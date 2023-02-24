Lưu Thi Thanh thanh lịch và khí chất tại kinh đô thời trang Milan

Sao quốc tế 24/02/2023 22:41

Xuất hiện tại tuần lễ thời trang Milan, Lưu Thi Thi khiến công chúng không khỏi xuýt xoa bởi sắc vóc thanh lịch mà kiều diễm của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lưu Thi Thi đã đến Milan, Italia để tham dự tuần lễ thời trang quốc tế với lời mời từ thương hiệu TOD's. Được biết, cô đồng thời cũng là gương mặt đại diện của nhãn hàng này.

Lưu Thi Thanh thanh lịch và khí chất tại kinh đô thời trang Milan - Ảnh 1

Trong những bức ảnh được ê-kíp của cô đăng tải lên trang Weibo cá nhân, Lưu Diệc Phi diện áo khoác da đỏ, tóc gợn sóng dài và gương mặt trang điểm kỹ càng. Khung cảnh phía sau của nữ diễn viên không đâu khác chính là đường phố Milan.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho khí chất và phong thái cổ điển của Lưu Thi Thi. Sắc vóc của nữ diễn viên 36 tuổi được nhận xét là ngày càng mặn mà và thanh lịch.

Lưu Thi Thanh thanh lịch và khí chất tại kinh đô thời trang Milan - Ảnh 2Lưu Thi Thanh thanh lịch và khí chất tại kinh đô thời trang Milan - Ảnh 3

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Lưu Thi Thi vừa qua đã trở lại với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn. Bộ phim đã chính thức đóng máy vào đầu tháng 1/2022.

Cách đây vài ngày, xuất hiện tin đồn Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đang trên đà ly hôn. Dẫu vậy, trong một bức ảnh được đăng tải khi đi chơi với bạn, Lưu Thi Thi đã để lộ 3 chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của mình. Có thể thấy, đây là chi tiết chứng minh hôn nhân của cô vẫn yên ổn.

Lưu Thi Thanh thanh lịch và khí chất tại kinh đô thời trang Milan - Ảnh 4Lưu Thi Thanh thanh lịch và khí chất tại kinh đô thời trang Milan - Ảnh 5Lưu Thi Thanh thanh lịch và khí chất tại kinh đô thời trang Milan - Ảnh 6

Theo người hâm mộ của Lưu Thi Thi, 3 chiếc nhẫn trên tay của nữ diễn viên là nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn đôi. Bên cạnh đó, từ đầu đến cuối thì Ngô Kỳ Long vẫn chưa hề tháo nhẫn cưới càng chứng tỏ hôn nhân của họ vẫn êm ấm và hạnh phúc.

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Cuộc hôn nhân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long được cho là đang trên bờ vực đổ vỡ và nữ diễn viên hiện cũng đã có tình mới là một người đàn ông trẻ tuổi.

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