Mẫu nội y 'siêu vòng 3' xứ Anh khoe sắc trong chiếc váy trong suốt như kính, 'đôi gò bồng đảo' muốn 'nhảy tung' ra ngoài khiến fan 'khóc thét'

Tấm hình được siêu mẫu nội y Demi Rose chụp cùng chiếc váy trong suốt như kính khiến fan "há hốc" vì vòng 1 nảy lửa.
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Demi Rose là siêu mẫu nội y nổi tiếng tại Anh quốc với số đo 3 vòng vô cùng bốc lửa: 94-61-91. Dù chiều cao cô nàng khá khiêm tốn, chỉ ở mức 1m57 nhưng siêu mẫu lại vô cùng đắt show nhờ vòng 1 ngoại cỡ và vòng 3 cực cuốn hút. Vì số đo vòng 3 vô cùng nảy nở, cô cũng được đặt biệt danh là "Kim Kardashian phiên bản Anh".
Mới đây, trên mạng xã hội, cô nàng lại một lần khiến các fan đứng ngồi không yên với lối ăn diện cá tính theo phong cách táo bạo thường thấy. Trong chiếc ảnh gần đây, Demi Rose mặc chiếc váy trong suốt, khéo léo khoe cơ thể nóng bỏng. Điều khiến fan chú ý là dường như chiếc váy có phần quá bó cứng, khiến vòng 1 như muốn nhảy tung ra ngoài khiến người xem "ná thở".
Trên IG, nàng mẫu nội y thường xuyên tung những khoảnh khắc xuất thuần trong các mẫu trang phục đa dạng, từ bikini, váy áo cắt xẻ táo bạo, hóa thân thành nữ thần Hy Lạp trong phong cách bán nude, hay trong các trang phục đầm hoa đời thường. Dù là xuất hiện với bối cảnh hay mốt thời trang nào, cô nàng cũng khiến cho người xem "nóng hừng hực" và thích thú thả tim "ủng hộ".
Hãy cùng ngắm xem những bức ảnh "siêu hút mắt" của cô nàng nhé!
Ảnh: IG nhân vật