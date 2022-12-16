'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con

Sao quốc tế 16/12/2022 16:10

Có thể nói, cuộc đời của Trần Hồng khiến vạn người ao ước khi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn đàn ông liền chọn được người đàn ông tốt nhất, đến lúc sinh con cũng sinh được những đứa trẻ vẹn toàn.

Thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã đưa cái tên nam chính Trần Phi Vũ đến gần hơn với công chúng. Anh chàng đã trở thành nam diễn viên có lượng fan tăng nhiều nhất nhờ vào vai diễn trong tháng 11. Ít ai biết, Trần Phi Vũ chính là con trai của gia đình quyền lực Cbiz, bố là đạo diễn Trần Khải Ca và mẹ là ‘đệ nhất mỹ nhân’ Trung Quốc – Trần Hồng.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 1
Gia đình quyền lực của nam thần Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Có thể nói, cuộc đời của Trần Hồng khiến vạn người ao ước khi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn đàn ông liền chọn được người đàn ông tốt nhất, đến lúc sinh con cũng sinh được những đứa trẻ vẹn toàn.

Được biết, Trần Hồng sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt và hạnh phúc khi bố mẹ đều là công nhân viên chức. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trần Hồng thi đỗ vào khoa diễn xuất của Học viện Hý Kịch Thượng Hải với thành tích xuất sắc. Với chiều cao 1m66, thân hình thon gọn, gương mặt xinh đẹp như hoa, khí chất nổi trội, Trần Hồng nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 2
Trần Hồng sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt và hạnh phúc khi bố mẹ đều là công nhân viên chức - Ảnh: Internet

Trần Hồng bắt đầu đóng phim từ năm 1985. Các tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Trần Hồng đều là những bộ phim danh tiếng lẫy lừng của thời đó. Đáng để kể đến là: Liêu Trai, Thái Nữ Chi Luyến… nhưng nổi bật nhất vẫn là Tam Quốc Diễn Nghĩa (1991). Trong phim, bà vào vai Điêu Thuyền. Với ngoại hình hoàn hảo cùng lối diễn xuất tự nhiên, Trần Hồng được ca ngợi là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh". Đến nay, dù dã trải qua mấy mươi năm, nhân vật Điêu Thuyền đã qua tay rất nhiều đại mỹ nữ thế hệ mới nhưng vẫn chưa có ai đủ sức cướp được danh xưng "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" của Trần Hồng.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 3
Trần Hồng được ca ngợi là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" - Ảnh: Internet

Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa, Trần Hồng cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn với đạo diễn Trần Khải Ca. Vào năm 1992, trong một lần đi thăm bạn trong đoàn phim Bá Vương Biệt Cơ, bà tình cờ gặp được đạo diễn Trần Khải Ca, tuy không nói chuyện nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 4
rần Hồng cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn với đạo diễn Trần Khải Ca - Ảnh: Internet

Hai năm sau, Trần Hồng trở thành nữ chính trong tác phẩm Phong Nguyệt do Trần Khải Ca làm đạo diễn. Lúc này, ông đã nhanh chóng “đổ rạp” trước vẻ đẹp của Trần Hồng mặc dù đã có bạn gái gắn bó lâu năm là Nghê Bình. Tuy Nghê Bình và Trần Khải Ca chưa kết hôn nhưng họ đã chung sống như vợ chồng suốt 7 năm, thậm chí đạo diễn nổi tiếng còn dẫn bạn gái về ra mắt gia đình để chuẩn bị lễ cưới. Về phần Trần Hồng, bà cũng sớm đổ rạp trước sự điển trai và tài hoa của người đàn ông hơn mình 16 tuổi.

Năm 1996, Trần Hồng và Trần Khải Ca chính thức tiến tới hôn nhân và về chung một nhà. Tuy nhiên, Trần Hồng cũng vì cuộc tình này mà danh tiếng chịu nhiều ảnh hưởng, mang danh là “tiểu tam” chen chân vào cuộc tình người khác. Cặp đôi thường xuyên trở thành đề tài của sự chỉ trích, bị khán giả đưa lên đầu sóng ngọn gió của dư luận mỗi khi nhắc đến.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 5
Trần Hồng cũng vì cuộc tình này mà danh tiếng chịu nhiều ảnh hưởng, mang danh là “tiểu tam” chen chân vào cuộc tình người khác - Ảnh: Internet

