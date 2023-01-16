Nam diễn viên gốc Việt - Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải thưởng danh giá tại đất Mỹ

Mới đây, nam diễn viên Quan Kế Huy đã chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc trong lễ trao giải Critics Choice Award 2023 lần thứ 28.

Vào ngày 16/1 mới đây, lễ trao giải Critics Choice Award 2023 lần thứ 28 được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ). Màn trình diễn ấn tượng trong Everything Everywhere All at Once giúp Quan Kế Huy chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. "Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ cố gắng để không khóc trong tối nay. Tôi rất xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ mà khán giả dành cho bộ phim. Tôi từng thấy lo lắng và mọi chuyện có thể đã khác nếu không có sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Họ không chỉ giúp tạo nên thành công cho tác phẩm mà còn khiến người hâm mộ nhớ đến tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó", Quan Kế Huy chia sẻ.

Everything Everywhere All at Once là tác phẩm hành động giả tưởng. Trong phim, Quan Kế Huy vào vai Waymond Wang người chồng kỳ quặc đầy bí ẩn của Evelyn (Dương Tử Quỳnh). Nam diễn viên gốc Việt để lại ấn tượng với lối diễn xuất chân thực. Khắc họa tâm lý của người chồng, người cha luôn dành nhiều tình cảm cho gia đình.

Tác phẩm có sự góp mặt của Quan Kế Huy được đề cử 13 hạng mục. Ngoài Nam diễn viên phụ xuất sắc, Everything Everywhere All at Once còn chiến thắng tại các hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc và Biên tập xuất sắc. Trước đó, diễn viên gốc Việt gây chấn động khi vượt qua tài tử Brad Pitt để thắng hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc tại giải Quả cầu vàng lần thứ 80. Quan Kế Huy (51 tuổi) lần đầu tiên bước chân vào Hollywood từ khi còn nhỏ tuổi trong các bộ phim như Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985). Anh nói với People vào tháng 4.2022 rằng việc xem phim Crazy Rich Asians năm 2018 khiến anh muốn đóng phim trở lại sau nhiều năm thành công đằng sau máy quay với tư cách là trợ lý đạo diễn và điều phối viên đóng thế. Ngoài Quan Kế Huy, các giải thưởng khác của Critics Choice Awards 2023 - Giải Lựa chọn của giới phê bình điện ảnh gồm Phim hay nhất: Everything Everywhere All at Once, Nam diễn viên chính xuất sắc: Brendan Fraser (The Whale), Nữ diễn viên chính xuất sắc: Cate Blanchet (Tar), Đạo diễn xuất sắc: Daniel Kwan-Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Kịch bản gốc hay nhất: Daniel Kwan-Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)…

Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng Nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy đã vượt qua hàng loạt cái tên nặng ký như Brad Pitt, Eddie Redmayne, Barry Keoghan,... để chiến thắng tại hạng mục Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80.

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