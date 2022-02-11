Nên duyên từ 'Hạ cánh nơi anh', Hyun Bin và Son Ye Jin thông báo kết hôn vào tháng 3/2022

Mới đây, người hâm mộ đã dành nhiều lời chúc phúc cho hai diễn viên Hàn Quốc Hyun Bin và Son Ye Jin sau khi cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" công bố sẽ kết hôn vào tháng 3 năm nay.

Son Ye Jin và Hyun Bin là một trong những diễn viên nổi tiếng và có một lượng người hâm mộ đông đảo nhất Hàn Quốc. Cả hai đều đã ghi dấu qua các vai diễn ở những bộ phim truyền hình "nổi đình, nổi đám". Với Son Ye Jin, cô nàng nổi tiếng qua các vai diễn trong Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến... Hyun Bin tên thật Kim Tae Pyung, chạm ngõ màn ảnh năm 2003, nổi tiếng với Tôi là Kim Sam Soon, Thế giới họ đang sống, Khu vườn bí mật... Mới đây, Hyun Bin và Son Ye Jin vừa gây sốt khi công bố kết hôn vào tháng 3. Họ là những ngôi sao kín tiếng về đời tư, ít để lộ thông tin hẹn hò.

Cặp đôi đình đám thông báo kết hôn vào tháng 3 năm nay - Ảnh: Internet Trong tâm thư thông báo cưới, Ye Jin khen Hyun Bin ấm áp, thấy được bảo vệ khi ở bên anh. Đầu năm 2021, cô từng nói hạnh phúc khi gặp được người đàn ông tốt và hứa chăm sóc bản thân. Còn trong mắt tài tử, vợ sắp cưới xinh đẹp, ẩn ý cô là "một nửa hoàn hảo". Nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc: "Tôi đã tìm được người mà mình muốn dành trọn quãng đời còn lại để đi cùng nhau. Người ấy rất vững chãi, rất đáng tin cậy, rất ấm áp... đó là người mà tôi muốn mãi ở cùng. Một người đàn ông và một người phụ nữ gặp được nhau, cảm nhận được tình cảm dành cho đối phương và cuối cùng thề nguyện về tương lai, đó là một chuyện tôi đã từng nghĩ chỉ có ở trong tưởng tượng. Vậy mà chúng tôi, một cách rất tự nhiên, đã cùng nhau đi được đến điểm đích đó. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người, những điều tốt đẹp đã biến mối nhân duyên của chúng tôi trở thành định mệnh. Xin mọi người hãy chúc phúc cho tương lai mà chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng".

Trong tâm tư "báo hỷ" của nam tài tử Hyun Bin, anh viết: "Xin chào, tôi là Hyun Bin. Tôi viết thư này vì muốn thông báo quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đến những người đã luôn thấu hiểu, yêu thương dù cho tôi còn nhiều thiếu sót , cũng như gửi đến các fan hâm mộ người luôn dành cho tôi tình cảm to lớn. Tôi sẽ kết hôn và thận trọng bước vào chương thứ 2 quan trọng của cuộc đời. Tôi đã hứa với cô ấy, người luôn khiến tôi mỉm cười, rằng hai ta hãy cùng nhau bước đi trong quãng thời gian sắp tới. Hình ảnh bên nhau của Junghyuk và Seri, từ trong phim, chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra đời thực. Tôi nghĩ mọi người, những người đã ở bên ủng hộ chúng tôi từ lúc còn trẻ đến bây giờ, sẽ chúc mừng cho những bước đi đầu tiên trong cuộc sống mới này của cả hai, bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến. Tôi hy vọng các bạn đều đang hạnh phúc". Cặp đôi sẽ kết hôn vào tháng tới tại một địa điểm bí mật ở Seoul, Hàn Quốc. Đám cưới sẽ là một buổi lễ thân mật, chỉ diễn ra với sự có mặt của cha mẹ và những người thân của họ do tình hình COVID-19 trong nước.

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