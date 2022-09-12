Nam diễn viên mệnh danh "trai xấu" bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai?

Hoàng Bột là ngôi sao điện ảnh Trung Quốc từng có doanh thu phòng vé hơn 10 tỷ NDT (khoảng 1,5 tỷ USD ). Con số đã nói lên tầm vóc và sức ảnh hưởng của Hoàng Bột đối với điện ảnh Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Báo chí thường gọi anh là vua phòng vé, ngôi sao nở muộn của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng Hoàng Bột chính là vua hài kịch mới mà Châu Tinh Trì từng đề cập trước đó.

Không điển trai lại ở tuổi tứ tuần nhưng Hoàng Bột là người đàn ông trong mộng của nhiều giai nhân. Nhiều bóng hồng vây quanh nhưng Hoàng Bột chưa bao giờ rơi vào tin đồn tình ái. 23 năm, anh chỉ có một người phụ nữ để yêu, đó là Tiểu Âu.

Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết bộ phim truyền hình Yêu Tinh của Hàn sắp được Trung Quốc làm lại. Khi đó, cư dân mạng đều đề cử Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt vào vai 2 nam chính là Yêu Tinh Kim Shin (Gong Yoo) và Thần Chết (Lee Dong Wook) trong phim. Tuy nhiên mới đây, một sao nam khác lại bất ngờ được khen cực hợp vai Kim Shin.

Nhiều người cho rằng Hoàng Bột phù hợp vai Yêu tinh Kim Shin hơn so với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác

Cụ thể, có cư dân mạng đã tiến hành photoshop ghép mặt Hoàng Bột vào tạo hình Kim Shin của Gong Yoo. Bất ngờ thay, ngoại hình của vị Ảnh đế này lại trông “hợp vai” đến bất ngờ. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng Hoàng Bột và Gong Yoo cũng có nhiều nét giống nhau đó chứ.

Sau khi hình ảnh Hoàng Bột được photoshop vào tạo hình Kim Shin được đăng tải, nhiều dân mạng đã được phen cười no bụng. Đúng là nhìn có nét giống nhau thật đó nhưng lại khiến người khác cứ có cảm giác “sai sai”. Ngay cả chính chủ cũng phải đăng bài với dấu hỏi chấm to đùng.

- Yêu Tinh bản Trung Quốc nhìn lạ quá, mà không biết là nó lạ ở đâu. Nhìn có vẻ hợp vai nhưng vẫn chê nha.

- Diễn xuất của Ảnh đế Hoàng Bột thì khỏi chê đi nhưng mà ngoại hình của Yêu Tinh này thì “dừ” quá, không hợp đâu.

- Vẫn là Tiêu Chiến hợp hơn dù diễn xuất chưa quá tốt, Yêu Tinh thì phải có chút nhan sắc chứ.

- Yêu Tinh này thì ai dám nhận chồng? Nếu remake thì hi vọng sẽ chọn diễn viên hợp vai và phải đẹp như bản Hàn thì mới mong nổi được.

- Thật sự nghi ngờ chất lượng phim remake của Trung Quốc, ra bộ nào nát bộ đó.

Ngoài ra, còn rất nhiều sao nam đình đám được đề cử đóng Yêu Tinh như Kim Thế Giai, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa. Thông tin này vừa đưa ra đã chễm chệ trên top 1 hotsearch Weibo là đủ hiểu dân tình quan tâm đến bản remake của Yêu Tinh thế nào.

Tuy nhiên hiện tại, chưa có bất cứ thông tin chính xác nào về việc remake lại bộ phim này.