Nghê Bình từng ám chỉ Trần Hồng chen chân phá vỡ hạnh phúc của bà thông qua những chia sẻ trong cuốn tự truyện Ngày Của Mình. Cô từng viết: "Tôi như tan nát cõi lòng bởi vì anh ấy từng nhiều lần theo đuổi tôi, cầu mong tôi sẽ đồng ý lấy anh ấy. Người đó từng thổ lộ thành khẩn, kiên trì như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm lễ cưới với nhau". Chứng minh sau khi chia tay Trần Khải Ca, bà đau thương cực độ, khổ sở không nói lên lời.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 6
'Tình cũ' Trần Khải Ca và Trần Hồng thường xuyên mỉa mai nhau trước truyền thông - Ảnh: Internet

Sau đó, trong show Có hẹn với Lỗ Dự, Trần Hồng mỉa mai Nghê Bình: "Có người vì viết sách kiếm tiền, mà đem người tình tuổi thanh xuân của mình miêu tả như một kẻ phụ bạc, là người sẵn sàng vứt bỏ quan hệ vợ chồng để ngoại tình. Nhưng trên thực tế, cả hai chưa từng đăng ký kết hôn. Anh ấy cũng không yêu cô ta, tôi biết rõ điều đó. Viết ra như vậy, chỉ có thể cho thấy cô ta không đáng để đàn ông yêu thương".

Thời điểm đến với nhau, vợ chồng Trần Khải Ca - Trần Hồng thường xuyên bị dư luận chỉ trích. Để né tránh những búa rìu dư luận, Trần Khải Ca đã đưa vợ sang Mỹ để sinh con và cũng có một khoảng thời gian dài định cư trên đất Mỹ. Đó cũng là lí do vì sao hai đứa con Trần Vũ Ngang và Trần Phi Vũ đều được sinh ra và được học tập tại xứ sở cờ hoa. Sau này, khi trở về Trung Quốc, Trần Hồng lui về hậu trường, bắt đầu công việc nhà sản xuất phim.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 7
Gia đình Trần Khải Ca - Trần Hồng phải dọn sang Mỹ sinh sống một thời gian để né tránh dư luận - Ảnh: Internet

Cũng chính vì vai trò quản lý này, Trần Hồng có nhiều mối quan hệ vững chắc với những nhân vật đứng đằng sau làng giải trí. Tiếng nói của bà cũng rất có trọng lượng nên ít ai dám đối đầu. Mặc dù vẻ ngoài rất mong manh, ngọt ngào nhưng Trần Hồng lại nổi danh là người nóng tính, quyết liệt. Không ít lần bà chê bai thẳng thừng những nhân vật không dễ đụng chạm như Ngô Quân Như, Thành Long, Phạm Băng Băng, Dương Mịch.

Năm 2015, bộ phim Phòng Tổ Danh của Thành Long gây sốt trong khi Đạo Sĩ Hạ Sơn của Trần Khải Ca thất bại phòng vé dù có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao lớn như Quách Phú Thành, Vương Bảo Cường, Trương Chấn, Lâm Chí Linh... Sự việc này sẽ không có gì đáng nói nếu như không xảy ra việc 1 thành viên của ekip Phòng Tổ Danh bị bắt vì sử dụng ma túy. Lúc này, Trần Hồng không ngại chỉ trích: "Phòng Tổ Danh một người làm hỏng cả một bộ phim". Phát ngôn của Trần Hồng từng làm phật lòng Thành Long nhưng bà vẫn mạnh miệng: "Tôi không quan tâm có làm mất lòng ai không".

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 8
Trần Hồng từng tuyên bố không sợ mất lòng ai, kể cả Thành Long - Ảnh: Internet

Trần Hồng không chỉ không nể mặt các nghệ sĩ Hong Kong, các tiểu hoa đán Trung Quốc cũng từng bị bà điểm mặt chỉ tên. Cụ thể, khi Phạm Băng Băng đóng Triệu Thị Cô Nhi, Trần Hồng từng đến phim trường của chồng để thăm nom. Phạm Băng Băng khi đó nịnh nọt đàn chị để mong được thêm đất diễn. Tuy nhiên, Trần Hồng từ chối thẳng thừng: "Không thể được".

