Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh hay bị cô lập, lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85?

Sao quốc tế 25/06/2022 15:00

Nhiều netizen cho rằng trong các bữa tiệc, sự kiện có sự tham gia của dàn tiểu hoa sau 85, trong khi các sao nữ khác không ngừng tán gẫu với bạn bè thì Triệu Lệ Dĩnh lại tỏ ra lạc lõng, bơ vơ giữa đám đông.

Nhiều netizen cho rằng trong các bữa tiệc, sự kiện có sự tham gia của dàn tiểu hoa sau 85, trong khi các sao nữ khác không ngừng tán gẫu với bạn bè thì Triệu Lệ Dĩnh lại tỏ ra lạc lõng, bơ vơ giữa đám đông. Thậm chí, nàng tiểu hoa không thể nào hòa nhập với mọi người, tạo nên cảm giác bản thân bị cô lập, chẳng ai ngó ngàng đến vậy. Mà thật ra cớ sự như thế cũng là do Triệu Lệ Dĩnh mà thành, nguyên nhân chủ yếu nằm ở mặt tính cách của cô.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh hay bị cô lập, lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85? - Ảnh 1
Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh hay bị cô lập, lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85? - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85 - Ảnh: Internet 

 

Sở dĩ Triệu Lệ Dĩnh trở nên khó xử, không muốn chạm mặt, tương tác với những cô nàng đồng nghiệp vì rằng mối quan hệ giữa họ có những bất đồng khó có thể hòa giải. Trong dàn tiểu hoa 8X có đến 2 nhân vật mà Triệu Lệ Dĩnh không muốn “nhìn mặt”, đó chính là Nghê NiDương Mịch.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh hay bị cô lập, lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh không muốn “nhìn mặt” Nghê Ni - Ảnh: Internet

 

Trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong từng có mối tình sâu đậm với Nghê Ni. Thời điểm đó, tình cảm của cả hai rất ổn định, Phùng Thiệu Phong còn nhiều lần tuyên bố rằng rằng anh sẽ không kết hôn với bất cứ ai, ngoại trừ Nghê Ni. Tưởng rằng chuyện tình này sẽ đi đến một cái kết mỹ mãn, nhưng không ngờ Phùng Thiệu Phong lại chia tay Nghê Ni, và vài năm sau anh lại kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh hay bị cô lập, lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85? - Ảnh 4
Phùng Thiệu Phong (chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh) từng có mối tình sâu đậm với Nghê Ni - Ảnh: Internet

 

Vì thế mà trên mạng từng có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh chính là “bé 3” chen chân vào mối tình Phong - Ni, thế nhưng đôi bên sớm lên tiếng phủ nhận. Dù vậy đi chăng nữa thì mối “duyên nợ” trong quá khứ với cùng một người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni chẳng thể nào vui vẻ, chuyện trò như những người đồng nghiệp bình thường cả. Để khỏi gây rắc rối, điều tiếng cho đôi bên thì có lẽ họ cũng hiểu ý mà tránh xa đối phương.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh hay bị cô lập, lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85? - Ảnh 5
Từng có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh chính là “bé 3” chen chân vào mối tình Phong - Ni - Ảnh: Internet

 

Nhắc đến Dương Mịch thì ai cũng rõ cô nàng chính là đối thủ chính của Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp nghệ thuật suốt nhiều năm qua. Cả hai thường xuyên bị đưa ra so sánh, thậm chí trong quá khứ, Triệu Lệ Dĩnh còn nổi cáu ra mặt khi bị người qua đường nhận nhầm thành Dương Mịch. Dù cả hai không cạnh tranh gay gắt, dữ dội như thế hệ đàn chị đại hoa, nhưng để nói về mối quan hệ giữa họ thì không tồn tại hai chữ “hòa thuận”, hay "thân thiện" bao giờ.

Trái ngược với tính cách năng động, hoạt bát, giỏi xã giao của Dương Mịch thì Triệu Lệ Dĩnh là tuýp người hướng nội, tính cách trầm lặng. Tính cách của Triệu Lệ Dĩnh phần nào chịu ảnh hưởng từ xuất thân của nữ diễn viên. So với những ngôi sao khác, xuất phát điểm của Triệu Lệ Dĩnh rất thấp, gia đình cô chẳng khá giả gì khi đến từ vùng nông thôn, những năm đầu mới vào nghề, nữ diễn viên chỉ có thể đóng vai quần chúng, vai phụ nhỏ nhoi mà thôi.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh hay bị cô lập, lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85? - Ảnh 6
Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh hay bị cô lập, lạc lõng giữa dàn tiểu hoa 85? - Ảnh 7

Triệu Lệ Dĩnh có tính cách hướng nội, ít hòa nhập do xuất thân của mình - Ảnh: Internet 

 

Chính vì thua thiệt với mọi người nên Triệu Lệ Dĩnh phải nỗ lực hơn rất nhiều so với người khác. Có lẽ trong quá trình miệt mài, cố gắng đó, nữ diễn viên đã nếm trải nhiều khó khăn, vất vả khiến tính cách cô trở nên trầm hơn. Thêm vào tính cách của nàng tiểu hoa không khéo ăn nói dẫn đến việc cô không có nhiều bạn trong làng giải trí.

Thay vì nói Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa những nàng tiểu hoa thì mình thấy đúng hơn nên nói rằng đây chính là cái giá của sự thành công, bởi thành công thường đi kèm với cô đơn mà. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chỉ muốn dựa vào chính bản thân mình, cô không thích tạo chiêu trò, bày vẽ “tình chị em thân thiết” trên sân khấu. Điều quan trọng đối với Triệu Lệ Dĩnh chính là được đứng trên sân khấu nhận giải thưởng của chính mình.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Nghê Ni Phùng Thiệu Phong cbiz

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