Netizen choáng váng với nhan sắc của loạt sao Cbiz trước khi vào làng giải trí

Nhan sắc của những mỹ nhân như Triệu Lộ Tư hay Ngu Thư Hân....trước khi vào Cbiz luôn là đề tài khiến người hâm mộ tò mò.
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Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội những năm gần đây. Nhờ lượt phủ sóng bộ phim “Thương lan quyết” ngày càng tăng. Không chỉ vậy, bộ phim còn chính thức đưa mỹ nhân sinh năm 1995 trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ tuổi được săn đón nhất hiện nay tại Cbiz.
Tuy nhiên, để có được vị thế như ở thời điểm hiện tại có thể thấy Ngu Thư Hân đã phải luyện tập và chăm chút cho bản thân rất nhiều so với thời còn là sinh viên.
Triệu Lộ Tư là một trong số ít hot girl mạng chuyển mình thành công của màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ mất 3 năm, ''mỹ nhân xuyên không'' không chỉ có được chỗ đứng vững chắc trong Cbiz mà còn là nữ diễn viên duy nhất sau lứa 95 có cơ hội sánh ngang với các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Dương Tử.
Dù bị đồn đoán từng có sự can thiệp của dao kéo nhưng nhìn vào loạt ảnh hồi nhỏ của mỹ nhân này có thể thấy nhan sắc của cô không hề có sự thay đổi đáng kể.
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng khí chất thanh khiết, Vương Sở Nhiên được cư dân mạng gọi bằng cái tên “Tiểu Lưu Diệc Phi”. Không những thế, nhan sắc của ngôi sao sinh năm 1999 thời chưa debut cũng khiến dân tình xuýt xoa. Có thể nói, nét đẹp của Vương Sở Nhiên có ngay từ khi còn bé.