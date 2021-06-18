Nghiện ngập mốt không nội y, bom sex di động xứ Anh lồ lộ vòng 1 trứ danh 'ra phố'

Khi Rebecca Gormley đang dạo phố cùng bạn trai Biggs Chris của mình, cô nàng bất ngờ bị ống kính “bắt gặp” với bộ trang phục khá mỏng vải. Điều này đã khiến không ít người “ngượng chín mặt”.
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Rebecca Gormley (23 tuổi) và Biggs Chris (28 tuổi) bắt đầu nảy sinh tình cảm và công khai hẹn hò từ sau chương trình Love Island ở Anh hồi năm 2019.
Mới đây, cánh nhà báo vô tình bắt gặp và “chĩa ống kính” về cặp đôi khi họ đang nắm tay nhau dạo phố. Họ không những có những cử chỉ vô cùng thân mật trên phố mà bạn trai của nàng hoa hậu Newcastle, Anh quốc cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má ngay trên đường.
Vốn vẻ ngoài xinh đẹp, hoa hậu Anh - Rebecca nhanh chóng thu hút sự chú ý với thân hình cực gợi cảm. Cụ thể, cô nàng đã lựa chọn diện bộ váy và áo màu vàng chanh sáng ôm sát người. Đồng thời, “bộ cánh” cũng giúp đôi chân thon dài của cô được nổi bật nhiều hơn.
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã “nổ ra” tranh luận, chỉ trích người đẹp khi cô nàng tự tin “thả rông” vòng một ngoài phố. Với phong cách không mặc nội y này, cô nàng thường “bỏ ngoài tai” và bất chấp bị dân mạng "soi" và dè bĩu.
Vào những lần hẹn hò trước đó, hoa hậu Anh vẫn phong cách "thả rông", không “bảo hộ” vòng một quen thuộc khi cặp đôi hẹn hò ở London.
Người đẹp từng giành danh hiệu hoa hậu Newcastle 2018. Sau đó cô lọt Top 10 người đẹp nhất cuộc thi hoa hậu Anh 2019.