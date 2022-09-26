Nam thần tượng Trung Quốc "đẹp phát sốt" khiến fan bị nhầm là con gái

Cư dân mạng cảm thán trước khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn không khác gì con gái của Hồ Diệp Thao.

Hồ Diệp Thao là một trong những thí sinh khiến khán giả ấn tượng từ tập đầu tiên trong show Sáng tạo doanh 4. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp phi giới tính, cậu đã khiến cư dân mạng xứ Trung nhiều lần nhầm lẫn thành con gái.

Tạo hình nữ tính của Hồ Diệp Thao trên đường đi gặp người hâm mộ được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 22/9. Nhiều khán giả giật mình trước ngoại hình mảnh mai, gương mặt không khác gì con gái của nam thần tượng sinh năm 2000.

“Thật xinh đẹp, mặt bạn ấy đúng nét con gái”, “Bạn này không giả gái đâu. Nét, phong cách sẵn vậy. Vẻ đẹp tuyệt thật”, “Đây thực sự là vẻ đẹp bẻ cong giới tính”… Bình luận của cư dân mạng để lại.

Ngoại hình nữ tính của Hồ Diệp Thao. Ảnh: Weibo

Vì hình tượng khác lạ, Hồ Diệp Thao cho biết anh bị nhiều chương trình từ chối, cơ hội chỉ đến khi tổ chế tác Sáng Tạo Doanh mùa 4 mời anh tham gia. Sau show, anh thử sức trong nhiều vai trò, từ MC, người mẫu, ca sĩ… và ngày càng được các nhãn hàng săn đón.

Tạp chí Marie Claire từng dành lời khen cho vẻ đẹp phi giới tính của Hồ Diệp Thao: “Vẻ đẹp của cậu ấy vừa u tối vừa mềm mại, ma mị. Bất kể đứng ở đâu, cậu cũng dễ dàng thu hút”.

Trước khi bước chân vào showbiz, Hồ Diệp Thao có thời gian làm nhân viên bán trà sữa và nổi danh với biệt hiệu “mỹ nam trà sữa” trên Douyin. Sau khi quyết tâm theo đuổi nghiệp sân khấu, anh chuyển đến Thượng Hải tìm kiếm cơ hội. Quãng thời gian này, anh vừa học nhảy vừa làm việc để có tiền trang trải cuộc sống, theo đuổi ước mơ.

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