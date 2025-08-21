Mỹ nhân Trung Quốc - Thích Vy thừa nhận mặt bị biến dạng vì dao kéo thẩm mỹ

Trái ngược, Thích Vy (sinh năm 1984) lại là gương mặt tiêu biểu cho kiểu nghệ sĩ thẳng thắn, dám nói về chuyện thẩm mỹ công khai.

Trên sóng livestream (phát sóng trực tuyến), Thích Vy thẳng thắn thừa nhận, việc tiêm botox quá nhiều khiến cơ mặt của cô bị cứng, lông mày khó cử động, làm ánh nhìn thiếu tự nhiên. Nữ diễn viên cũng nói, cô đã cắt mí và tiết lộ đôi mắt sưng vào mỗi sáng sau những lần dao kéo thẩm mỹ.

Cư dân mạng Trung Quốc đã dành nhiều lời khen cho sự thẳng thắn của Thích Vy: "Cô ấy thật sự rất chân thật, làm gì cũng không giấu, sẵn sàng chia sẻ với mọi người", "Màn đáp trả quá dễ thương. Thế này nên cô ấy mới được yêu mến".

Thích Vy là diễn viên hiếm hoi của Trung Quốc không phủ nhận việc dao kéo thẩm mỹ để bản thân đẹp hơn, tự tin hơn và thuận lợi hơn trong công việc. Chính sự thẳng thắn giúp cô ghi điểm với khán giả.

Bản thân Thích Vy từng thừa nhận: “Làm đẹp phải biết điểm dừng”. Tuy nhiên, việc dao kéo thẩm mỹ quá nhiều khiến gương mặt của mỹ nhân 41 tuổi dần mất nét tự nhiên.

Thích Vy là ca sĩ, diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học chuyên ngành nghệ thuật, Thích Vy bắt đầu tấn công làng giải trí với vai trò diễn viên phim truyền hình.

Nữ diễn viên bắt đầu nổi danh nhờ vai diễn Hạ Hữu Thiện trong bộ phim truyền hình Ba thiên kim nhà họ Hạ và sau đó là Quán Đào công chúa trong phim Mỹ nhân tâm kế.

Vai diễn mang lại cho cô khá nhiều giải thưởng và danh tiếng là Trình Hi trong Tình yêu ắt có ý trời (năm 2013). Cô giành được nhiều giải thưởng truyền hình như Nữ diễn viên có ảnh hưởng nhất tại FHM, Nữ diễn viên nổi tiếng nhất của lễ trao giải Asian Idols và giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Liên hoan phim quốc gia năm 2013.

Lối diễn xuất thông minh cùng vẻ đẹp có phần Tây giúp Thích Vy có một lượng khán giả hâm mộ không nhỏ tại Trung Quốc. Ngoài ra, tính cách thẳng thắn của mỹ nhân 41 tuổi cũng giúp cô được khán giả yêu mến.

Thích Vy gần đây gây chú ý với diện mạo khác lạ khi góp mặt trong chương trình Viva La Romance.

