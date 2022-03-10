Madonna "níu giữ thanh xuân" bằng những bức ảnh chỉnh sửa trên Instagram và hiện thực khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Sao quốc tế 10/03/2022 17:30

Madonna đã bị bắt gặp khi bà rời khỏi một bữa ăn tối với con trai Rocco Ritchie vào cuối tuần này. Người mẹ 63 tuổi thách thức tuổi tác của mình với làn da không tỳ vết.

Madonna đã bị bắt gặp khi bà rời khỏi một bữa ăn tối với con trai Rocco Ritchie vào cuối tuần này. Người mẹ 63 tuổi thách thức tuổi tác của mình với làn da không tỳ vết cùng cậu con trai 21 tuổi rời quán bar Harry's ở Mayfair thời thượng của London vào đầu giờ sáng thứ Bảy.

Madonna diện trang phục một sành điệu với màu đen từ đầu đến chân khi bà nở một nụ cười nhẹ trước ống kính, với làn da siêu mịn màng ở tuổi 60 dù bị che phủ bởi chiếc kính râm cỡ lớn. Nữ hoàng nhạc pop chọn combo quần ngố đen và áo blazer nhung, che giấu đôi chân của mình bằng một chiếc quần bó cùng đôi bốt tuyệt đẹp.

Người ăn mặc sành điệu bên cạnh là con trai của Madonna - đạo diễn phim Guy Ritchie, đã chọn một bộ vest màu xám đơn giản kết hợp với đôi giày bệt màu nâu, áo sơ mi trắng và cà vạt cho chuyến đi ăn cùng mẹ.

Madonna 'níu giữ thanh xuân' bằng những bức ảnh chỉnh sửa trên Instagram và hiện thực khiến người hâm mộ ngỡ ngàng - Ảnh 1

Madonna, mẹ của Rocco, Lourdes, David Banda và cặp song sinh Stella và Mercy, gần đây đã gây xôn xao với một cuộc diễu hành bất tận về những bức ảnh nóng bỏng trên Instagram. Trong những tuần gần đây, bà đã khiến người hâm mộ bị sốc với những bức ảnh nằm dài trên một chiếc xe hơi, nhấp nháy mông, núm vú của và hình ảnh ngồi trên bồn cầu.

Trong khi một số người theo dõi Nữ hoàng nhạc Pop cho rằng rằng nữ ca sĩ trông 'hoàn mỹ' và 'tuyệt đẹp', những người khác nhận xét rằng họ chưa thực sự thấy được 'khuôn mặt thật' của bà.

Madonna 'níu giữ thanh xuân' bằng những bức ảnh chỉnh sửa trên Instagram và hiện thực khiến người hâm mộ ngỡ ngàng - Ảnh 2
Madonna 'níu giữ thanh xuân' bằng những bức ảnh chỉnh sửa trên Instagram và hiện thực khiến người hâm mộ ngỡ ngàng - Ảnh 3

Tuy Madonna không phản hồi trực tiếp những lời chỉ trích nhưng có vẻ bà vẫn không muốn dừng đăng tải các bức ảnh gây sốc. Ngôi sao đã đăng một video lên Instagram Stories của cô ấy để nói với những người theo dõi: "Đừng đùa với tôi !"

Bất chấp sự thách thức của Madonna, quản trị viên của Instagram đã vào cuộc để xóa một số hình ảnh chụp núm vú và bộ đồ lót phản cảm khỏi trang cá nhân của bà.

Madonna 'níu giữ thanh xuân' bằng những bức ảnh chỉnh sửa trên Instagram và hiện thực khiến người hâm mộ ngỡ ngàng - Ảnh 4

Đến lúc này, Madonna không còn giữ được bình tĩnh, bà nhấn mạnh: "Tôi đang đăng lại những bức ảnh mà Instagram đã gỡ xuống mà không có cảnh báo hay thông báo nào. Lý do họ dưa ra là do một phần nhỏ núm vú của tôi đã bị lộ ra ngoài. Tôi vẫn còn ngạc nhiên khi chúng ta đang sống trong một nền văn hóa cho phép từng xăng-ti-mét trên cơ thể phụ nữ được phô bày ngoại trừ núm vú."

Dương Tử và các sao nữ từng bị chê bai ngoại hình và thực lực đến mức trầm cảm, sợ xuất hiện trước công chúng

Dương Tử và các sao nữ từng bị chê bai ngoại hình và thực lực đến mức trầm cảm, sợ xuất hiện trước công chúng

Không thể đối mặt với những lời chê bai từ phía công chúng, nhiều ngôi sao Hoa ngữ như Dương Tử hay Mã Tư Thuần từng rơi vào trầm cảm nặng, đến mức sống ẩn dật và tránh xa sân khấu.

Xem thêm
Từ khóa:   Madonna

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử và các sao nữ từng bị chê bai ngoại hình và thực lực đến mức trầm cảm, sợ xuất hiện trước công chúng

Dương Tử và các sao nữ từng bị chê bai ngoại hình và thực lực đến mức trầm cảm, sợ xuất hiện trước công chúng

Xuất hiện bản sao 'đáng gờm' của Triệu Lệ Dĩnh, liệu từ nhan sắc đến phong thái có bằng 'đàn chị'?

Xuất hiện bản sao 'đáng gờm' của Triệu Lệ Dĩnh, liệu từ nhan sắc đến phong thái có bằng 'đàn chị'?

Sau cái chết 'đáng ngờ' của sao nữ Chiếc Lá Cuốn Bay, nhóm bạn 'tình nghi' lộ ảnh tụ tập, thái độ đáng chú ý... Loạt 'vật chứng' được trục vớt dưới đáy sông khiến dân tình 'ớn lạnh'

Sau cái chết 'đáng ngờ' của sao nữ Chiếc Lá Cuốn Bay, nhóm bạn 'tình nghi' lộ ảnh tụ tập, thái độ đáng chú ý... Loạt 'vật chứng' được trục vớt dưới đáy sông khiến dân tình 'ớn lạnh'

Cảnh Điềm bị chê 'mắc bệnh ngôi sao' khi tiết lộ bí quyết dưỡng nhan trong thời kỳ đóng phim

Cảnh Điềm bị chê 'mắc bệnh ngôi sao' khi tiết lộ bí quyết dưỡng nhan trong thời kỳ đóng phim

Châu Tinh Trì và những sao nam giàu có, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng nhưng lại 'ế trường tồn' theo năm tháng

Châu Tinh Trì và những sao nam giàu có, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng nhưng lại 'ế trường tồn' theo năm tháng

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên!

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên!

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào