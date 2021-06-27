Mẫu nội y 'siêu vòng 3' xứ Anh khoe sắc trong chiếc váy trong suốt như kính, 'đôi gò bồng đảo' muốn 'nhảy tung' ra ngoài khiến fan 'khóc thét'

Demi Rose là siêu mẫu nội y nổi tiếng tại Anh quốc với số đo 3 vòng vô cùng bốc lửa: 94-61-91. Dù chiều cao cô nàng khá khiêm tốn, chỉ ở mức 1m57 nhưng siêu mẫu lại vô cùng đắt show nhờ vòng 1 ngoại cỡ và vòng 3 cực cuốn hút. Vì số đo vòng 3 vô cùng nảy nở, cô cũng được đặt biệt danh là "Kim Kardashian phiên bản Anh".

Demi Rose được đặt biệt danh là 'Kim Kardashian phiên bản Anh' vì vòng 3 nảy nở

Mới đây, trên mạng xã hội, cô nàng lại một lần khiến các fan đứng ngồi không yên với lối ăn diện cá tính theo phong cách táo bạo thường thấy. Trong chiếc ảnh gần đây, Demi Rose mặc chiếc váy trong suốt, khéo léo khoe cơ thể nóng bỏng. Điều khiến fan chú ý là dường như chiếc váy có phần quá bó cứng, khiến vòng 1 như muốn nhảy tung ra ngoài khiến người xem "ná thở".