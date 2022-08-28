'Mỹ nhân số 1 Đài Loan' cặp kè với đại gia hơn mình 20 tuổi, gây bất ngờ với quan điểm khi yêu trong hôn nhân

Tiêu Tường từng được xem là “Mỹ nhân số 1 Đài Loan”, mới đây cô nàng vừa gây sốc khi nói về quan đêm tình yêu trong hôn nhân.

Tiêu Tường sinh năm 1968, là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô được mệnh danh là “Mỹ nhân số 1 Đài Loan” bởi sở hữu gương mặt ngọt ngào với những đường nét thanh tú. Dù cho đã bước sang độ tuổi ngoài đôi mươi nhưng nhan sắc của cô vẫn không khỏi khiến người khác phải cảm thấy trầm trồ trong mỗi lần nữ diễn viên xuất hiện. Tiêu Tường - Ảnh: Internet Tiêu Tường được công chúng biết đến qua các bộ phim cổ trang như: Một bức màn mơ, Bên nhau nơi chân trời, Ngày mai có em, Song yến biệt ly,... Nhờ khả năng diễn xuất vượt trội, cô luôn nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Trái ngược với sự nghiệp thuận lợi thì con đường tình duyên của Tiêu Tường lại khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Hiện cô đã bước sang tuổi 53 và đang độc thân nhưng ít ai biết, trước đó nữ diễn viên đã từng có gần 20 người bạn trai. Nữ diễn viên từng cặp kè rất nhiều đại gia có tiếng - Ảnh: Internet Sau đó một thời gian, nữ diễn viên lại bị bắt gặp cặp kè với phú ông Tào Hưng Thành. Nhiều người cho rằng, cô đã được phú ông này tặng cho rất nhiều trang sức, túi xách, được tặng nhẫn kim cương thường xuyên và cả những căn biệt thự sang trọng. Tuy nhiên, không có lấy một mối tình nào thực sự sâu đậm với Tiêu Cường.

Sau cuộc tình với phú ông không thành công, Tiêu Tường lại tiếp tục mối tình với doanh nhân Lâm Kim Long. Nhưng cả hai cũng quyết định dừng lại mối quan hệ này sau một thời gian hẹn hò. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có các mối quan hệ với nhiều doanh nhân giàu có như Huỳnh Khổng Tường, Phạm khả Khâm. Nhan sắc hiện tại của Tiêu Tường - Ảnh: Internet Tiêu Tường cũng đã từng chia sẻ rằng tiêu chí lựa chọn người đàn ông của cô là phải có tài, giàu có và có nhan sắc. Nhưng điều khiến công chúng bất ngờ đó là quan niệm trong tình yêu của cô. Ngoài 50 tuổi, thế nhưng nữ diễn viên hiện vẫn đang lẻ bóng một mình sau một thời gian dài vướng vào vòng xoáy của tình yêu. Song cô vẫn khiến nhiều người phải xuyến xao, thương nhớ trước vẻ đẹp bất chấp thời gian của mình.

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