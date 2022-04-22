Nam phụ crush Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký hắc hóa 'triệt để' trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Netizen nhiệt tình ủng hộ 'vai gì anh cũng cân hết'

Sở hữu 2 lưu lượng đang rất nổi tiếng hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia luân, tuy nhiên Ngự Giao Ký lại không gặt hái được thành công như kỳ vọng. Trái lại, dàn diễn viên phụ được khán giả chú ý nhiều hơn đó là Tiêu Thuận Nghiêu đảm nhận vai Lâm hạo Thanh. Kết thúc Ngự Giao Ký, Tiêu Thuận Nghiêu sẽ sang Trường Nguyệt Tẫn Minh hành La Vân Hi và Bạch Lộc ‘lên bờ xuống ruộng’.

Cụ thể, Tiêu Thuận Nghiêu tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh với vai nam phụ Đạm Thai Minh Lãnh. Khác với Lâm Hạo Thanh ác sương sương để bảo vệ người yêu Địch Lệ Nhiệt Ba, lần này anh chàng sẽ ác ‘thuần chủng’.

Ngay từ khi tạo hình được tung ra, Tiêu Thuận Nghiêu đã khiến khán giả ấn tượng với ánh mắt sắc bén lạnh lùng, tạo hình ma mị lãnh khốc của mình. Nhiều khán giả cho rằng sang đến Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tiêu Thuận Nghiêu sẽ khiến Bạch Lộc – La Vân Hi phải chịu nhiều đau khổ.

Ánh mắt sắc lẹm của nhân vật mà Tiêu Thuận Nghiêu hóa thân - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng bày tỏ cảm xúc cho vai diễn lần này của Tiêu Thuận Nghiêu

-Diễn xuất của Tiêu Thuận Nghiêu rất tốt vai hiền hay ác đều cân được hết, trong Ngự Giao Ký thấy còn ấn tượng hơn cả nam chính nữa.

-Mong chờ vai mới của sư huynh, kiếp trước vất vả bảo vệ Vân Hòa rồi kiếp này anh đi làm đứa khác đau khổ.

-Có ngoại hình, có diễn xuất hi vọng Tiêu Thuận Nghiêu có thể sớm bật lên.

-Nhìn tạo hình đẹp quá, qua đây chắc hết ác nửa mùa rồi, xem Ngự Giao Ký thấy thương anh lắm luôn.