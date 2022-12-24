Màn 'đại chiến' giữa các bộ phim ngôn tình được mong chờ nhất 2023: Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi công khai 'đối đầu' nhau

Sao quốc tế 24/12/2022 16:58

Sang năm 2023, những "mọt phim" ngôn tình hiện đại sẽ lần lượt chứng kiến màn đổ bộ của loạt phim ngôn tình đình đám.

Vụng Trộm Không Thể Giấu

Có thể nói tác phẩm thanh xuân vườn trường được mong đợi nhất trong thời gian qua là Vụng Trộm Không Thể Giấu. Là một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, với dàn cast là Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn, bộ phim đã nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi công bố.

Nội dung Vụng Trộm Không Thể Giấu xoay quanh Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư thủ vai), một cô nàng ngây thơ và tinh nghịch vô tình rơi vào hoàn cảnh bị giáo viên mời phụ huynh. Cô nàng cầu cứu anh trai và tình cờ gặp một người bạn của anh là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn), một đàn anh đẹp trai có tình tình trầm ổn. Tang Trĩ ngay lập tức bị thu hút và nhờ anh giả làm phụ huynh của mình để gặp giáo viên. Từ đó không ngần ngại, cô nàng luôn chủ động tiếp cận với Đoàn Gia Hứa cho đến khi cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Màn 'đại chiến' giữa các bộ phim ngôn tình được mong chờ nhất 2023: Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi công khai 'đối đầu' nhau - Ảnh 1

Tình Yêu Thôi Mà

Tình Yêu Thôi Mà với sự tham gia của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng cũng đã không ngừng tạo sự chú ý. "Em trai quốc dân" nay đã thật sự trưởng thành, dễ dàng tạo được phản ứng hóa học ngọt ngào bên cạnh bạn diễn nữ. Phim cũng thuộc thể loại ngọt ngào pha lẫn với tinh thần nhiệt huyết và đề tài thể thao năng động.

Tình Yêu Thôi Mà là câu chuyện xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên, 22 tuổi (do Ngô Lỗi thủ vai) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An, 32 tuổi (do Châu Vũ Đồng đóng chính). Cơ duyên đưa đẩy cho 2 người gặp nhau ở một câu lạc bộ đúng lúc cùng đang rơi vào giai đoạn bế tắc của công việc và cuộc sống. Hai nhân vật cùng nhau vượt qua những thử thách đó và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Màn 'đại chiến' giữa các bộ phim ngôn tình được mong chờ nhất 2023: Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi công khai 'đối đầu' nhau - Ảnh 2

Lực Ly Tâm

Ly Tâm Lực thu hút nhiều sự quan tâm với hai diễn viên chính sở hữu nhan sắc cực phẩm như truyện ngôn tình bước ra là Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn.

Ly Tâm Lực là bộ phim thuộc thể loại hiện đại chứa các yếu tố về không gian tưởng tượng và vượt thời không, có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám Chệch quỹ đạo của tác giả Priest. Theo đó nội dung phim chủ yếu xoanh quanh câu chuyện trưởng thành, quá trình thích nghi cũng như vượt lên chính mình của nữ chính Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn).

Màn 'đại chiến' giữa các bộ phim ngôn tình được mong chờ nhất 2023: Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi công khai 'đối đầu' nhau - Ảnh 3

Dĩ Ái Vi Doanh

Ngay từ khi công bố nam nữ chính do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đảm nhận, dự án phim chuyển thể Dĩ Ái Vi Doanh đã được nhận định sẽ trở thành một trong số tựa phim hot nhất năm 2023. CP chính là tiểu sinh, tiểu hoa sau 95 với độ nổi tiếng và lượng fan khủng. Đáng chú ý, khí chất tổng tài cao cao tại thượng của Vương Hạc Đệ đã ngay lập tức đốn tim các mọt phim. 

Kịch bản được cải biên từ tiểu thuyết Trêu Nhầm kể về cô nàng phóng viên tài chính Trịnh Thư Ý. Sau khi bị bạn trai cắm sừng, trông thấy bóng dáng người cậu của tiểu tam lái một chiếc Rolls-Royce sang trọng. Trong đầu cô nàng liền lóe lên ý nghĩ trở thành mợ của tra nam và tiểu tam để trả đũa. Thế là một màn trêu nhầm xảy ra dẫn đến một chuyện tình siêu lãng mạn, ngọt ngào cùng với yếu tố kinh tế tài chính lôi cuốn.

Màn 'đại chiến' giữa các bộ phim ngôn tình được mong chờ nhất 2023: Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi công khai 'đối đầu' nhau - Ảnh 4

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen'

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen'

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh bất ngờ được khán giả khen ngợi và đang được cư dân mạng chuyền tay nhau.

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