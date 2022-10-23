Netizen choáng váng với nhan sắc của loạt sao Cbiz trước khi vào làng giải trí

Nhan sắc của những mỹ nhân như Triệu Lộ Tư hay Ngu Thư Hân....trước khi vào Cbiz luôn là đề tài khiến người hâm mộ tò mò.

Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Ngu Thư Hân là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội những năm gần đây. Nhờ lượt phủ sóng bộ phim “Thương lan quyết” ngày càng tăng. Không chỉ vậy, bộ phim còn chính thức đưa mỹ nhân sinh năm 1995 trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ tuổi được săn đón nhất hiện nay tại Cbiz.

Tuy nhiên, để có được vị thế như ở thời điểm hiện tại có thể thấy Ngu Thư Hân đã phải luyện tập và chăm chút cho bản thân rất nhiều so với thời còn là sinh viên.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư là một trong số ít hot girl mạng chuyển mình thành công của màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ mất 3 năm, ''mỹ nhân xuyên không'' không chỉ có được chỗ đứng vững chắc trong Cbiz mà còn là nữ diễn viên duy nhất sau lứa 95 có cơ hội sánh ngang với các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Dương Tử.

Dù bị đồn đoán từng có sự can thiệp của dao kéo nhưng nhìn vào loạt ảnh hồi nhỏ của mỹ nhân này có thể thấy nhan sắc của cô không hề có sự thay đổi đáng kể.

Vương Sở Nhiên

Viên Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng khí chất thanh khiết, Vương Sở Nhiên được cư dân mạng gọi bằng cái tên “Tiểu Lưu Diệc Phi”. Không những thế, nhan sắc của ngôi sao sinh năm 1999 thời chưa debut cũng khiến dân tình xuýt xoa. Có thể nói, nét đẹp của Vương Sở Nhiên có ngay từ khi còn bé.

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách Netizen có thể yên tâm khi những mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch khi giải nghệ sẽ có dàn sao mới thay thế đầy tài năng lẫn xinh đẹp xuất sắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-choang-vang-voi-nhan-sac-cua-loat-sao-cbiz-truoc-khi-vao-lang-giai-tri-517006.html