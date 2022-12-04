Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ lộ ảnh thân mật, tin đồn hẹn hò là sự thật?

Cặp đôi "Thương lan quyết" bị tung ảnh đi ăn cùng nhau, khiến nhiều người cho rằng thông tin họ hẹn hò là thật.

Sau màn hợp tác ăn ý trong bộ phim truyền hình cổ trang ăn khách Thương lan quyết, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình. Dù bộ phim đã kết thúc nhưng dân tình vẫn soi ra nhiều sự trùng hợp của cả hai làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đi ăn cùng nhau. Cả hai ngôi sao đều mặc trang phục đơn giản và đeo khẩu trang.

Từ khóa "Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đi ăn" lập tức đứng hạng 1 tìm kiếm trên Weibo, cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng đến cặp đôi Thương lan quyết. Được biết, video được lan truyền là do một paparazzi có tiếng của Trung Quốc đăng tải. Người này đăng video Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cùng đi ăn nhưng không nói là lúc nào. Thế nhưng, chỉ ít phút sau, netizen đã phát hiện ra video trên được quay từ đợt cả hai đang cùng đóng phim Thương Lan Quyết. Một vài người khác lại cho rằng, nhân vật nam xuất hiện trong clip trên không phải là Vương Hạc Đệ mà là nam diễn viên Trương Lăng Hách.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lần đầu hợp tác trong bộ phim Thương Lan Quyết. Tác phẩm là bộ phim cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Thương Lan Quyết được đánh giá là bộ phim hot nhất trong mùa hè vừa qua tại làng giải trí xứ Trung, giúp tên tuổi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân vụt sáng. Trước đó, cặp đôi từng vướng tin đồn hẹn hò khi thuê chung một nhân viên nữ mặc dù cả hai không chung công ty quản lý. Ngu Thư Hân sinh năm 1995, có lợi thế sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, cuồng nhiệt nhờ tham gia show giải trí Thanh xuân có bạn 2. Ngu Thư Hân cũng có những bộ phim thành công như Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Khúc biến tấu ánh trăng, Khu rừng nhỏ của hai người. Đặc biệt, bộ phim cổ trang Thương lan quyết có sự góp mặt của cô được đánh giá là một trong những tác phẩm hot nhất năm 2022. Nữ nghệ sĩ đang hoạt động ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Người đẹp vừa đóng máy bộ phim Tiên kiếm 6. Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, nổi lên từ vai diễn Đạo Minh Tự trong Vườn sao băng phiên bản 2018. Với ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật 1,83 m, anh được săn đón để trở thành diễn viên. Nhớ bộ phim Thương lan quyết mà tên tuổi Vương Hạc Đệ bước lên đỉnh cao mới. Theo thống kê của Tin tức Bắc Kinh, sau khi bùng nổ danh tiếng, Vương Hạc Đệ tăng 1,56 triệu fans trong một tuần. Trên Sina, Vương Hạc Đệ chia sẻ choáng trước sự nổi tiếng đột ngột. Anh cho biết trước Thương lan quyết, có nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng cảnh bản thân được hàng trăm fan chờ đợi. Đoàn đội của Vương Hạc Đệ bị quá tải do không lường trước được việc nam diễn viên bùng nổ hiệu ứng truyền thông.

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