Nam diễn viên bất ngờ được 'phong thần', mọi tạo hình cổ phục đều cân được tất

Sau thành công với Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi tiếp tục thử sức, đóng cổ trang trong Thủy Long Ngâm. Thời gian vừa qua, những hình ảnh của La Vân Hi trên phim trường Thủy Long Ngâm được cư dân mạng truyền tay nhau rầm rộ. Nhiều người còn cho rằng, trong những mỹ nam cổ trang đình đám hiện tại, La Vân Hi dễ dàng 'lấn lướt' luôn cả Thành Nghị hay Tiêu Chiến.

Theo đó, những hình ảnh leak từ đoàn phim Thủy Long Ngâm cho thấy BST cổ phục của nam diễn viên vô cùng đa dạng. Từ những màu sáng và có phần nữ tính như trắng, hồng nhạt, đỏ, vàng... đến những màu tối hơn như đen, nam diễn viên vẫn có thể "cân đẹp". Không những vậy, hầu hết các thiết kế đều rất cầu kỳ, chất liệu cũng mang lại cảm giác cao cấp. Chính vì thế, trông La Vân Hi toát ra thần thái của một nhân vật lớn.