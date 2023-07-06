Lưu Thi Thi tham gia show thời trang ở Pháp, ngoại hình thế nào mà khiến dân tình phải xì xào bàn tán?

Sao quốc tế 06/07/2023 09:25

Show thời trang của Chanel trở thành sự kiện được quan tâm với những tên tuổi đình đám góp mặt tại hàng ghế đầu và trên sàn diễn.

Vogue đưa tin bộ sưu tập haute couture của Chanel được trình diễn gần sông Seine, Pháp. Danh tiếng của thương hiệu Pháp cùng những khách mời nổi tiếng giúp sự kiện được giới mộ điệu quan tâm. Vẻ ngoài của Lưu Thi Thi gây chú ý tại show thời trang. Nữ diễn viên thể hiện hình ảnh thanh lịch, tự tin nhưng không kém phần dịu dàng.

Lưu Thi Thi tham gia show thời trang ở Pháp, ngoại hình thế nào mà khiến dân tình phải xì xào bàn tán? - Ảnh 1
Vẻ ngoài của Lưu Thi Thi gây chú ý tại show thời trang

Vẻ ngoài của Lưu Thi Thi được đánh giá cao. Tạo hình này khá an toàn và không khác biệt so với những lần dự show trước đây của cô. Nữ diễn viên phối set đồ tối màu với túi cùng họa tiết. Kiểu tóc và lối trang điểm tạo nên vẻ ngoài cổ điển, sang trọng và quen thuộc. Trang phục của Lưu Thi Thi không nổi bật nhưng phù hợp với tinh thần của nhà mốt.

Lưu Thi Thi tham gia show thời trang ở Pháp, ngoại hình thế nào mà khiến dân tình phải xì xào bàn tán? - Ảnh 2
Trang phục của Lưu Thi Thi không nổi bật nhưng phù hợp với tinh thần của nhà mốt

Theo Sina, Hoa đán 8x rất chăm chút cho vấn đề thời trang của mình. Cũng vì thế, người đẹp ngoài phim ảnh còn đắt show thời trang, sự kiện, chụp quảng cáo và làm đại diện nhãn hàng.

Lưu Thi Thi tham gia show thời trang ở Pháp, ngoại hình thế nào mà khiến dân tình phải xì xào bàn tán? - Ảnh 3
Hoa đán 8x rất chăm chút cho vấn đề thời trang của mình

Khác với những nữ đồng nghiệp thường lăng xê váy ôm khoe vóc dáng, Lưu Thi Thi chuộng trang phục cổ điển. Cô gắn liền với sự trang nhã, không ăn diện cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông. Những thiết kế phong cách công sở cùng gam màu đơn sắc cũng giúp cô ghi điểm.

Lưu Thi Thi tham gia show thời trang ở Pháp, ngoại hình thế nào mà khiến dân tình phải xì xào bàn tán? - Ảnh 4
Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi 

Lưu Thi Thi hẹn hò tài tử Ngô Kỳ Long từ năm 2011. Sau 4 năm yêu, họ nên duyên vợ chồng. Cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng năm 2019. Trở thành người phụ nữ gia đình, Thi Thi dần lút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Cô chuyên tâm vun vén tổ ấm nhỏ với niềm vui mỗi ngày là nấu ăn, chăm con. 

Lưu Thi Thi tham gia show thời trang ở Pháp, ngoại hình thế nào mà khiến dân tình phải xì xào bàn tán? - Ảnh 5
Lưu Thi Thi "ăn nên làm ra" nhờ khả năng đầu tư kinh doanh nhạy bén

Dù ít đóng phim, Lưu Thi Thi vẫn "ăn nên làm ra" nhờ khả năng đầu tư kinh doanh nhạy bén. Đầu năm nay, nữ diễn viên và ông xã Ngô Kỳ Long thắng lớn trên sàn chứng khoán. Chỉ sau một đêm, tổng giá trị cổ phiếu mà cặp đôi đang giữ tại một công ty giải trí lên tới 4 tỷ đô la Mỹ (tương đương 92,8 ngàn tỷ đồng). 

Lưu Thi Thi tham gia show thời trang ở Pháp, ngoại hình thế nào mà khiến dân tình phải xì xào bàn tán? - Ảnh 6
Lưu Thi Thi là một trong những Hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ

Lưu Thi Thi sinh năm 1987, là một trong những Hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thanh khiết, trong trẻo cùng hình tượng thục nữ trong các bộ phim cổ trang. Từ năm 2004, cô được công chúng chú ý nhờ Hiên Viên kiếm: Thiên chi hận. Một số tác phẩm khác của cô như: Nữ y Minh Phi truyện, Phong trung kỳ duyên, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, Bộ bộ kinh tâm... 

 

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