chóng trở thành một trong những hoa đán thành công nhất của TVB tại thời điểm đó nhờ hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Cuộc Đời Tươi Đẹp, Thiên Hạ Đệ Nhất,...

Vào năm 2005, do bất đồng với TVB, Diệp Tuyền quyết dứt áo ra đi và chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc. Tại đây, cô thành lập công ty riêng và tự tay sản xuất phim truyền hình do mình đóng chính.

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