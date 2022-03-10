Madonna "níu giữ thanh xuân" bằng những bức ảnh chỉnh sửa trên Instagram và hiện thực khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Madonna diện trang phục một sành điệu với màu đen từ đầu đến chân khi bà nở một nụ cười nhẹ trước ống kính, với làn da siêu mịn màng ở tuổi 60 dù bị che phủ bởi chiếc kính râm cỡ lớn. Nữ hoàng nhạc pop chọn combo quần ngố đen và áo blazer nhung, che giấu đôi chân của mình bằng một chiếc quần bó cùng đôi bốt tuyệt đẹp.

Madonna đã bị bắt gặp khi bà rời khỏi một bữa ăn tối với con trai Rocco Ritchie vào cuối tuần này. Người mẹ 63 tuổi thách thức tuổi tác của mình với làn da không tỳ vết cùng cậu con trai 21 tuổi rời quán bar Harry's ở Mayfair thời thượng của London vào đầu giờ sáng thứ Bảy.

Người ăn mặc sành điệu bên cạnh là con trai của Madonna - đạo diễn phim Guy Ritchie, đã chọn một bộ vest màu xám đơn giản kết hợp với đôi giày bệt màu nâu, áo sơ mi trắng và cà vạt cho chuyến đi ăn cùng mẹ.

Madonna, mẹ của Rocco, Lourdes, David Banda và cặp song sinh Stella và Mercy, gần đây đã gây xôn xao với một cuộc diễu hành bất tận về những bức ảnh nóng bỏng trên Instagram. Trong những tuần gần đây, bà đã khiến người hâm mộ bị sốc với những bức ảnh nằm dài trên một chiếc xe hơi, nhấp nháy mông, núm vú của và hình ảnh ngồi trên bồn cầu.

Trong khi một số người theo dõi Nữ hoàng nhạc Pop cho rằng rằng nữ ca sĩ trông 'hoàn mỹ' và 'tuyệt đẹp', những người khác nhận xét rằng họ chưa thực sự thấy được 'khuôn mặt thật' của bà.

Tuy Madonna không phản hồi trực tiếp những lời chỉ trích nhưng có vẻ bà vẫn không muốn dừng đăng tải các bức ảnh gây sốc. Ngôi sao đã đăng một video lên Instagram Stories của cô ấy để nói với những người theo dõi: "Đừng đùa với tôi !"

Bất chấp sự thách thức của Madonna, quản trị viên của Instagram đã vào cuộc để xóa một số hình ảnh chụp núm vú và bộ đồ lót phản cảm khỏi trang cá nhân của bà.

Đến lúc này, Madonna không còn giữ được bình tĩnh, bà nhấn mạnh: "Tôi đang đăng lại những bức ảnh mà Instagram đã gỡ xuống mà không có cảnh báo hay thông báo nào. Lý do họ dưa ra là do một phần nhỏ núm vú của tôi đã bị lộ ra ngoài. Tôi vẫn còn ngạc nhiên khi chúng ta đang sống trong một nền văn hóa cho phép từng xăng-ti-mét trên cơ thể phụ nữ được phô bày ngoại trừ núm vú."