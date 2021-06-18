Nghiện ngập mốt không nội y, bom sex di động xứ Anh lồ lộ vòng 1 trứ danh 'ra phố'

Khi Rebecca Gormley đang dạo phố cùng bạn trai Biggs Chris của mình, cô nàng bất ngờ bị ống kính “bắt gặp” với bộ trang phục khá mỏng vải. Điều này đã khiến không ít người “ngượng chín mặt”.

Rebecca Gormley (23 tuổi) và Biggs Chris (28 tuổi) bắt đầu nảy sinh tình cảm và công khai hẹn hò từ sau chương trình Love Island ở Anh hồi năm 2019. Mới đây, cánh nhà báo vô tình bắt gặp và “chĩa ống kính” về cặp đôi khi họ đang nắm tay nhau dạo phố. Họ không những có những cử chỉ vô cùng thân mật trên phố mà bạn trai của nàng hoa hậu Newcastle, Anh quốc cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má ngay trên đường.

Hình ảnh thân mật của cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ thích thú và ghen tị - Ảnh: Internet Vốn vẻ ngoài xinh đẹp, hoa hậu Anh - Rebecca nhanh chóng thu hút sự chú ý với thân hình cực gợi cảm. Cụ thể, cô nàng đã lựa chọn diện bộ váy và áo màu vàng chanh sáng ôm sát người. Đồng thời, “bộ cánh” cũng giúp đôi chân thon dài của cô được nổi bật nhiều hơn.

Bạn trai Biggs Chris không ngần ngại trao nụ hôn cho bạn gái ngay giữa phố - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã “nổ ra” tranh luận, chỉ trích người đẹp khi cô nàng tự tin “thả rông” vòng một ngoài phố. Với phong cách không mặc nội y này, cô nàng thường “bỏ ngoài tai” và bất chấp bị dân mạng "soi" và dè bĩu. Khi soi kĩ hơn, không ít người phát hiện nàng hoa hậu không thèm mặc 'bảo hộ' cho vòng một của mình - Ảnh: Internet Phong cách 'thả rông' gần như trở thành thói quen của cô nàng - Ảnh: Internet Vào những lần hẹn hò trước đó, hoa hậu Anh vẫn phong cách "thả rông", không “bảo hộ” vòng một quen thuộc khi cặp đôi hẹn hò ở London. Rebecca Gormley nổi tiếng với body cực kỳ xinh đẹp, bốc lửa - Ảnh: internet Người đẹp từng giành danh hiệu hoa hậu Newcastle 2018. Sau đó cô lọt Top 10 người đẹp nhất cuộc thi hoa hậu Anh 2019. Người đẹp bốc lửa này gần đây được biết tới qua show truyền hình ăn khách Love Island - Ảnh: internet

Dàn minh tinh màn ảnh đang 'nổi như cồn', bất ngờ tuyên bố 'quy y cửa Phật' khiến vạn người nuối tiếc Hầu hết, các nữ minh tinh đang trong thời kì nổi đình nổi đám sẽ tiếp tục cống hiến và phát triển sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, không ít các nữ diễn viên đã khoác áo đi tu, bỏ lại ánh hào quang của sân khấu và tìm kiếm một cuộc sống bình yên, thanh tịnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-ngap-mot-khong-noi-y-bom-sex-di-dong-xu-anh-lo-lo-vong-1-tru-danh-ra-pho-409062.html