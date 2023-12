Maroon 5 đổ bộ Việt Nam bằng chuyên cơ giữa đêm, thủ lĩnh Adam Levine áp đảo bởi thần thái siêu sao

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm nhạc nổi tiếng đăng tải poster của 8Wonder Winter Festival với dòng chú thích tỏ vẻ hào hứng cho đêm nhạc này

Maroon 5 ra đời từ năm 1994 với tên gọi Kara's Flower, đến năm 2001, họ đổi tên như hiện tại. Nhóm gồm Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton, Sam Farrar. Dòng nhạc họ theo đuổi là pop rock, với những sản phẩm gây sốt toàn cầu.

Duy trì phong độ đỉnh cao suốt gần 3 thập kỷ hoạt động, Maroon 5 chinh phục người yêu nhạc qua nhiều ca khúc như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again… gắn liền thanh xuân của các thế hệ 8x, 9x.

Đồng thời, nhiều bạn trẻ Gen Z cũng không lạ lẫm với cái tên Maroon 5 qua hàng loạt bản hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng những năm gần đây như One More Night, Animals, Sugar…