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 9
Trần Hồng từ chối thẳng thừng Phạm Băng Băng khi cô xin thêm đất diễn - Ảnh: Internet

Trong một lần khác, Dương Mịch vốn được chọn đóng vai nữ phụ trong bộ phim Tìm Kiếm của Trần Khải Ca. Đây là cơ hội tốt để Dương Mịch tấn công vào giới điện ảnh. Tuy nhiên, lúc đó Dương Mịch vô cùng bận rộn, cô còn đăng trên trang cá nhân rằng có thời điểm phải diễn xuất trong 5 bộ phim khác nhau.

Khi Trần Hồng biết được điều này đã cắt vai diễn của Dương Mịch, thay thế bằng Vương Lạc Đan. Sau này, Vương Lạc Đan bằng vai diễn trong phim giành được giải Nữ phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Kê. Điều này trở thành một sự tiếc nuối lớn trong sự nghiệp của Dương Mịch khi đó.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 10
Trần Hồng từng chỉ trích Dương Mịch là diễn viên không có tâm với nghề - Ảnh: Internet

Sau đó, Trần Hồng còn trả lời phỏng vấn, chỉ trích Dương Mịch là diễn viên không có tâm với nghề. Chính những lời nói của Trần Hồng đã khiến Dương Mịch không thể tiến vào Kinh Khuyên (giới điện ảnh Bắc Kinh). Sự việc này ảnh hưởng cho đến tận ngày nay.

Trong làng giải trí còn có tin đồn Trần Hồng từng thẳng tay "phong sát" một ngôi sao trẻ vì dám lợi dụng tên tuổi của Trần Phi Vũ để đánh bóng tên tuổi. Cụ thể, khi Trần Phi Vũ bắt đầu đi đóng phim, có nữ diễn viên A đã mua nhiều bản thảo, tung tin đồn tình cảm với Trần Phi Vũ. Khi Trần Hồng biết được đã cảnh cáo nữ nghệ sĩ này, tìm cách chặn mọi hoạt động của sao nữ để bảo vệ con trai. Người này được cho là Âu Dương Na Na.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 11
Trần Hồng từng thẳng tay "phong sát" Âu Dương Na Na vì dám lợi dụng tên tuổi của Trần Phi Vũ để đánh bóng tên tuổi - Ảnh: Internet

Tin đồn thì khó lòng để mà xác minh, kiểm chứng nhưng khoảng thời gian trước đây đích thực là trên mạng nhiều lần xuất hiện những tin đồn Trần Phi Vũ và Âu Dương Na Na hẹn hò nhưng phía Trần Phi Vũ luôn thờ ơ, không lên tiếng. Những năm gần đây, tài nguyên phim ảnh của Âu Dương Na Na ở cả 2 mảng điện ảnh lẫn truyền hình đều rất hạn chế. Thậm chí 2 năm nay, Âu Dương Na Na còn không có phim mới lên sóng.

Dù Trần Hồng có thể là một người phụ nữ quyền lực, đanh thép trong mắt người khác nhưng trong mắt chồng và các con, nữ diễn viên vẫn là một người phụ nữ hoàn hảo và vô cùng dịu dàng. Trần Phi Vũ từng trả lời phỏng vấn, đối với anh, mẹ chính là người phụ nữ hoàn hảo. Mẹ vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn có tri thức và tài năng. Từ lâu, Trần Hồng đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt con trai.

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 12
Trần Hồng là một người phụ nữ quyền lực, đanh thép trong mắt người khác nhưng trong mắt chồng và các con, nữ diễn viên vẫn là một người phụ nữ hoàn hảo và vô cùng dịu dàng - Ảnh: Internet

 

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 13
Trần Hồng đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

 

'Mẹ của Trần Phi Vũ' - Trần Hồng: Cuộc sống hoàn hảo vạn người khao khát, không 'ngán' ai trong Cbiz nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng trong mắt chồng con - Ảnh 14
Hai người con trai của Trần Hồng đều là nam thần vạn người khao khát - Ảnh: Internet

Giờ đây, nhắc tới Trần Hồng người ta chỉ có thể diễn tả đó từng là một diễn viên nổi tiếng, ngoại hình kinh diễm, có chồng là một trong tứ đại đạo (top 4 đạo diễn có sức ảnh hưởng nhất giới điện ảnh TQ), hai người con trai đều là nam thần vạn người khao khát. Con trai Trần Vũ Ngang của nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện thì con trai thứ hai Trần Phi Vũ đang trở thành nam diễn viên được yêu thích hiện nay và được hậu thuẫn khá nhiều khi bước chân vào Cbiz.

 

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