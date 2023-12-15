Maroon 5 đổ bộ Việt Nam bằng chuyên cơ giữa đêm, thủ lĩnh Adam Levine áp đảo bởi thần thái siêu sao

Sao quốc tế 15/12/2023 09:59

Maroon 5 đến Phú Quốc bằng chuyên cơ để chuẩn bị cho đêm diễn hoành tráng vào ngày 16/12.

Sau bao ngày chờ đợi, khoảng 23h ngày 14/12, nhóm nhạc đẳng cấp thế giới Maroon 5 đã đổ bộ sân bay Phú Quốc. Nhóm nhạc sẽ trình diễn tại đại nhạc hội 8Wonder vào ngày 16/12 tới đây, bên cạnh hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt như Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double2T, Grey D. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, đây mới là lần đầu tiên Maroon 5 đến Việt Nam để biểu diễn.

Maroon 5 đổ bộ Việt Nam bằng chuyên cơ giữa đêm, thủ lĩnh Adam Levine áp đảo bởi thần thái siêu sao - Ảnh 1
Sau bao ngày chờ đợi, khoảng 23h ngày 14/12, nhóm nhạc đẳng cấp thế giới Maroon 5 đã đổ bộ sân bay Phú Quốc

Những khoảnh khắc hiếm hoi Maroon 5 bước xuống từ chuyên cơ đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội và được người hâm mộ "đón idol online" chia sẻ rần rần. Thủ lĩnh Adam Levine dù diện đồ đơn giản vẫn toát lên thần thái ngôi sao cùng vẻ năng động, phong độ ở tuổi 44. 

Maroon 5 đổ bộ Việt Nam bằng chuyên cơ giữa đêm, thủ lĩnh Adam Levine áp đảo bởi thần thái siêu sao - Ảnh 2
Thủ lĩnh Adam Levine dù diện đồ đơn giản vẫn toát lên thần thái ngôi sao cùng vẻ năng động, phong độ ở tuổi 44

Dù mệt mỏi sau chuyến bay dài, họ vẫn tươi cười, vẫy tay chào fan. Theo công bố, nhóm sẽ thể hiện trọn bộ 11 bản hit trong vòng 75 phút, hứa hẹn đẩy cảm xúc của hàng nghìn khán giả lên cao trào.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm nhạc nổi tiếng đăng tải poster của 8Wonder Winter Festival với dòng chú thích tỏ vẻ hào hứng cho đêm nhạc này: "Rất trông đợi được gặp các bạn tại Phú Quốc vào ngày 16/12".

Maroon 5 đổ bộ Việt Nam bằng chuyên cơ giữa đêm, thủ lĩnh Adam Levine áp đảo bởi thần thái siêu sao - Ảnh 3
Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm nhạc nổi tiếng đăng tải poster của 8Wonder Winter Festival với dòng chú thích tỏ vẻ hào hứng cho đêm nhạc này

Maroon 5 ra đời từ năm 1994 với tên gọi Kara's Flower, đến năm 2001, họ đổi tên như hiện tại. Nhóm gồm Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton, Sam Farrar. Dòng nhạc họ theo đuổi là pop rock, với những sản phẩm gây sốt toàn cầu.

Duy trì phong độ đỉnh cao suốt gần 3 thập kỷ hoạt động, Maroon 5 chinh phục người yêu nhạc qua nhiều ca khúc như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again… gắn liền thanh xuân của các thế hệ 8x, 9x.

Maroon 5 đổ bộ Việt Nam bằng chuyên cơ giữa đêm, thủ lĩnh Adam Levine áp đảo bởi thần thái siêu sao - Ảnh 4
Duy trì phong độ đỉnh cao suốt gần 3 thập kỷ hoạt động, Maroon 5 chinh phục người yêu nhạc qua nhiều ca khúc như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again

Đồng thời, nhiều bạn trẻ Gen Z cũng không lạ lẫm với cái tên Maroon 5 qua hàng loạt bản hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng những năm gần đây như One More Night, Animals, Sugar

 

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