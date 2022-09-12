Nam diễn viên mệnh danh "trai xấu" bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai?

Sao quốc tế 12/09/2022 21:10

Dân mạng bất ngờ phát hiện ra một sao nam hợp vai nam chính Yêu Tinh hơn cả Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác.

Không điển trai lại ở tuổi tứ tuần nhưng Hoàng Bột là người đàn ông trong mộng của nhiều giai nhân. Nhiều bóng hồng vây quanh nhưng Hoàng Bột chưa bao giờ rơi vào tin đồn tình ái. 23 năm, anh chỉ có một người phụ nữ để yêu, đó là Tiểu Âu.

Nam diễn viên mệnh danh 'trai xấu' bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai? - Ảnh 1
Hoàng Bột gắn liền với mác “xấu trai” nhưng lại là người từng bảo đảm cho doanh thu phòng vé”

Hoàng Bột là ngôi sao điện ảnh Trung Quốc từng có doanh thu phòng vé hơn 10 tỷ NDT (khoảng 1,5 tỷ USD). Con số đã nói lên tầm vóc và sức ảnh hưởng của Hoàng Bột đối với điện ảnh Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Báo chí thường gọi anh là vua phòng vé, ngôi sao nở muộn của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng Hoàng Bột chính là vua hài kịch mới mà Châu Tinh Trì từng đề cập trước đó. 

Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết bộ phim truyền hình Yêu Tinh của Hàn sắp được Trung Quốc làm lại. Khi đó, cư dân mạng đều đề cử Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt vào vai 2 nam chính là Yêu Tinh Kim Shin (Gong Yoo) và Thần Chết (Lee Dong Wook) trong phim. Tuy nhiên mới đây, một sao nam khác lại bất ngờ được khen cực hợp vai Kim Shin.

 Nam diễn viên mệnh danh 'trai xấu' bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai? - Ảnh 2

Nam diễn viên mệnh danh 'trai xấu' bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai? - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng Hoàng Bột phù hợp vai Yêu tinh Kim Shin hơn so với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác  

Cụ thể, có cư dân mạng đã tiến hành photoshop ghép mặt Hoàng Bột vào tạo hình Kim Shin của Gong Yoo. Bất ngờ thay, ngoại hình của vị Ảnh đế này lại trông “hợp vai” đến bất ngờ. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng Hoàng Bột và Gong Yoo cũng có nhiều nét giống nhau đó chứ.

Nam diễn viên mệnh danh 'trai xấu' bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai? - Ảnh 4Nam diễn viên mệnh danh 'trai xấu' bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai? - Ảnh 5

Sau khi hình ảnh Hoàng Bột được photoshop vào tạo hình Kim Shin được đăng tải, nhiều dân mạng đã được phen cười no bụng. Đúng là nhìn có nét giống nhau thật đó nhưng lại khiến người khác cứ có cảm giác “sai sai”. Ngay cả chính chủ cũng phải đăng bài với dấu hỏi chấm to đùng.

Nam diễn viên mệnh danh 'trai xấu' bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai? - Ảnh 6

- Yêu Tinh bản Trung Quốc nhìn lạ quá, mà không biết là nó lạ ở đâu. Nhìn có vẻ hợp vai nhưng vẫn chê nha.

- Diễn xuất của Ảnh đế Hoàng Bột thì khỏi chê đi nhưng mà ngoại hình của Yêu Tinh này thì “dừ” quá, không hợp đâu.

- Vẫn là Tiêu Chiến hợp hơn dù diễn xuất chưa quá tốt, Yêu Tinh thì phải có chút nhan sắc chứ.

- Yêu Tinh này thì ai dám nhận chồng? Nếu remake thì hi vọng sẽ chọn diễn viên hợp vai và phải đẹp như bản Hàn thì mới mong nổi được.

- Thật sự nghi ngờ chất lượng phim remake của Trung Quốc, ra bộ nào nát bộ đó.

Ngoài ra, còn rất nhiều sao nam đình đám được đề cử đóng Yêu Tinh như Kim Thế Giai, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa. Thông tin này vừa đưa ra đã chễm chệ trên top 1 hotsearch Weibo là đủ hiểu dân tình quan tâm đến bản remake của Yêu Tinh thế nào. 

Nam diễn viên mệnh danh 'trai xấu' bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai? - Ảnh 7Nam diễn viên mệnh danh 'trai xấu' bất ngờ trở thành ứng cử viên số 1 cho vai nam chính Yêu Tinh là ai? - Ảnh 8

Tuy nhiên hiện tại, chưa có bất cứ thông tin chính xác nào về việc remake lại bộ phim này.

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới

Trương Lăng Hách giảm cân ngoạn mục, từng bước trở thành nam thần thế hệ mới của Cbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Bột Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài "đào hoa"

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài "đào hoa"

Phía Tiêu Chiến có động thái cực gắt sau tin đồn nam diễn viên hẹn hò với quản lí kém 11 tuổi

Phía Tiêu Chiến có động thái cực gắt sau tin đồn nam diễn viên hẹn hò với quản lí kém 11 tuổi

"Nối gót" Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao

"Nối gót" Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác chứng minh khả năng diễn xuất "thượng đỉnh" trong phim hình sự Băng Vũ Hỏa

Vương Nhất Bác chứng minh khả năng diễn xuất "thượng đỉnh" trong phim hình sự Băng Vũ Hỏa

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI