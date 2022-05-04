Mỹ nhân Hoa Ngữ khoe nhan sắc qua livestream: Người mặn mà, sắc sảo, kẻ khiến fan thất vọng tràn trề

Sau khi bộ phim Tư Đằng thành công, Cảnh Điềm có thêm một lượng lớn người hâm mộ. Thời gian gần đây, nữ diễn viên rất tích cực giao lưu với fan, có ngày, cô livestream đến 2-3 lần. Xứng danh "Mỹ nhân Bắc Kinh", Cảnh Điềm gần như để mặt mộc nhưng vẫn tươi tắn, rạng rỡ . Dù đã 32 tuổi, cô nàng vẫn giữ được làn da trắng hồng mịn màng như mới mười tám đôi mươi.

Angela Baby khoe nhan sắc ngọt ngào trên sóng livestream. Cư dân mạng nhận xét cô không có nhiều điểm khác biệt trong những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng. Nhiều người còn tỏ ra ghen tị với làn da trắng sáng của Angela Baby.

Dương Mịch

Dương Mịch bảo toàn được nhan sắc khi livestream. Ảnh: Internet

Mặc dù không xuất sắc như những bức ảnh đã qua hậu kỳ, Dương Mịch cũng lọt top sao nữ "bảo toàn" nhan sắc khi livestream bán hàng. Dương Mịch chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, trong sáng, làm nổi bật sống mũi cao và gương mặt thanh thoát.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư xinh đẹp trên sóng livestream. Ảnh: Internet

Nhan sắc thật của Triệu Lệ Tư có thể nói là không có gì gây tranh cãi với làn da trắng sáng, mịn màng. Ngoại trừ gương mặt hơi tròn trịa thì người đẹp 9X khiến người đẹp tăng cân trông thấy.

Lưu Đào

Lưu Đào rạng rỡ dù đã 44 tuổi. Ảnh: Internet

Mặc dù đã 44 tuổi và trải qua 2 lần sinh nở, Lưu Đào vẫn duy trì được vẻ trẻ trung, làn da láng mịn khi không dùng filter làm đẹp. Nhờ vẻ đẹp này mà nữ diễn viên đã giúp nhãn hàng liên tục chốt đơn, thu về doanh số không hề nhỏ.

Dương Tử

Điểm yếu của Dương Tử là nụ cười. Ảnh: Internet

Nhiều người nhận xét nụ cười chính là điểm yếu của Dương Tử. Hai bức ảnh cắt ra từ video livestream của cô nàng đã phần nào nói lên điều đó.

Triệu Lệ Dĩnh

Tuy vẫn còn giữ được vẻ rạng rỡ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn để lộ dấu vết lão hóa. Ảnh: Internet

Sau khi công bố ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở lại với công việc. Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên được khen ngợi về nhan sắc ngày càng mặn mà. Tuy nhiên, khi xuất hiện trên sóng livestream, nữ diễn viên vẫn để lộ dấu vết lão hóa ở khóe mắt và rãnh miệng mỗi khi cười.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ gương mặt đơ, cứng trong 1 buổi livestream. Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến cư dân mạng khá thất vọng khi không được xinh đẹp như ảnh trên mạng. Xuất hiện trong buổi livestream, người đẹp Tân Cương bị "dìm thảm" vì lối trang điểm tràn viền môi, làn da có nhiều nếp nhăn và đôi mắt sưng vù. Đặc biệt, khuôn mặt cứng đờ làm khán giả dễ dàng liên tưởng đến phẫu thuật thẩm mỹ.