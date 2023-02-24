Lưu Thi Thanh thanh lịch và khí chất tại kinh đô thời trang Milan

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lưu Thi Thi đã đến Milan, Italia để tham dự tuần lễ thời trang quốc tế với lời mời từ thương hiệu TOD's. Được biết, cô đồng thời cũng là gương mặt đại diện của nhãn hàng này.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho khí chất và phong thái cổ điển của Lưu Thi Thi. Sắc vóc của nữ diễn viên 36 tuổi được nhận xét là ngày càng mặn mà và thanh lịch.

Trong những bức ảnh được ê-kíp của cô đăng tải lên trang Weibo cá nhân, Lưu Diệc Phi diện áo khoác da đỏ, tóc gợn sóng dài và gương mặt trang điểm kỹ càng. Khung cảnh phía sau của nữ diễn viên không đâu khác chính là đường phố Milan.

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Lưu Thi Thi vừa qua đã trở lại với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn. Bộ phim đã chính thức đóng máy vào đầu tháng 1/2022.

Cách đây vài ngày, xuất hiện tin đồn Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đang trên đà ly hôn. Dẫu vậy, trong một bức ảnh được đăng tải khi đi chơi với bạn, Lưu Thi Thi đã để lộ 3 chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của mình. Có thể thấy, đây là chi tiết chứng minh hôn nhân của cô vẫn yên ổn.

Theo người hâm mộ của Lưu Thi Thi, 3 chiếc nhẫn trên tay của nữ diễn viên là nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn đôi. Bên cạnh đó, từ đầu đến cuối thì Ngô Kỳ Long vẫn chưa hề tháo nhẫn cưới càng chứng tỏ hôn nhân của họ vẫn êm ấm và hạnh phúc.