Netizen xôn xao khi fan couple La Vân Hi - Bạch Lộc tràn vào tài khoản của Trương Lăng Hách để làm một việc?

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về ngoại hình của La Vân Hi quá gầy, không mang cảm couple với nữ chính Bạch Lộc về phần nhìn. Nhưng không thể phủ nhận, diễn xuất lẫn biểu cảm của cặp đôi khiến dân tình hết lời khen ngợi vì chạm đến cảm xúc người xem cho mối tình ngược tâm, bi thương đến tột cùng.

Chính vì thế, mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin fan couple của La Vân Hi – Bạch Lộc bất ngờ tràn vào tài khoản Douyin của Trương Lăng Hách và yêu cầu anh chàng nhường Bạch Lộc cho La Vân Hi. Theo đó, lý do của người này đưa ra đó là: “La Vân Hi đã 35 tuổi rồi, không đợi được nữa, nhường cho ảnh đi”.